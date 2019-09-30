الطيب: بذلنا جهودا لنشر السلام والتواصل مع قادة الأديان

تحرير:محمد فتحي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

أحمد الطيب شيخ الأزهر

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفدًا من منتدى ريميني للصداقة بين الشعوب في إيطاليا، برئاسة إيمليا غوارنيري، مديرة المنتدى، وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للدور الذي يقوم به المنتدى في التقريب بين الثقافات، وترسيخ ثقافة الحوار والنقاش، من خلال الاستماع إلى الرؤى والأفكار المختلفة من مناطق شتى حول العالم، مضيفًا أن الأزهر الشريف يدعم كل جهود الحوار الصادقة لإيمانه العميق بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

وأوضح فضيلته أن الأزهر بذل جهودًا كبيرة لنشر السلام ومد جسور التواصل مع قادة الأديان، وفي مقدمتها الفاتيكان، مبينًا أن هذه الجهود المتواصلة أثمرت عن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي أصبحت محل إشادة عالمية، وهو ما اتضح في الخطاب الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أمام قادة العالم في الجمعية العمومية