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بجوائز 210 ألف جنيه.. هاكاثون فودافون يدعم المبتكرين

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
هاكثون فودافون
هاكثون فودافون
كشف عماد الأزهري، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي في شركة فودافون مصر، عن تقدم 230 رائد أعمال للمشاركة في مسابقة هاكاثون الابتكار لرعاية الأفكار الإبداعية التي تنظمها الشركة، واختيار 44 منهم وتأهلت 10 أفكار للنهائيات، وقال الأزهري خلال الحفل الختامي للمسابقة الذي نظمته الشركة، إن المسابقة تتيح ابتكار حلول إبداعية تخدم المجتمع قابلة للتطبيق باستخدام التكنولوجيا في عدة قطاعات، منها الصحة والبيئة والتعليم والسياحة والنقل، وتضم قائمة المتقدمين طلاب في الجامعات وغيرهم من مختلف المحافظات.
وضمت المشاريع التي تقدم بها رواد الأعمال عدد من الموضوعات المختلفة منها الحفاظ على البيئة والتسويق ومساعدة ذوي الإعاقة وتكنولوجيات جديدة مبتكرة في مجال الاتصالات.وأضاف أن صاحب المركز الأول سيحصل علي جائزة نقدية بقيمة 120 ألف جنيه، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 60 ألف جنيه، 30 ألف للثالث.وتضم اللجنة
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لقاء -وزيرة -الاستثمار-سحر-نصر-والتعاون-الدولي -مع 25 شركة-يابانية شركات-يابانية (1)

«البنك الأوروبي»: استثماراتنا بمصر وصلت 8.7 مليار يورو

أكد داريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن استثمارات بمصر وصلت إلى 8.7 مليار يورو في أكثر من 95 مشروعًا بمختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يعمل البنك على زيادة استثماراته فيه بجانب البنية الأساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.
الذهب (2)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 8 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، ليفقد سعر الجرام حوالي 8 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
تعاملات بنكية (3)

البنوك تبدأ في خفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

قرر عدد من البنوك العاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض. وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها في شهري أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

التخطيط: الانتهاء من ميكنة 60% من الخدمات بالمحافظات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، والذي يتم تنفيذه حاليا بالاتساق مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، متابعةً أن الهدف من هذا البرنامج ليس مجرد زيادة رضا المواطنين عن الأداء الحكومي وخفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة، بل إنه يسعى كذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال خلق منصات أكثر وضوحا وشمولا لخدمات وإجراءات محددة.
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