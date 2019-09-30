الجبلاية ترد على «كاف» في أزمة الزمالك وجينيراسيون

تحرير:أحمد بركات ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

الزمالك وجينيراسيون

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن رد الجبلاية على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجبلاية ذكرت في ردها على كاف، أن سبب إقامة مباريات في الدوري المصري بالقاهرة، أول من أمس السبت ورفض إقامة لقاء الزمالك وبطل السنغال هو أن مواجهات الدوري المصري التي أقيمت كانت لأندية غير جماهيرية، عكس لقاءات الزمالك والأهلي في إفريقيا، التي يشترط فيها "كاف" حضور الجماهير.

وأصدر «كاف» بيانًا رسميا حول أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون، والتي رفض النادي السنغالي أداءها بعد نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية. وقال "كاف" في بيانه إنه يتابع عن كثب كل التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون، وسيكون هناك قرار في الأزمة

وأصدر «كاف» بيانًا رسميا حول أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون، والتي رفض النادي السنغالي أداءها بعد نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.



وقال "كاف" في بيانه إنه يتابع عن كثب كل التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون، وسيكون هناك قرار في الأزمة خلال الساعات القليلة المقبلة.



ونزل الزمالك أرض الملعب، وانتظر وصول الفريق السنغالى لمدة 20 دقيقة، قبل أن يطلق الحكم المالي صافرته معلنًا انسحاب جينيراسيون من اللقاء، واعتماد نتيجة لقاء الإياب بـ(3- 0)، حيث خسر الزمالك من الفريق السنغالي فى مباراة الذهاب بنتيجة 2- 1.



