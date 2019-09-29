بجوائز 210 ألف جنيه.. هاكاثون فودافون يدعم المبتكرين

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

هاكثون فودافون

كشف عماد الأزهري، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي في شركة فودافون مصر، عن تقدم 230 رائد أعمال للمشاركة في مسابقة هاكاثون الابتكار لرعاية الأفكار الإبداعية التي تنظمها الشركة، واختيار 44 منهم وتأهلت 10 أفكار للنهائيات، وقال الأزهري خلال الحفل الختامي للمسابقة الذي نظمته الشركة، إن المسابقة تتيح ابتكار حلول إبداعية تخدم المجتمع قابلة للتطبيق باستخدام التكنولوجيا في عدة قطاعات، منها الصحة والبيئة والتعليم والسياحة والنقل، وتضم قائمة المتقدمين طلاب في الجامعات وغيرهم من مختلف المحافظات.

وضمت المشاريع التي تقدم بها رواد الأعمال عدد من الموضوعات المختلفة منها الحفاظ على البيئة والتسويق ومساعدة ذوي الإعاقة وتكنولوجيات جديدة مبتكرة في مجال الاتصالات.وأضاف أن صاحب المركز الأول سيحصل علي جائزة نقدية بقيمة 120 ألف جنيه، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 60 ألف جنيه، 30 ألف للثالث.وتضم اللجنة