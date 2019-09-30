جريمة

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم نهاية كوبري التسعين

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بنهاية كوبري التسعين في التجمع، فيما نتج عن الحادث توقف حركة المرور ما دفع مدير المرور بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث لحين عودة الحركة إلى طبيعتها. وانتقلت على الفور سيارات الأسعاف وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق التسعين لالتجمع بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
ولقى شخصين مصرعهما، وأصيب 7 آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم؛ على أثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثتين
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ضحايا الفسيخ.. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم في الشرقية

أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ"، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق العام بمدينة الزقازيق، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وأخذ عينات من القيء والإسهال لتحليلها. وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لجميع الحالات مشيرا إلى أن الوضع الصحي للحالات مستقرة.
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بحجة إرضاعه.. تفاصيل اختطاف طفلة من مستشفى بأسيوط (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل أحد المستشفيات بأسيوط وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة وإعادة الطفلة لأهليتها. تلقى قسم شرطة أول أسيوط من ربة منزل مقيمة بقرية الحواتكة بدائرة مركز شرطة منفلوط بقيام سيدة "منتقبة" ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة بمستشفى أسيوط الجامعى بدائرة القسم بخطف كريمة ابنها "طفلة حديثة الولادة" بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها وذلك حال تواجدها بالمستشفى صحبة زوجة نجلها. فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط
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إحباط محاولة تهريب 218 ألف جنيه بمطار القاهرة

في ضربة جديدة أحبطت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تهريب مبالغ مالية بحوزة راكب خلال سفره لدبي، وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي تفيد بتمكن أحد الأشخاص من حجز تذكرة سفر بتاريخ 30 سبتمبر الجاري على طائرة مصر للطيران المتجهة لدبي، تم ترقب الراكب أثناء تواجده لإنهاء الإجراءات وبتفتيش حقائبه، عثر على مبلغ مالي قدره 218 ألف و400 جنيه مصري مخبأة بداخل مجموعة من الكاتالوجات بالمخالفة لقانون البنك المركزى بشأن انتقال النقد بحوزة المسافرين. وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محكمة

تجديد حبس المتهم المتورط في حادث معهد الأورام

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس حسام عادل المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات. كانت وزارة الداخلية قد كشفت عن هوية الخلية الإرهابية التي ينتمي لها منفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة في أغسطس الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها، أن الخلايا الإرهابية تتبع حركة حسم الإرهابية المنبثقة بدورها عن جماعة الإخوان المسلمين. وقالت الوزارة إن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة.
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حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (1)

مصرع وإصابة شخصين في حادث أعلى محور 26 يوليو

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة أعلى محور 26 يوليو، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الطريق القادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه لميدان لبنان، وتلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعنية بوقوع حادث مروري أعلى المحور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الضحايا والمصابين للمستشفى، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من أكتوبر لميدان لبنان، ما أدى إلى انقلابها، تم الدفع بتعزيزات من رجال المرور مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (4)

تكدس فى محور المشير طنطاوي بسبب حادث مروري

شهد محور المشير طنطاوي حالة من التكدس المروري، جراء حادث سير، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال محاولته عبور الطريق، وبادر الأهالي بطلب الإسعاف وقوات النجدة، وعلى الفور وصلت سيارة إسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى، لإسعافه وتقديم العلاج اللازم له لإنقاذ حياته. وبينما سبّب الحادث تكدس حركة المرور، وصلت قوات التدخل السريع إلى المكان، وفتحوا الطريق بشكل جزئي، فى حين تجري الاستعانة بأوناش المرور لنقل السيارة من مكان الحادث لفتح الطريق بكامل طاقته ومنع تكدس السيارات.
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مذبحة سوهاج.. شاب يطلق النار على والده وزوجته وشقيقه

واقعة قتل بشعة شهدتها قرية قلفاو بسوهاج بطلها شاب تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وفتح النار على والده وزوجة والده وشقيقه من والده، إذ اقتحم عليهم الشقة وأطلق عليهم وابلا من الرصاص ليتحول المكان لبركة من الدماء وفوارغ الأعيرة النارية وفر هاربا. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود العمدة، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من، يفيد بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية بقرية قلفاو. على الفور انتقل العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث سوهاج لمكان الواقعة.
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مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالعبور

لقي شخص مصرعه في حادث قرب مدخل مدينة العبور أثناء عبوره الطريق قطعيا بعدما صدمته سيارة ملاكي، إذ فوجئ قائدها به أمامه وحاول مفادته، لكنه اصطدم به وبعامود إنارة، ما أدى لانقلاب السيارة وإصابة السائق وشخص آخر كان برفقته، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل الحي السادس بمدخل مدينة العبور، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية، لرفع حطام الحادث، لتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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