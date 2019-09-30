«اليونيدو» تعلن عن مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال

هاشم حسين: الشباب الفائز سيحصل على تدريب بدولة البحرين.. وريم صيام: الجائزة الأولى تصل إلى 50 ألف دولار وشباب الجامعات هو المستهدف الرئيس والابتكار والإبداع هو المعيار

تحرير:خالد وربي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز العربي الدولي لريادة الأعمال ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة اليونيدو، واتحاد الغرف العربية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين اليوم عن مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال 2019" بمقر جامعة الدول العربية اليوم الإثنين. وتهدف المسابقة إلى إشراك وبناء قدرات الشباب العربي، من خلال تعريفهم بثقافة ريادة الأعمال وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية، وهي مصممة لتشجيع ومساعدة طلاب الجامعات في المنطقة العربية على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة.

وقال الدكتور هاشم حسين رئيس المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار ورئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالبحرين إن رالي رواد الأعمال العرب سيكون نموذجا لتقديم ابتكارات الشباب للمستثمرين العرب لافتا إلى أن رالي العرب لريادة الأعمال يستهدف شباب

وقال الدكتور هاشم حسين رئيس المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار ورئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالبحرين إن رالي رواد الأعمال العرب سيكون نموذجا لتقديم ابتكارات الشباب للمستثمرين العرب لافتا إلى أن رالي العرب لريادة الأعمال يستهدف شباب الجامعات الذين لديهم أفكار ابتكارية وأن المسابقة تستهدف اختيار 20 فريق سيتم تدريبهم.

وأوضح أن المنظمة لا تدخر جهدا في دعم أي من المبادرات التي تستهدف تنمية وتأهيل الشباب العربي، وخاصة من ذوي الأفكار الأبتكارية، بما يسهم في دعم وتحسين مناخ ريادة الأعمال في مختلف الدول، وأثنى على فكرة المسابقة، ورحب باستضافة فاعلياتها بدولة البحرين، لافتا إلى أن إشكالية المشروعات بالوطن العربي هي التمويل، لذلك تم التنسيق مع اتحاد المصارف العربية لإعداد منتدى المستثمرين العرب الذي سيجمع شباب الجامعات العرب والمستثمرين ورواد الأعمال معا.

وقال السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن الشركة الاكثر إبداعا هي التي تستمر في السوق وإن الوطن العربي يخرج سنويا آلاف الشباب من الجامعات الذين يجب أن يكون لهم أعمالهم الخاصة لتطوير مجتمعاتهم مؤكدا على امتلاك الشباب العربي لكل مؤهلات التميز والإصرار للنهوض بالوطن العربي في كل المجالات، وأن الجامعة العربية بمختلف مؤسساتها تعمل على تشجيع الشباب العربي على تطوير أفكار ومشروعات خاصة بهم، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، ورحب بمبادرة رالي العرب لريادة الأعمال كإحدى المبادرات المستهدفة لخلق روح من الإبداع والمنافسة بين الشباب.

وأوضح الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن الأكاديمية تعمل على بذل كل الجهود لدعم الشباب والطلاب ورواد الأعمال من الوطن العربي، وربطهم باحتياجات السوق وخلق فرص العمل بما يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة بالوطن العربي ومصر، وذلك من خلال بناء قدرات الشباب العربي وطلاب الجامعات في المنطقة العربية وتعريفهم بثقافة ريادة الأعمال وتزويدهم بالمهارات الأساسية، ومساعدتهم على تحويل أفكار مشروعاتهم المبتكرة إلى كيانات قائمة بالفعل بالسوق.

ولفت عبد الغفار، إلى أن توقيت هذه المبادرة هو جنـي لثمار الجهود المبذولة على مدار أعوام عديدة، لدعم الإبداع والابتكار والتطوير المستمر بالأكاديمية العربية، باعتبار ذلك من ركائز استدامة التميز الأكاديمي والعملي بالأكاديمية.

وقال وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن المجالات التي تركز عليها المسابقة هي: البرمجة والتطبيقات، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيات الجيل الرابع الصناعية وكذا قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقالت ريم صيام رئيسة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية في مصر إن المسابقة تستهدف في المقام الأول المبدعين من شباب الجامعات وإن هناك 20 فريقا سيتنافسون خلال هذه المسابقة، وسيحصل أفضل ثلاثة فرق في المرحلة النهائية على جوائز مالية مقدمة من غرفة تجارة البحرين، بقيمة 50,000 دولار أمريكي للفائز الأول، 25,000 دولار أمريكي للفائز الثاني، و10,000 دولار أمريكي للفائز الثالث، علما بأن الموعد النهائي للتقديم يوم 15 أكتوبر من خلال موقع المسابقة.