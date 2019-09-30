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بروميتون: نصدر 500 ألف إطار شاحنات سنويا صنعت في مصر

تحرير:كريم ربيع ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
انتونيو دولجيتا
انتونيو دولجيتا
«نشاط حركة التجارة في مصر، سيزيد حجم الطلب على الإطارات فى السوق المحلية بنسة 4% خلال العامين القادمين» هذا ما توقعته شركة بروميتيون العالمية لإنتاج إطارات الشاحنات والأتوبيسات والآلات الزراعية. وأوضح أنتونيو دولجيتا، العضو المنتدب للشركة، خلال مؤتمر صحفى، احتفالا بمرور 25 عاما على تواجدها فى السوق المصرية، أن الشركة استفادت كثيرا من إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة السنوات القليلة الماضية، نظرًا لأن المناخ الاستثماري أصبح أكثر استقرارا وجاذبية، مطلقًا فئة إطارات جديدة 01 Series والتي تعطي الشاحنات أقصى درجات الأداء.
وأضاف «دولجيتا» أنه تم ضخ نحو 200 مليون دولار منذ افتتاح مصنع الشركة في عام 1994، ومستمرين فى ضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإطارات. أشار أنتونيو دولجيتا، إلى أن مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية يصدر منتجاته لغالبية دول العالم، وتحديدًا لأوروبا،
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التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الإثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته فى الدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
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المركزي يبدأ العمل بمؤشر الحد المعياري لسعر الفائدة

أعلن البنك المركزى المصري اليوم عن بدء العمل رسميا بمؤشر الحد المعيارى لسعر الفائدة الخالي من المخاطر "كونيا" CONIA-. ويمثل مؤشر «كونيا» متوسط سعر الفائدة في ليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة، وبلغ سعر المؤشر الجديد 13.336% فى تعاملات أمس الإثنين. وقال المركزي إن أول مراجعة لمنهجية مؤشر متوسط العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك CONIA، ستكون بعد 3 أشهر. وأشار البنك، في منشور خاص بالشروط المرجعية المستخدمة في احتساب الحد المعياري لمعدل العائد الخالي من المخاطر – كونيا، إلى أنه سيتم مراجعة المنهجية القائمة على الأقل مرة سنويا.
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أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 666 جنيها

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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المالية: الصناديق الخاصة تتحمل أعباء تشغيلها

أكدت وزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحة أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تقدم الدعم اللازم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
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بـ70 ألف جنيه| حوِّل سيارتك «البنزين» إلى «كهربائية»

مع انتشار السيارات الكهربائية في العالم، وإجراءات الحكومة بإلغاء الجمارك عنها، تشجع عدد كبير من المصريين لاقتناء سيارة كهربائية، إلا أن ارتفاع أسعارها الكبير ظل حائلا بينهم وبين أحلامهم، إلا أن إمكانية تحويل سياراتهم البنزين القديمة إلى سيارات كهربائية مثلت بارقة أمل لديهم، فما تكلفة هذا التحويل؟ وما السيارات الأنجح في هذا التحويل؟، وكيف يتم؟، وما مميزاته وعيوبه؟ واتجهت غالبية شركات السيارات في العالم إلى توفير أجيال جديدة من السيارات صديقة البيئة «السيارات الكهربائية»، وظهرت حالة كبيرة من التنافس بينها.
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18 مليون جنيه قيمة صادرات الملابس الداخلية في 8 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بنحو 6% لتسجل ما قيمته 1.111 مليار دولار مقارنة بنحو 1.043 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن صادرات الملابس ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 5% لتبلغ ما قيمته 134 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار خلال أغسطس 2018.
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إستراتيجية حكومية| مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، خلال اجتماعها أمس، ملامح إستراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر، وذلك في ظل تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر (التجميع المحلي)، بنسبة تزيد على 39%، خلال آخر 10 سنوات، إذ سجل عام 2018 نحو 71 ألفًا و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، كما تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا، فما مستقبل هذه الصناعة؟ وما ملامح هذه الإستراتيجية الجديدة؟
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