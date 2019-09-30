رياضة

تفاصيل أزمة مسؤولي كاف بسبب لقاء الزمالك وجينيراسيون

تحرير:أحمد بركات ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
الزمالك
الزمالك
علمت "التحرير" من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن هناك أزمة مع أنتوني بافوي السكرتير العام الثاني لـ"كاف"، بعدما أصدر خطابا بتأجيل لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، دون موافقة الناديين أو موافقة مسؤولي "كاف" على إرسال الخطاب. وتابعت المصادر أن أنتوني بافوي هو من وقع على خطاب التأجيل، أما خطاب عدم حسم تأهل الزمالك فجاء بتوقيع معاذ حجي، كما كشفت المصادر عن أن اللجان المختصة داخل الاتحاد الإفريقي ستصدر قرارها النهائي مساء اليوم الإثنين.
ولا تزال الأزمة مستمرة حتى الآن بعدما قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنه يدرس الموقف قبل اتخاذ قراره النهائي، وذلك بعد أن رفض بطل السنغال التوجه إلى الإسكندرية لخوض المباراة على ملعب برج العرب يوم الأحد، متعللا بأن "كاف" أبلغه في وقت سابق أن المباراة ستقام في ملعب بتروسبورت في القاهرة. وتمسك
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زكريا السيد رئيسًا مؤقتًا لنادي إنبي

أعلن مجلس إدارة إنبى، اعتماد تكليف زكريا السيد نائب رئيس النادى البترولى قائمًا بأعمال رئيس النادى، نظرًا لبلوغ المهندس علاء خشب رئيس النادى، سن المعاش، حيث أوضح مجلس إدارة إنبى بشكل رسمى أن تكليف السيد زكريا السيد بالقيام بأعمال رئيس النادى البترولى لحين إجراء انتخابات تكميلية أو استكمال مدة المجلس طبقا للائحة. وبدأ فريق إنبى هذا الموسم بخسارة من بيراميدز برباعية نظيفة فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ثم نجح الفريق البترولى فى التعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله، فى الجولة الثانية من منافسات البطولة.
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الجزيرة يهزم الزمالك ويتوج بطلا لسوبر السلة

توج فريق الجزيرة لكرة السلة ببطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 93- 83 في المباراة التى جمعت بينهما في صالة مدينة السادس من أكتوبر. وظهر لاعبو الفريقين بروح عالية خلال أحداث اللقاء التي شهدت إثارة كبيرة ورغبة في حصد بطولة كأس السوبر المحلى. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب فريق نادي الزمالك الذى دخل أثناء المباراة؛ ما تسبب في إيقافها أكثر من مرة وفي النهاية رحب مسؤولو الجزيرة بتواجد الجمهور، بشرط الالتزام بالتشجيع المثالى ومساندة فريقها دون التطرق للفريق المنافس.
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محافظ الغربية يفتتح مدرسة محمد صلاح الصناعية

افتتح هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الأحد، مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بمركز بسيون، بعد إعادة تأهيلها وتطويرها بتكلفة 12 مليونًا، و330 ألف جنيه، وتفقد المحافظ، المكتبة، ودورات المياه، ومعمل اللغات، وغرفة تدريب التربية العسكرية، وغرفة التوجيه والإرشاد المهني، وورشة الجرارات، وورشة نجارة الأثاث، وورشة نجارة العمارة. وأشاد محافظ الغربية، بمستوى الانضباط بالتعليم الفني على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن التعليم الفني له دور كبير مع التعليم العالي في المساهمة في نهضة الأمم.
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ميتشو يبدي غضبه بسبب أزمة جينيراسيون فوت

أبدى الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، غضبه إزاء اتهام البعض بأن ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا هو سبب أزمة مباراته ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال، والتي لم تلعب بسبب رفض الأخير السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة على استاد برج العرب. وكتب مدرب الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "ما يقال هراء بحت، هذا سخيف، الزمالك لم يخطئ في شيء تجاه منافسه ولا نقبل توجيه اتهامات غبية لنا، كنا جاهزين للفوز في الملعب".
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مرتضى يعلن انتهاء أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطابا لمسؤولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر له مواجهة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساءً، على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، وأضاف منصور أن إدارة نادي الزمالك ستتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب.
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مرتضى يغري لاعبي الزمالك لتخطي عقبة جينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في موعدها يوم الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية. واعترف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، بأن المباراة تواجه بعض الصعوبات، وأن اتحاد الكرة يجري محاولات لإقناع الجانب السنغالي بالموافقة على نقل المباراة إلى برج العرب لتقام يوم الأحد بدلا من غد السبت في بترو سبورت، كما كشف عن أن الزمالك سيقوم ببيع التذاكر وتوزيعها اليوم في النادي بدايةً من الساعة 2 ظهرا كما هو متفق عليه.
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الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.
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