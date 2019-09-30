السيسي يصدق على تعديل قانون مزاولة مهنة الطب

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، بعد أن قرره مجلس النواب، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية. وينص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادتين (2 ، 3) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ، النصان الآتيان: مادة (2): يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على مؤهل أجنبي معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر.مادة (3):يشترط للقيد لأول مرة في السجل اجتياز الامتحان القومي للتأهل لمزاولة المهنة، ويكون القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.وينص القانون في مادته الثانية