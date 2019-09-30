شيخ الأزهر: مصر لها الحق في المطالبة بحصتها من مياه النيل

تحرير:محمد فتحي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م

أحمد الطيب شيخ الأزهر

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أحقية مصر في المطالبة بحقها في حصتها من مياه نهر النيل باعتباره شريان الحياة للمصريين، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بأحقية مصر في حصتها من نهر النيل، والتأكيد على أن مصر لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع. وقال فضيلة الإمام الأكبر اليوم الاثنين، خلال استقباله الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن قضية المحافظة على المياه هي قضية دينية في المقام الأول، بجانب كونها قضية أمن قومي، باعتبارها من الموارد الضرورية لحياة البشرية جمعاء.

وأشار الطيب إلى أن ملكية المياه هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، أن تترك الموارد الضرورية للحياة، ملكًا لفرد، أو أفراد، أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول التي تشترك في هذا المورد العام أو ذاك. ومن جانبه ، هنأ وزير الموارد المائية والري فضيلة الإمام الأكبر على عودته