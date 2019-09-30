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«البنك الأوروبي»: استثماراتنا بمصر وصلت 8.7 مليار يورو

سحر نصر: أهمية المؤتمر بعد عامين من انعقاده في القاهرة في إطار تبادل الآراء والأفكار حول القضايا المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى الاقتصادي
تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
سحر نصر
سحر نصر
أكد داريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي حرص البنك على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن استثمارات بمصر وصلت إلى 8.7 مليار يورو في أكثر من 95 مشروعًا بمختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يعمل البنك على زيادة استثماراته فيه بجانب البنية الأساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل.
جاء ذلك خلال الدورة الـ19 للمؤتمر المتوسطي لبنك الاستثمار الأوروبي في العاصمة اللبنانية "بيروت".وأشارت سحر نصر وزيرة الاستثمار في الكلمة الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إلى أهمية المؤتمر بعد عامين من انعقاده في القاهرة، في إطار تبادل الآراء والأفكار حول القضايا المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على
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الذهب (2)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 8 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، ليفقد سعر الجرام حوالي 8 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
تعاملات بنكية (3)

البنوك تبدأ في خفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

قرر عدد من البنوك العاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض. وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها في شهري أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

التخطيط: الانتهاء من ميكنة 60% من الخدمات بالمحافظات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، والذي يتم تنفيذه حاليا بالاتساق مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، متابعةً أن الهدف من هذا البرنامج ليس مجرد زيادة رضا المواطنين عن الأداء الحكومي وخفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة، بل إنه يسعى كذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال خلق منصات أكثر وضوحا وشمولا لخدمات وإجراءات محددة.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تراجع مسار الديون يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مسار الديون يتراجع، لافتا إلى انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90,2% يونيو الماضي، كما أن العجز الكلى يتراجع أيضًا، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربتنا فى الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى. وأضاف معيط أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر فى تحقيق التنمية.
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تراجع مسار الديون يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مسار الديون يتراجع، لافتا إلى انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90,2% يونيو الماضي، كما أن العجز الكلى يتراجع أيضًا، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربتنا فى الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى. وأضاف معيط أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر فى تحقيق التنمية.
رئيس-مجلس-الوزراء مصطفى-مدبولى يصل-بورسعيد-لترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين (1)

مدبولي: نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه شريك التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا فى تحقيق خطط التنمية، وتسهم مشروعاته فى توفير الملايين من فرص العمل، لأبناء المحافظات المختلفة، جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى محافظة بني سويف، في إطار زيارته للمحافظة، لتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، يرافقه خلالها وزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، محافظ بني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قطارات (3)

تأخر قطارات «القاهرة - الإسكندرية» بسبب عطل الإشارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية اعتذارها لجمهور الركاب، في بيان لها، اليوم الأحد، عن تأخر بعض القطارات على خط "القاهرة - الاسكندرية"، وذلك نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها، الأمر الذي أدى إلى تأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها. ووجه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديدية، بسرعة تحرك فرق الطوارئ من الإشارات، لإزالة العارض وتشغيل اللوحة، وعودة انضباط مسير القطارات بكل سلامة وأمان، وجار إصلاح العطل لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن صناعة الغاز الطبيعي تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين، مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من إنتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة. وأكد الوزير أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعي، ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الجمعة.
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