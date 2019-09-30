مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم نهاية كوبري التسعين

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

حادث - أرشيفية

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بنهاية كوبري التسعين في التجمع، فيما نتج عن الحادث توقف حركة المرور ما دفع مدير المرور بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث لحين عودة الحركة إلى طبيعتها. وانتقلت على الفور سيارات الأسعاف وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق التسعين لالتجمع بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

ولقى شخصين مصرعهما، وأصيب 7 آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم؛ على أثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثتين