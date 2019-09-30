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الطيب: بذلنا جهودا لنشر السلام والتواصل مع قادة الأديان

تحرير:محمد فتحي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد الطيب شيخ الأزهر
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفدًا من منتدى ريميني للصداقة بين الشعوب في إيطاليا، برئاسة إيمليا غوارنيري، مديرة المنتدى، وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للدور الذي يقوم به المنتدى في التقريب بين الثقافات، وترسيخ ثقافة الحوار والنقاش، من خلال الاستماع إلى الرؤى والأفكار المختلفة من مناطق شتى حول العالم، مضيفًا أن الأزهر الشريف يدعم كل جهود الحوار الصادقة لإيمانه العميق بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
وأوضح فضيلته أن الأزهر بذل جهودًا كبيرة لنشر السلام ومد جسور التواصل مع قادة الأديان، وفي مقدمتها الفاتيكان، مبينًا أن هذه الجهود المتواصلة أثمرت عن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي أصبحت محل إشادة عالمية، وهو ما اتضح في الخطاب الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أمام قادة العالم في الجمعية العمومية
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رئيس الوزراء: «حياة كريمة» على رأس أولويتنا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة، ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
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شاكر: مصر تنشئ أول مشروع للخلايا الشمسية في العالم

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مع لينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين. وأكد شاكر، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية. وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018.
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«الأعلى للإعلام» يرد على بيان القضاء بشأن الطفلة جنة

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإنه سيتم مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية من صحف وشاشات وإذاعات ومواقع إلكتروينة لتنفيذ ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء بشان تناول التحقيقات التي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة أو أمام الجهات القضائية. وأهاب الأعلى للإعلام بوسائل الإعلام المختلفة الالتزام بعدم تناول أي موضوعات منظورة أمام سلطات التحقيق إلا ما يصدر عن الجهات المعنية بالتحقيق حفاظا على المراكز القانونية للمتهمين بالإضافة إلى حماية الرأي العام من المعلومات المغلوطة، وذلك تنفيذا لقانون السلطة القضائية وكذلك المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة تعفي أبناء الشهداء من المصروفات

قرر مجلس جامعة المنصور، إعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة من المصروفات الدراسية للكليات الملتحقين بها في المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي الحالي. ووافق المجلس، في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، على إعفاء طلاب الدراسات العليا ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تحسين الخدمة المقررة بكلية الآداب، كما وافق المجلس على تعديلات لائحة الدراسات العليا التي تقدم بها قطاع الدراسات العليا بعد تقدم المعيدين والمدرسين المساعدين ببعض الاقتراحات لتعديل اللائحة ودراسة المقترحات بما يساعد النهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

بعد حادث «جنة».. خطاب للطيب بشأن «الأحوال الشخصية»

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب لفضيلة لإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، إذ أنه إلى الآن لم يرسل الأزهر تعليقاته على مشروعات القوانين المرسلة من مجلس النواب، ما تسبب في تعطيل مناقشة مشروعات القوانين وارتفاع المشكلات الناجمة عن القانون الحالي، وكان آخرها حادث الطفلة "جنة". وثمن فؤاد، في نص الخطاب، الدور الإنساني للإمام الأكبر بشأن قضية "جنة"، وشعوره النبيل تجاه القضية واهتمامه بالأمر بشكل شخصي.
أماني شقيقة الطفلة جنة

شيخ الأزهر يتبنى حالة شقيقة الطفلة «جنة»

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تبني فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لحالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب "جنة" والمقيمة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث عرض فضيلته التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تأهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس. وتوجهت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر لمبادرته الكريمة ولاهتمامه بحالة الطفلة بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام.
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الطيب يعلق على مأساة «جنة»: أطالب بأقصى العقوبة

علق فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، على جريمة مقتل الطفلة "جنة"، ونشر الحساب الرسمي للأزهر عبر موقع "تويتر" تصريحات شيخ الأزهر، قائلا: "تألمت كثيرا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة جنة، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، متابعا: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا".
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر يعود للقاهرة بعد رحلة علاج في فرنسا

عاد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية أجرى خلالها فضيلته عملية جراحية بالعين، وجاءت هذه الزيارة استكمالا لفترة العلاج التي نصح بها الأطباء المعالجين. واستقبل فضيلته فى مطار القاهرة؛ وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، يتقدمهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للأزهر، وعدد من القيادات الأزهرية والعلماء.
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