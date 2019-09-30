رياضة

الجبلاية ترد على «كاف» في أزمة الزمالك وجينيراسيون

تحرير:أحمد بركات ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون
كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن رد الجبلاية على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجبلاية ذكرت في ردها على كاف، أن سبب إقامة مباريات في الدوري المصري بالقاهرة، أول من أمس السبت ورفض إقامة لقاء الزمالك وبطل السنغال هو أن مواجهات الدوري المصري التي أقيمت كانت لأندية غير جماهيرية، عكس لقاءات الزمالك والأهلي في إفريقيا، التي يشترط فيها "كاف" حضور الجماهير.
وأصدر «كاف» بيانًا رسميا حول أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون، والتي رفض النادي السنغالي أداءها بعد نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.  وقال "كاف" في بيانه إنه يتابع عن كثب كل التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون، وسيكون هناك قرار في الأزمة
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زكريا السيد رئيسًا مؤقتًا لنادي إنبي

أعلن مجلس إدارة إنبى، اعتماد تكليف زكريا السيد نائب رئيس النادى البترولى قائمًا بأعمال رئيس النادى، نظرًا لبلوغ المهندس علاء خشب رئيس النادى، سن المعاش، حيث أوضح مجلس إدارة إنبى بشكل رسمى أن تكليف السيد زكريا السيد بالقيام بأعمال رئيس النادى البترولى لحين إجراء انتخابات تكميلية أو استكمال مدة المجلس طبقا للائحة. وبدأ فريق إنبى هذا الموسم بخسارة من بيراميدز برباعية نظيفة فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ثم نجح الفريق البترولى فى التعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله، فى الجولة الثانية من منافسات البطولة.
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الجزيرة يهزم الزمالك ويتوج بطلا لسوبر السلة

توج فريق الجزيرة لكرة السلة ببطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 93- 83 في المباراة التى جمعت بينهما في صالة مدينة السادس من أكتوبر. وظهر لاعبو الفريقين بروح عالية خلال أحداث اللقاء التي شهدت إثارة كبيرة ورغبة في حصد بطولة كأس السوبر المحلى. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب فريق نادي الزمالك الذى دخل أثناء المباراة؛ ما تسبب في إيقافها أكثر من مرة وفي النهاية رحب مسؤولو الجزيرة بتواجد الجمهور، بشرط الالتزام بالتشجيع المثالى ومساندة فريقها دون التطرق للفريق المنافس.
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محافظ الغربية يفتتح مدرسة محمد صلاح الصناعية

افتتح هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الأحد، مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بمركز بسيون، بعد إعادة تأهيلها وتطويرها بتكلفة 12 مليونًا، و330 ألف جنيه، وتفقد المحافظ، المكتبة، ودورات المياه، ومعمل اللغات، وغرفة تدريب التربية العسكرية، وغرفة التوجيه والإرشاد المهني، وورشة الجرارات، وورشة نجارة الأثاث، وورشة نجارة العمارة. وأشاد محافظ الغربية، بمستوى الانضباط بالتعليم الفني على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن التعليم الفني له دور كبير مع التعليم العالي في المساهمة في نهضة الأمم.
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«ممر شرفي للخاسر».. اقتراح من الجبلاية في كأس السوبر

استقر مسؤولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة ممر شرفي في مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك، والمقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثاني كما حدث في مباراة كأس مصر التي جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك، وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفي من عدمها عقب اللقاء خوفًا من حدوث أي أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.
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الزمالك يتسلم 5 آلاف تذكرة لموقعة السوبر أمام الأهلي

يتسلم، اليوم الأربعاء، مسؤولو نادي الزمالك 5 آلاف تذكرة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وهي النسبة المخصصة له من أجل بيعها لجماهير القلعة البيضاء أو أعضاء الجمعية العمومية. جاء ذلك بعدما أعلن الجبلاية موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع فقط في مواجهة السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وحدد الأمن خط سير لجماهير كل فريق على حدة، على أن تسلك جماهير الأحمر طريق مدخل الهوارية من الصحراوي، بينما يسلك جمهور الزمالك محور التعمير بطريق الكيلو 21.
جمال الغندور

الغندور: نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي للسوبر

قال جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، إن اللجنة تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتولى الاتحاد التعامل في باقي بقية الملفات. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصري بين القطبين.
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اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الممتاز (صور)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020، وحددت الجبلاية يوم 21 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق المسابقة بمباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق طلائع الجيش، وتقام على ستاد الجهاز الرياضة العسكري في تمام الثالثة عصرًا. وصرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.
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