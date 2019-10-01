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سرطان الثدي خطر يهددك.. لا تتجاهلي هذه الأعراض

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان الشائعة حول العالم ، حيث يتم تشخيص حالة واحدة من بين كل ثماني نساء خلال فترة حياتهن، و يساعد ذلك على اكتشاف الأعراض مبكرًا.
تحرير:إسراء سليمان ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في الآونة الأخيرة، قد تظهر أعراضه مختبأة وراء أمراض أخرى، فقد يكون الصداع عرض لأي مرض بسيط، ولكن في النهاية يمكن أن تكتشف إنه نتيجة سرطان الثدي، إذ عليك في البداية بالابتعاد عن العادات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وعند ظهور أي أعراض مثل طفح جلدي حول الحلمة، أو تغير ملحوظ في حجم الثدي أو كلًا منهما، فأنت مصاب بسرطان الثدي، ويجب الذهاب سريعًا للطبيب المختص، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co.uk".
سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان الشائعة حول العالم ، حيث يتم تشخيص حالة واحدة من بين كل ثماني نساء خلال فترة حياتهن، و يساعد ذلك على اكتشاف الأعراض مبكرًا في جعل العلاج أكثر فعالية، ولكن ما هي الأعراض؟ كشف الطبيب التلفزيوني الطبيب زوي ويليامز لـ Express.co.uk عن العلامات التي يجب البحث عنها. «الإجهاد
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كبار-السن

في يومهم العالمي.. كيف تعتني بكبار السن؟

كبار السن عرضة للاكتئاب بشكل كبير نتيجة التغيرات الصحية والجسدية، ومن المحزن الوقوف أمام شخص ينهشه الاكتئاب ولا تعرف حلولا سريعة، فهذا الشخص دخل إلى هذه المتاهة التي كانت بابها الوحدة، ليغوص في الأعماق ولا يستطيع الخروج بمفرده، بل يحتاج إلى يد تشد عليه. وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يؤثر الاكتئاب على نحو 350 مليون شخص من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم، ولأن اليوم العالمي لكبار السن يوافق الأول من أكتوبر، فهناك طرق يمكنك القيام بها من أجل مساعدتهم في التعامل مع أعراض الاكتئاب وتحسين حياتهم.
تنظيف فروة الرأس

قشرة أم فروة رأس جافة؟.. الأعراض والعلاج

إذا كانت فروة رأسك جافة ومتقشرة، فقد تشك في وجود قشرة الرأس، ولكن يمكن أن يكون ذلك علامة على فروة الرأس الجافة، فقشرة الرأس وفروة الرأس الجافة لها نفس الأعراض الرئيسة، حيث تتساقط الرقائق ويحدث حكة، لكنهما في النهاية حالتان مختلفتان. في فروة الرأس الجافة، يتهيج الجلد ويتقشر، ولكن مع قشرة الرأس فإن الزيوت الزائدة التي تسبب ذلك، حيث يؤدي هذا الزيت الزائد إلى تراكم خلايا الجلد ثم التخلص منها. معرفة أي من هذه الشروط لديك يمكن أن تساعدك في الحصول على العلاج الصحيح وإبعاد تلك الرقائق للأبد.
الدورة-الشهرية

تختلف من امرأة لأخرى.. الدورة الشهرية ليست 28 يوما

تعتقد الكثيرات أن الدورة الشهرية الطبيعية هي 28 يوما، ولكن في الحقيقة تختلف الدورات من شهر لآخر، كما وجدت دراسة جديدة أن 13% فقط من النساء لديهن دورة مدتها 28 يومًا. ستساعد معرفة الدورة الشهرية النساء على الحمل، وكذلك الكشف عما إذا كانت غير منتظمة، وافتراض مرحلة الدورة الشهرية في 28 يوما ليس دقيقا كفاية. تعاون الباحثون في جامعة لندن مع تطبيق لمنع الحمل يسمى Natural Cycles لتحليل آلاف دورة الطمث لأكثر من 120،000 من مستخدمات التطبيق المجهولات في دول مختلفة، وما يقرب من 65% من المشاركات لديهن دورات استمرت ما بين 25 و30 يوما.
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سرطان-الثدى

الثوم والبصل الخام يحميانك من الإصابة بسرطان الثدي

العديد من الدراسات أوضحت أهمية الثوم والبصل، فكل منهما محمل بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية؛ على سبيل المثال، الثوم يعمل على التقليل من معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، ويساعد أيضًا في توسيع الأوعية الدموية، كما أنه يقي من نزلات البرد، ويخفض من ضغط الدم المرتفع، وبالنسبة للبصل فيحمي القلب من الأمراض، وآخر ما كشفت عنه الدراسات أن استهلاك البصل والثوم يقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، فاحرص على تناولهما يوميا. وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "daily mail".
كيتو-دايت

تجنب المكرونة والجبنة للوقاية من السرطان

يحاول العلماء مع الأطباء البحث عن طرق فعالة للتخلص من السرطان، بما في ذلك ابتكار عقاقير طبية، أو التوصل لنظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة، كالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الهامة، وبما إن السرطان أصبح وباء منتشر بيننا، علينا بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، والغنية بكميات كبيرة من الدهون، بما في ذلك الوجبات السريعة، إذ حاول قدر الإمكان استهلاك أطعمة صحية تمدك بما يجعل جسمك قويًا بدرجة كافية لمكافحة المرض، نقلًا عن "timesofindia".
الكشف-الدوري لسرطان-الثدي

للحفاظ على حياة بلا سرطان ثدي.. تناول المكسرات

توجد العديد من أنواع السرطان الخطيرة؛ على سبيل المثال، سرطان الرئة والمثانة والبروستاتا والمخ والقولون، ولكن أكثرها ألمًا هو سرطان الثدي؛ لأنه ينتزع جزءا من أنوثة المرأة، فلا يكتفي فقط بتحطيم الخلايا الصحية في جسم الإنسان، ولكنه يعمل على تشويه جزء منه؛ لذا يحاول العلماء البحث عن عقاقير طبية فعالة، من أجل التغلب عليه. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض العلاجات الطبيعية المتمثلة في استهلاك أطعمة صحية؛ مثل فول الصويا والألياف الغذائية. وذلك حسبما ذكر "times of india".
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