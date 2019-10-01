في يومهم العالمي.. كيف تعتني بكبار السن؟

الصراع مع الاكتئاب أشد بكثير على الأشخاص الذين فقدوا إحساسهم بالهدف في الحياة، ومن أجل مقاومة هذا الشعور عليك تشجيع كبار السن على ممارسة بعض الهوايات البسيطة

تحرير:فيروز ياسر ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

التعامل مع اكتئاب كبار السن

كبار السن عرضة للاكتئاب بشكل كبير نتيجة التغيرات الصحية والجسدية، ومن المحزن الوقوف أمام شخص ينهشه الاكتئاب ولا تعرف حلولا سريعة، فهذا الشخص دخل إلى هذه المتاهة التي كانت بابها الوحدة، ليغوص في الأعماق ولا يستطيع الخروج بمفرده، بل يحتاج إلى يد تشد عليه. وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يؤثر الاكتئاب على نحو 350 مليون شخص من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم، ولأن اليوم العالمي لكبار السن يوافق الأول من أكتوبر، فهناك طرق يمكنك القيام بها من أجل مساعدتهم في التعامل مع أعراض الاكتئاب وتحسين حياتهم.

1- علاج مشكلات النوم كثير من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم عرضة لمشكلات النوم التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاكتئاب، ولمنع النوبات الخطيرة، عليك النظر إلى جدول النوم والغفوات، فإذا لاحظت معاناته من اضطرابات النوم، فمن المهم مساعدته على ممارسة أنشطة في بداية اليوم وتناول أدوية مهدئة من أجل الحصول على