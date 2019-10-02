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هذه الأعشاب قادرة على حمايتك من ألزهايمر والاكتئاب

بالإضافة إلى الإجهاد العقلي، تتعرض باستمرار إلى السموم في الهواء والماء والغذاء، ويمكن أن تسبب تلك الضغوط الخارجية حالة ذهنية هشة تجعلك تشعر بالضياع واليأس
تحرير:فيروز ياسر ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
أعشاب لحمايتك من ألزهايمر
أعشاب لحمايتك من ألزهايمر
سواءً كانت مشاعرك سلبية أو إيجابية، فجميع العواطف تثير ردود فعل فسيولوجية، وفي بعض الأحيان يصعب التخلص من المشاعر السلبية نتيجة تغذيتها بعضها بعضًا، وتصاعدها في شكل اكتئاب أو قلق، كما يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب والحزن والمرض. الإرهاق العاطفي حقيقي للغاية ويمكن أن يحدث بعد فترات طويلة من الضغط المطول، والأعشاب الطبيعية للاكتئاب والقلق يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص خلال هذا الوقت. يتم إطلاق الهرمونات عندما يخضع جسمك لهذا النوع من التوتر العاطفي، فالأفكار السعيدة تطلق الدوبامين والسيروتونين، لكن الأفكار السيئة تطلق الأدرينالين والكورتيزول.
الضغوط الخارجية بالإضافة إلى الإجهاد العقلي، تتعرض باستمرار إلى السموم في الهواء والماء والغذاء، ويمكن أن تسبب تلك الضغوط الخارجية حالة ذهنية هشة تجعلك تشعر بالضياع واليأس، وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post". كما يمكن أن يؤدي التوتر والقلق على المدى الطويل إلى الاكتئاب واضطرابات النوم بشكل كامل،
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بن-قهوة

في اليوم العالمي للقهوة.. «السادة» صحية

ينتشر حول العالم عشاق القهوة، بجميع أنواعها، فرائحتها ومذاقها الرائع سحر لا يمكن مقاومته، يتحدثون دائمًا بأنها تمنحهم الحياة والأمل والاسترخاء في بداية كل يوم، كما ستجد البعض يتحدث بنهم عن تناول كوب من القهوة أمام البحر في ليالي الشتاء الباردة. توجد أنواع كثيرة للقهوة، بما في ذلك القهوة التركي والموكا والأميركانو، وفي اليوم العالمي للقهوة، تعلم كيف يمكن أن تتناول قهوة صحية، دون أن تترك آثارا سلبية على صحتك، كتجنب إضافة المحليات الصناعية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
أضرار-اللحوم-الحمراء

دراسة: اللحوم الحمراء ليست ضارة كما كنا نعتقد

ينصح دائمًا بتناول كميات قليلة من اللحوم الحمراء، لأنها تسبب العديد من الأمراض، من بينها أمراض القلب، وزيادة معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، وتغير رائحة الفم، وعند الحديث عن أي نظام غذائي أو عادات صحية يجب الالتزام بها، سنجد أن أول شيء هو تناول كميات قليلة من اللحوم، وبخاصة اللحوم المصنعة، ويمكن استبدال الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية بها، ولكن آخر الدراسات أوضحت أن من النصائح السيئة التركيز على استهلاك كميات قليلة من اللحوم، وذلك وفقًا لـ."nytimes".
نظام-نباتي

النظام النباتي يخفف التهاب المفاصل الروماتيدي

النظام النباتي أصبح شائعا في الآونة الأخيرة، فهو مبني على تناول الخضروات بشكل كبير، وتشير دراسة حديثة إلى أن اتباع هذا النظام قد يساعد في تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي ، والذي يمكن أن يكون شديدا بالنسبة لـ 1.5 مليون شخص. ركزت الأبحاث على فوائد المأكولات البحرية لالتهاب المفاصل الروماتيدي، وأنواع الأطعمة التي يمكن أن تخفف أعراضه، كما ناقشت أبحاث أخرى كيف يمكن للحم البقر والحليب والبيكنج صودا والشاي الأخضر والكركم أن تؤثر على التهاب المفاصل، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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كبار-السن

في يومهم العالمي.. كيف تعتني بكبار السن؟

كبار السن عرضة للاكتئاب بشكل كبير نتيجة التغيرات الصحية والجسدية، ومن المحزن الوقوف أمام شخص ينهشه الاكتئاب ولا تعرف حلولا سريعة، فهذا الشخص دخل إلى هذه المتاهة التي كانت بابها الوحدة، ليغوص في الأعماق ولا يستطيع الخروج بمفرده، بل يحتاج إلى يد تشد عليه. وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يؤثر الاكتئاب على نحو 350 مليون شخص من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم، ولأن اليوم العالمي لكبار السن يوافق الأول من أكتوبر، فهناك طرق يمكنك القيام بها من أجل مساعدتهم في التعامل مع أعراض الاكتئاب وتحسين حياتهم.
الشخصية القلقة

لماذا نشعر بالقلق مع حلول فصل الخريف؟

على الرغم من أن درجات الحرارة شديدة في الصيف، ولكن نزول البحر أو حمام السباحة والأيام الطويلة التي يمكن قضاؤها في الفسح والخروجات انتهت بعد وصول الخريف وبدء الدراسة، ونتيجة لذلك يشعر الكثير من الناس بالقلق واضطراب المزاج، ولكن معظمهم لا يدركون السبب في إصابتهم بهذا القلق. وأوضحت كلير موريسون، المستشارة الطبية، أن أعراض قلق الخريف تتمثل في ظهور الاكتئاب وانخفاض المزاج، والقلق والتهيج، بالإضافة إلى الخمول والنعاس، إلى جانب فقدان الاهتمام في الأنشطة اليومية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
بروتين الصويا

هل بروتين الصويا جيد أم ضار من أجل صحتك؟

يُعد بروتين الصويا أحد المكونات الأكثر شيوعًا في المنتجات الغذائية المختلفة، فعند رؤيتك للملصق الموجود على المنتجات الغذائية، ستجد بروتين الصويا في قائمة المكونات، ومع ذلك، كان هناك العديد من النقاشات التي تحيط بالمزايا والمخاطر المرتبطة باستهلاك بروتين الصويا، فمن المهم معرفة هل هو مضر أو جيد لصحتك. بروتين الصويا هو عزل بروتين مشتق من فول الصويا من خلال التخلص من الدهون الموجودة في فول الصويا، وعزل البروتين الذي يُعد مصدرًا جيدًا لتغذية النباتيين والأشخاص الذين لديهم نمط حياة معين، وذلك حسبما ذكر موقع Organic Facts.
لبان دكر

لبان الدكر علاج صحي وتجميلي.. كيف يمكن استخدامه؟

بالرغم من مذاقه المر، لكنه يحمل العديد من الفوائد والعناصر الغذائية، فعند تناولك للبان الدكر أول مرة قد لا تستطيع تناوله مرة أخرى، كما قد يسبب لك الغثيان نتيجة المرارة الناتجة عنه، ولكن عند التعرف على فوائده ومعالجته لكثير من الأمراض قد تتغير نظرتك له. لبان الدكر عبارة عن شجرة موطنها الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يستخدم كعلاج تقليدي في هذه المناطق لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ومطهر، مزيل للقلق، ومضاد للالتهاب العصبي، لذا تعرف على فوائده وطرق استخدامه حسبما ذكرها موقع Organic Facts.
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