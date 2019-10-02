هذه الأعشاب قادرة على حمايتك من ألزهايمر والاكتئاب

بالإضافة إلى الإجهاد العقلي، تتعرض باستمرار إلى السموم في الهواء والماء والغذاء، ويمكن أن تسبب تلك الضغوط الخارجية حالة ذهنية هشة تجعلك تشعر بالضياع واليأس
سواءً كانت مشاعرك سلبية أو إيجابية، فجميع العواطف تثير ردود فعل فسيولوجية، وفي بعض الأحيان يصعب التخلص من المشاعر السلبية نتيجة تغذيتها بعضها بعضًا، وتصاعدها في شكل اكتئاب أو قلق، كما يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب والحزن والمرض.
الإرهاق العاطفي حقيقي للغاية ويمكن أن يحدث بعد فترات طويلة من الضغط المطول، والأعشاب الطبيعية للاكتئاب والقلق يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص خلال هذا الوقت.
يتم إطلاق الهرمونات عندما يخضع جسمك لهذا النوع من التوتر العاطفي، فالأفكار السعيدة تطلق الدوبامين والسيروتونين، لكن الأفكار السيئة تطلق الأدرينالين والكورتيزول.
الضغوط الخارجية
بالإضافة إلى الإجهاد العقلي، تتعرض باستمرار إلى السموم في الهواء والماء والغذاء، ويمكن أن تسبب تلك الضغوط الخارجية حالة ذهنية هشة تجعلك تشعر بالضياع واليأس، وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
كما يمكن أن يؤدي التوتر والقلق على المدى الطويل إلى الاكتئاب واضطرابات النوم بشكل كامل،
الضغوط الخارجية
بالإضافة إلى الإجهاد العقلي، تتعرض باستمرار إلى السموم في الهواء والماء والغذاء، ويمكن أن تسبب تلك الضغوط الخارجية حالة ذهنية هشة تجعلك تشعر بالضياع واليأس، وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
كما يمكن أن يؤدي التوتر والقلق على المدى الطويل إلى الاكتئاب واضطرابات النوم بشكل كامل، والتي لها تأثيرها الخاص فى الصحة العامة، ويمكن أن تؤدي الحالات الذهنية السلبية إلى المرض، بما في ذلك الأمراض العقلية واضطرابات التنكس العصبي مثل مرض ألزهايمر.
من أجل حماية عقلك وبقية جسمك، سيكون عليك أن تسهم في تخفيف الإجهاد غير الضروري من خلال ممارسة الرياضة والتغذية السليمة.
ما تأكله يؤثر بشكل مباشر فى شعورك
عليك أن تعرف أن مضادات الاكتئاب ليست حلا قاطعا لمشكلاتك، بل هي أكثر ضررا، ولهذا يمكنك اللجوء إلى الأعشاب التي تم الكشف عن أنها تحتوي على تركيبات كيميائية لتخفيف مشاعر القلق والاكتئاب، كما تؤدي إضافتها إلى نظامك الغذائي إلى موازنة عواطفك.
أعشاب طبيعية مضادة للاكتئاب والقلق
1- الجنكة بيلوبا
تم استخدامها في الطب الآسيوى خلال العصور القديمة من أجل تحسين الذاكرة والإدراك، كما وجدت دراسة أن تلك العشبة لها تأثير فى ذاكرة الرجال الأصحاء، حيث كشفت أنها تثير جميع أجزاء الدماغ المسؤولة عن تخزين الذكريات.
في سياق إدارة الإجهاد، فإن الأبحاث كشفت أن تلك العشبة يمكنها ترويض الإجهاد خلال فترات القلق، حيث تحفز تدفق الدم في جميع أجزاء الجسم، وخاصة الدماغ.
تشتمل مضادات الأكسدة في الجنكة على مركبات الفلافونويد التي تمنع الإجهاد التأكسدي في أنسجة المخ، كما أنها تخفف الكوليسترول، وبالتالي يمكنها تقليل تراكم البلاك في الشرايين، ما يمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فهو عامل خطر لمرض ألزهايمر.
في عمليات الشيخوخة، تعمل هذه العشبة على حماية الدماغ عن طريق تسهيل امتصاص الناقلات العصبية وتقليل نوبات نقص التروية ومستوى موت الخلايا المبرمج، كما يقر الباحثون أنهم لا يفهمون تمامًا سبب حدوث ذلك.
2- النعناع
النعناع نبات عجيب ورائع ومغذٍّ وسهل النمو، فمن المعروف أنه يسهل هضمه، كما يساعد في تخفيف الآلام، بما في ذلك الصداع والصداع النصفي، وتعزيز الأداء الرياضي.
تأثير النعناع فى الدماغ مهم عند الابتلاع، وتعزيز وإثارة المزاج والإدراك، وتحسين الذاكرة واليقظة على المديين القصير والطويل، كما ثبت أن العلاج العطري بزيت النعناع يقلل من مشاعر الاكتئاب.
3- الروزماري
معروف أن الروزماري لديه القدرة على تحريك الذاكرة، حيث يحسن الذاكرة، كما أن النشاط المضاد للأكسدة بداخله يحمل تأثيرات وقائية عصبية بعد الإصابة.
سينولي هو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في إكليل الجبل أو الروزماري وغيرهما من النباتات ذات الأوراق السميكة مثل الأوكالبتوس، وعندما يتم استنشاق هذه المادة الكيميائية النباتية، يتم امتصاصها في الدم، ما يؤثر ليس فقط فى الذاكرة والأداء البدني، بل أيضًا يعزز حالة ذهنية إيجابية من خلال عمليات كيميائية عصبية مختلفة.
من السهل زراعة الروزماري وتناوله أو شربه في شكل شاي، كما يمكنك استنشاقه من أجل صحة الدماغ.
4- الجنسنج
لكل من الجنسنج الآسيوي والأمريكي صفات متميزة، حيث وجدت دراسة أن لديه القدرة على تحسين الإدراك والذاكرة من خلال القيام بتحسينات في المعالجة الخاصة بالأداء الإدراكي وزيادة الهدوء لدى الشباب الأصحاء.
كما أن الجنسنج يظهر نشاطًا ملحوظًا في مضادات الأكسدة والوقاية العصبية ويعزز مشاعر القناعة.
الإجهاد والقلق شائعان ويجب أن يكونا قصيري الأجل، فليس هناك عيب في طلب الدعم إذا كنت في حاجة إليه وبكل الوسائل، وعليك استخدام ما تقدمه الطبيعة لدعم وتغذية عقلك وجسمك.