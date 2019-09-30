«البنك الأوروبي»: استثماراتنا بمصر وصلت 8.7 مليار يورو

سحر نصر: أهمية المؤتمر بعد عامين من انعقاده في القاهرة في إطار تبادل الآراء والأفكار حول القضايا المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى الاقتصادي

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

سحر نصر

أكد داريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن استثمارات بمصر وصلت إلى 8.7 مليار يورو في أكثر من 95 مشروعًا بمختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يعمل البنك على زيادة استثماراته فيه بجانب البنية الأساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.

جاء ذلك خلال الدورة الـ19 للمؤتمر المتوسطي لبنك الاستثمار الأوروبي في العاصمة اللبنانية "بيروت".وأشارت سحر نصر وزيرة الاستثمار في الكلمة الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إلى أهمية المؤتمر بعد عامين من انعقاده في القاهرة، في إطار تبادل الآراء والأفكار حول القضايا المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على