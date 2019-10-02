هذه الأعشاب قادرة على حمايتك من ألزهايمر والاكتئاب

بالإضافة إلى الإجهاد العقلي، تتعرض باستمرار إلى السموم في الهواء والماء والغذاء، ويمكن أن تسبب تلك الضغوط الخارجية حالة ذهنية هشة تجعلك تشعر بالضياع واليأس

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

أعشاب لحمايتك من ألزهايمر

سواءً كانت مشاعرك سلبية أو إيجابية، فجميع العواطف تثير ردود فعل فسيولوجية، وفي بعض الأحيان يصعب التخلص من المشاعر السلبية نتيجة تغذيتها بعضها بعضًا، وتصاعدها في شكل اكتئاب أو قلق، كما يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب والحزن والمرض. الإرهاق العاطفي حقيقي للغاية ويمكن أن يحدث بعد فترات طويلة من الضغط المطول، والأعشاب الطبيعية للاكتئاب والقلق يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص خلال هذا الوقت. يتم إطلاق الهرمونات عندما يخضع جسمك لهذا النوع من التوتر العاطفي، فالأفكار السعيدة تطلق الدوبامين والسيروتونين، لكن الأفكار السيئة تطلق الأدرينالين والكورتيزول.

الضغوط الخارجية بالإضافة إلى الإجهاد العقلي، تتعرض باستمرار إلى السموم في الهواء والماء والغذاء، ويمكن أن تسبب تلك الضغوط الخارجية حالة ذهنية هشة تجعلك تشعر بالضياع واليأس، وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post". كما يمكن أن يؤدي التوتر والقلق على المدى الطويل إلى الاكتئاب واضطرابات النوم بشكل كامل،