في يومهم العالمي.. كيف تعتني بكبار السن؟

الصراع مع الاكتئاب أشد بكثير على الأشخاص الذين فقدوا إحساسهم بالهدف في الحياة، ومن أجل مقاومة هذا الشعور عليك تشجيع كبار السن على ممارسة بعض الهوايات البسيطة
كبار السن عرضة للاكتئاب بشكل كبير نتيجة التغيرات الصحية والجسدية، ومن المحزن الوقوف أمام شخص ينهشه الاكتئاب ولا تعرف حلولا سريعة، فهذا الشخص دخل إلى هذه المتاهة التي كانت بابها الوحدة، ليغوص في الأعماق ولا يستطيع الخروج بمفرده، بل يحتاج إلى يد تشد عليه.
وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يؤثر الاكتئاب على نحو 350 مليون شخص من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم، ولأن اليوم العالمي لكبار السن يوافق الأول من أكتوبر، فهناك طرق يمكنك القيام بها من أجل مساعدتهم في التعامل مع أعراض الاكتئاب وتحسين حياتهم.
1- علاج مشكلات النوم
كثير من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم عرضة لمشكلات النوم التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاكتئاب، ولمنع النوبات الخطيرة، عليك النظر إلى جدول النوم والغفوات، فإذا لاحظت معاناته من اضطرابات النوم، فمن المهم مساعدته على ممارسة أنشطة في بداية اليوم وتناول أدوية مهدئة من أجل الحصول على
1- علاج مشكلات النوم
كثير من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم عرضة لمشكلات النوم التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاكتئاب، ولمنع النوبات الخطيرة، عليك النظر إلى جدول النوم والغفوات، فإذا لاحظت معاناته من اضطرابات النوم، فمن المهم مساعدته على ممارسة أنشطة في بداية اليوم وتناول أدوية مهدئة من أجل الحصول على ليلة نوم هادئة.
2- تعزيز الشعور بهدفهم في الحياة
الصراع مع الاكتئاب أشد بكثير على الأشخاص الذين فقدوا إحساسهم بالهدف في الحياة، ومن أجل مقاومة هذا الشعور عليك تشجيع كبار السن على ممارسة بعض الهوايات البسيطة كالخياطة أو زرع النباتات أو حتى المشي قليلا في الصباح إن أمكن، وممارسة اليوجا لمدة 10 دقائق بعد الاستيقاظ.
3- تشجيع التفاعل الاجتماعي
لا تدع المقرب منك يتعامل مع الاكتئاب من تلقاء نفسه، بل شجعه على زيارة الأصدقاء والعائلة والمشاركة في نزهات جماعية وحضور المناسبات المجتمعية.
تشير الدراسات إلى أن الحياة الاجتماعية النشطة تعمل على تحسين الصحة البدنية والعقلية والعاطفية، والتي تعتبر مهمة بشكل خاص للمسنين الذين يعانون من الوحدة والاكتئاب.
4- التشجيع على ممارسة النشاط البدني
كشفت الأبحاث أن ممارسة التمارين لكبار السن كالمشي أو الهبوط من السلالم تساعدهم في الحفاظ على قوتهم العقلية والبدنية والعاطفية.
كما يمكنك تشجيع الشخص المصاب بالاكتئاب على الاشتراك في فصل تدريبي جماعي مثل اليوجا من أجل تكوين صداقات ومشاركة الآراء والتفكير.
5- تأكد من تناوله طعاما صحيا
سيكون من السهل التعامل مع الاكتئاب الذي يصيب كبار السن عند معرفة نوعية الطعام الذي يتناولونه، حيث تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات ضرورية لكبار السن، وكذلك الحبوب الكاملة والبروتين
الخالي من الدهون، كما تُقدم الخضراوات المطبوخة قليلا من السكر والنشا والدهون غير الصحية.
6- وضع روتين صحي
نظرا لأن الكثير من كبار السن يجسلون بمفردهم أغلب الأوقات، فيقعون في دوامة التفكير السلبي، ولهذا عليك مساعدتهم من خلال توفير كلب يسليهم أو إشراكهم في نشاطات بدنية واجتماعية، كما أن رعاية النباتات تحسن من المزاج وتحمي من الاكتئاب.
7- أظهر حبك لهم
الحب يجعل العالم أفضل كما يمكن أن يساعد كبار السن على السيطرة على الاكتئاب، ولهذا تعد تعبيرات الحب مهمة لكبار السن حيث يحتاجون إلى المزيد من الدعم والمودة للتعامل مع الحزن.
8- الحصول على مساعدة طبية
في حالة انخفاض شهية كبار السن وتغير السلوك، فإن هذا يعكس أعراض الاكتئاب الذي يزداد سوءا، ولهذا يكون عليك الاتصال بإخصائي الصحة العقلية للحصول على مشورة خاصة إذا كنت تشك في اضطراب قد يخرج عن السيطرة.
قد يوصي المعالج بمضادات الاكتئاب، ولكن في الحالات الأقل خطورة، قد يكون الطب البديل مثل العلاج العطري أو العلاج المهني خيارًا أفضل.
9- إبقاء العين على الأدوية
في حال كان أحد أفراد أسرتك المصاب بالاكتئاب يستخدم مضادات الاكتئاب، يجب عليك التأكد من تناول الأدوية بانتظام والالتزام بأوامر الطبيب فيما يتعلق بالجرعة ونمط الحياة والنظام الغذائي.
10- التركيز على الرعاية المنزلية
بالنسبة لكبار أفراد الأسرة الذين يعيشون بشكل مستقل، يمكنك استئجار شخص للتحقق منه مرة واحدة يوميا والمساعدة في الأعمال اليومية مثل التسوق في البقالة والاستحمام، وإذا كان رافضا للأمر فمن المهم إقناعه بأن يعيش معك لفترة من الوقت حتى يتعافى من الاكتئاب ولا يشعر بالوحدة مجددا.