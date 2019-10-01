سرطان الثدي خطر يهددك.. لا تتجاهلي هذه الأعراض

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان الشائعة حول العالم ، حيث يتم تشخيص حالة واحدة من بين كل ثماني نساء خلال فترة حياتهن، و يساعد ذلك على اكتشاف الأعراض مبكرًا.
سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في الآونة الأخيرة، قد تظهر أعراضه مختبأة وراء أمراض أخرى، فقد يكون الصداع عرض لأي مرض بسيط، ولكن في النهاية يمكن أن تكتشف إنه نتيجة سرطان الثدي، إذ عليك في البداية بالابتعاد عن العادات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وعند ظهور أي أعراض مثل طفح جلدي حول الحلمة، أو تغير ملحوظ في حجم الثدي أو كلًا منهما، فأنت مصاب بسرطان الثدي، ويجب الذهاب سريعًا للطبيب المختص، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co.uk".
سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان الشائعة حول العالم ، حيث يتم تشخيص حالة واحدة من بين كل ثماني نساء خلال فترة حياتهن، و يساعد ذلك على اكتشاف الأعراض مبكرًا في جعل العلاج أكثر فعالية، ولكن ما هي الأعراض؟ كشف الطبيب التلفزيوني الطبيب زوي ويليامز لـ Express.co.uk عن العلامات التي يجب البحث عنها.
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سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان الشائعة حول العالم ، حيث يتم تشخيص حالة واحدة من بين كل ثماني نساء خلال فترة حياتهن، و يساعد ذلك على اكتشاف الأعراض مبكرًا في جعل العلاج أكثر فعالية، ولكن ما هي الأعراض؟ كشف الطبيب التلفزيوني الطبيب زوي ويليامز لـ Express.co.uk عن العلامات التي يجب البحث عنها.
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يوجد كثير من النساء اللاتي لا يعرفن شيئًا عن فحوصات الثدي، فأثبتت الأبحاث إن امرأة بين كل ثلاث نساء، لا تعرف ما تبحث عنه عند فحص ثديها، وذلك وفقًا للأرقام، كما إن امرأة من كل سبع لم تعرف جيدًا كيفية التحقق من ثديها بحثًا عن علامات الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى ذلك، تجد واحدة من كل خمس نساء فحص الثدي لديهم موضوعًا محرجًا للحديث عنه، تؤكد هذه النتائج على أهمية تسليط الضوء على الوعي بسرطان الثدي ، ومعرفة علامات وأعراض المرض وفتح حوار بين الأصدقاء والعائلة.
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يقود حملة التوعية بسرطان الثدي الطبيب جي زوي ويليامز، وفي أثناء حديثه لـExpress أوضح إن:"الهدف من التوعية بسرطان الثدي 2019 هو تحفيز جميع النساء من جميع الأعمار للحديث عن سرطان الثدي، كما يجب أن تكون على دراية بفحص الثدي"، وأضاف قائلًا:"وهذا يشمل معرفة سرطان الثدي ، الذي يعد خطرًا ومعرفة أنه يمكن أن يحدث في أي عمر، نريد أن نشجع النساء على معرفة شكل الثديين وشعورهن بشكل طبيعي ، حتى يتمكنوا من اكتشاف أي تغييرات وفهم كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي في المنزل والحاجة إلى القيام بذلك بانتظام، نريد تقديم معلومات عن علامات وأعراض سرطان الثدي الذي يجب البحث عنه، وفهم أهمية مناقشة فحص الثدي، والتاريخ العائلي من سرطان الثدي بين أفراد الأسرة".
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تعد حملة سرطان الثدي للتوعية من الحملات التي استمرت لأكثر من 27 عامًا، وأضاف الطبيب زوي: "الأسباب الثلاثة الرئيسية لعدم فحص النساء للسرطان، أولاً سبب الإحراج، وثانياً لا يعرفون كيف ، والثالث أنهم لا يعرفون ما الذي يبحثون عنه"، و عندما سئل عن العمر الذي يجب أن تبدأ به النساء في فحص ثديهن، قال الطبيب زوي:"عندما تبدأ الفتيات الصغيرات في النمو، ومن ثم يصلن لمرحلة البلوغ، حيث الدورة الشهرية، يجب تعليمهن من قبل أمهاتهن كيفية التحقق من الثدي بشكل صحيح".
فيما يتعلق بأفضل طريقة للتحقق، نصح الطبيب زوي قائلاً:"ينبغي أن يسعى كل فرد مرة واحدة على الأقل للفحص شهريًا"، تقوم بعض من النساء بالفحص أمام المرآة، حتى تكون الرؤية واضحة لديهن، وبالتالي جميع الطرق مناسبة، ولكن عليك بالقيام بذلك.
أعراض سرطان الثدي هي كما يلي:
كتلة جديدة أو مساحة من الأنسجة السميكة في أي من الثديين لم تكن موجودة من قبل
تغيير في حجم أو شكل واحد أو كلا الثديين
إفرازات ممزوجة بالدم من أي من حلماتك
تورم في أي من الإبطين
طفح جلدي حول الحلمة
تغيير في مظهر الحلمة
قد يساعدك فحص الثديين بانتظام على ملاحظة هذه الأعراض، وهذا سيجعل من السهل اكتشاف المشكلات المحتملة التي قد تصيبك.