تفاصيل أزمة مسؤولي كاف بسبب لقاء الزمالك وجينيراسيون

تحرير:أحمد بركات ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

الزمالك

علمت "التحرير" من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن هناك أزمة مع أنتوني بافوي السكرتير العام الثاني لـ"كاف"، بعدما أصدر خطابا بتأجيل لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، دون موافقة الناديين أو موافقة مسؤولي "كاف" على إرسال الخطاب. وتابعت المصادر أن أنتوني بافوي هو من وقع على خطاب التأجيل، أما خطاب عدم حسم تأهل الزمالك فجاء بتوقيع معاذ حجي، كما كشفت المصادر عن أن اللجان المختصة داخل الاتحاد الإفريقي ستصدر قرارها النهائي مساء اليوم الإثنين.

ولا تزال الأزمة مستمرة حتى الآن بعدما قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنه يدرس الموقف قبل اتخاذ قراره النهائي، وذلك بعد أن رفض بطل السنغال التوجه إلى الإسكندرية لخوض المباراة على ملعب برج العرب يوم الأحد، متعللا بأن "كاف" أبلغه في وقت سابق أن المباراة ستقام في ملعب بتروسبورت في القاهرة. وتمسك

ولا تزال الأزمة مستمرة حتى الآن بعدما قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنه يدرس الموقف قبل اتخاذ قراره النهائي، وذلك بعد أن رفض بطل السنغال التوجه إلى الإسكندرية لخوض المباراة على ملعب برج العرب يوم الأحد، متعللا بأن "كاف" أبلغه في وقت سابق أن المباراة ستقام في ملعب بتروسبورت في القاهرة.



وتمسك جينيراسيون بموقفه ورفض السفر إلى الإسكندرية وفي المقابل كان الزمالك حاضرا في الموعد قبل أن يقرر مراقب المباراة اعتبار الأخير فائزا بنتيجة 3-صفر (وهي تعني تأهله لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا) لعدم حضور المنافس.



وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن موقف الزمالك صحيح ولا يوجد ما يعرضه لعقاب من قبَل "كاف"، وينتظر الناديان القرار النهائي لكاف، والأقرب اعتماد نتيجة المباراة التي دونها المراقب أو تحديد موعد جديد لإقامتها في مصر.

