سرطان الثدي خطر يهددك.. لا تتجاهلي هذه الأعراض

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان الشائعة حول العالم ، حيث يتم تشخيص حالة واحدة من بين كل ثماني نساء خلال فترة حياتهن، و يساعد ذلك على اكتشاف الأعراض مبكرًا.

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

سرطان الثدي

سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في الآونة الأخيرة، قد تظهر أعراضه مختبأة وراء أمراض أخرى، فقد يكون الصداع عرض لأي مرض بسيط، ولكن في النهاية يمكن أن تكتشف إنه نتيجة سرطان الثدي، إذ عليك في البداية بالابتعاد عن العادات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وعند ظهور أي أعراض مثل طفح جلدي حول الحلمة، أو تغير ملحوظ في حجم الثدي أو كلًا منهما، فأنت مصاب بسرطان الثدي، ويجب الذهاب سريعًا للطبيب المختص، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co.uk".

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان الشائعة حول العالم ، حيث يتم تشخيص حالة واحدة من بين كل ثماني نساء خلال فترة حياتهن، و يساعد ذلك على اكتشاف الأعراض مبكرًا في جعل العلاج أكثر فعالية، ولكن ما هي الأعراض؟ كشف الطبيب التلفزيوني الطبيب زوي ويليامز لـ Express.co.uk عن العلامات التي يجب البحث عنها. «الإجهاد