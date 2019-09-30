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السيسي يصدق على تعديل قانون مزاولة مهنة الطب

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
السيسي
السيسي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، بعد أن قرره مجلس النواب، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية. وينص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادتين (2 ، 3) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ، النصان الآتيان: مادة (2): يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على مؤهل أجنبي معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر.مادة (3):يشترط للقيد لأول مرة في السجل اجتياز الامتحان القومي للتأهل لمزاولة المهنة، ويكون القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.وينص القانون في مادته الثانية
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء: «حياة كريمة» على رأس أولويتنا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة، ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
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شاكر: مصر تنشئ أول مشروع للخلايا الشمسية في العالم

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مع لينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين. وأكد شاكر، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية. وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018.
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«الأعلى للإعلام» يرد على بيان القضاء بشأن الطفلة جنة

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإنه سيتم مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية من صحف وشاشات وإذاعات ومواقع إلكتروينة لتنفيذ ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء بشان تناول التحقيقات التي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة أو أمام الجهات القضائية. وأهاب الأعلى للإعلام بوسائل الإعلام المختلفة الالتزام بعدم تناول أي موضوعات منظورة أمام سلطات التحقيق إلا ما يصدر عن الجهات المعنية بالتحقيق حفاظا على المراكز القانونية للمتهمين بالإضافة إلى حماية الرأي العام من المعلومات المغلوطة، وذلك تنفيذا لقانون السلطة القضائية وكذلك المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة تعفي أبناء الشهداء من المصروفات

قرر مجلس جامعة المنصور، إعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة من المصروفات الدراسية للكليات الملتحقين بها في المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي الحالي. ووافق المجلس، في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، على إعفاء طلاب الدراسات العليا ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تحسين الخدمة المقررة بكلية الآداب، كما وافق المجلس على تعديلات لائحة الدراسات العليا التي تقدم بها قطاع الدراسات العليا بعد تقدم المعيدين والمدرسين المساعدين ببعض الاقتراحات لتعديل اللائحة ودراسة المقترحات بما يساعد النهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة.
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السيسي (5)

السيسي يوافق على تسهيل ائتماني بـ50 مليون يورو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية والذي تتيح بمتفتضاه الوكالة الفرنسية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
الرئيس-السيسى

كلمة السيسي أمام جمعية الأمم المتحدة (بث مباشر)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم يشهد تحديات تتطلب فتح نقاش معمق لتطوير العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
السيسي- يستقبل -الدكتور -عبد الله- حمدوك

احترام ومشروعات مشتركة.. حمدوك يغادر مصر بعد لقاء السيسي

غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدوك والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
السيسي (5)

السيسي يوافق على تسهيل ائتماني بـ60 مليون يورو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي يتيح تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليوني يورو، والموقع في القاهرة 28 يناير الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القرار، الذي حمل رقم 177 لسنة 2019، متبوعا بتصديق وزارة الخارجية بتاريخ 15 يوليو الماضي.
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