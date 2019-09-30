بروميتون: نصدر 500 ألف إطار شاحنات سنويا صنعت في مصر

تحرير:كريم ربيع ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

انتونيو دولجيتا

«نشاط حركة التجارة في مصر، سيزيد حجم الطلب على الإطارات فى السوق المحلية بنسة 4% خلال العامين القادمين» هذا ما توقعته شركة بروميتيون العالمية لإنتاج إطارات الشاحنات والأتوبيسات والآلات الزراعية. وأوضح أنتونيو دولجيتا، العضو المنتدب للشركة، خلال مؤتمر صحفى، احتفالا بمرور 25 عاما على تواجدها فى السوق المصرية، أن الشركة استفادت كثيرا من إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة السنوات القليلة الماضية، نظرًا لأن المناخ الاستثماري أصبح أكثر استقرارا وجاذبية، مطلقًا فئة إطارات جديدة 01 Series والتي تعطي الشاحنات أقصى درجات الأداء.

وأضاف «دولجيتا» أنه تم ضخ نحو 200 مليون دولار منذ افتتاح مصنع الشركة في عام 1994، ومستمرين فى ضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإطارات. أشار أنتونيو دولجيتا، إلى أن مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية يصدر منتجاته لغالبية دول العالم، وتحديدًا لأوروبا،