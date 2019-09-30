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السيسي يوجه بتطبيق «التأمين الشامل».. وعلاج مليون إفريقي

عرضت وزيرة الصحة الموقف التنفيذي لمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد والتي تم إطلاقها من خلال 7 مستشفيات و26 مركزا صحيا بالمحاف
تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
السيسي
السيسي
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية ؛ لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية وذلك على نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. حاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين مع كلٍ من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان خاصةً فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الجارية حالياً في محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وكذلك خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني.وعرضت وزيرة الصحة، الموقف التنفيذي
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رئيس الوزراء: «حياة كريمة» على رأس أولويتنا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة، ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
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شاكر: مصر تنشئ أول مشروع للخلايا الشمسية في العالم

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مع لينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين. وأكد شاكر، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية. وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018.
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«الأعلى للإعلام» يرد على بيان القضاء بشأن الطفلة جنة

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإنه سيتم مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية من صحف وشاشات وإذاعات ومواقع إلكتروينة لتنفيذ ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء بشان تناول التحقيقات التي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة أو أمام الجهات القضائية. وأهاب الأعلى للإعلام بوسائل الإعلام المختلفة الالتزام بعدم تناول أي موضوعات منظورة أمام سلطات التحقيق إلا ما يصدر عن الجهات المعنية بالتحقيق حفاظا على المراكز القانونية للمتهمين بالإضافة إلى حماية الرأي العام من المعلومات المغلوطة، وذلك تنفيذا لقانون السلطة القضائية وكذلك المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة تعفي أبناء الشهداء من المصروفات

قرر مجلس جامعة المنصور، إعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة من المصروفات الدراسية للكليات الملتحقين بها في المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي الحالي. ووافق المجلس، في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، على إعفاء طلاب الدراسات العليا ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تحسين الخدمة المقررة بكلية الآداب، كما وافق المجلس على تعديلات لائحة الدراسات العليا التي تقدم بها قطاع الدراسات العليا بعد تقدم المعيدين والمدرسين المساعدين ببعض الاقتراحات لتعديل اللائحة ودراسة المقترحات بما يساعد النهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة.
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كفر الشيخ

«احنا معاك يا سيسي».. مسيرات مؤيدة للرئيس بالمحافظات

مسيرات حاشدة انطلقت على مستوى محافظات الجمهورية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه لمحاربة الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله، فضلا عن حماية البلاد من الفوضى مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، إلى جانب وجود دعم نسائي كبير.
ديفيد-مالباس

البنك الدولي للسيسي: الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج يحتذى به

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعي الاحتياجات والأولويات المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، في ضوء أن البنك يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيويورك، اليوم الأربعاء، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس البنك الدولي أكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوي المنطقة والدول النامية.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (9)

الصحة: تسجيل 450 ألف مواطنا في مشروع التأمين

قال مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة الدكتور أحمد السبكي، إن نسبة التسجيل في مشروع التأمين الصحي الشامل وصلت لحوالي 55%، بتسجيل 498 ألفا و946 مواطنا في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة، موضحا أنه تم فتح أكثر من 153 ألفا و410 ملفات عائلية إلكترونية من خلال 25 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء محافظة بورسعيد، وفتح باب وحدة صحة الأسرة الصفوة بحي الزهور في محافظة بورسعيد ليصبح إجمالي عدد الوحدات والمراكز 26 وحدة ومركزا من مستهدف 35 وحدة ومركزا.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

19 منصب في انتظارك.. وظائف متاحة بالتأمين الشامل في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، عن توافر عدد من الوظائف المتاحة بالمنظومة الصحية الجديدة. وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن الوظائف المتاحة هي: رئيس للرعاية الصحية والعلاجية، رئيس لخدمات الدعم المؤسسي، مدير الشئون الإدارية، مدير الشئون الهندسية، مدير النظم والمعلومات والتحول الرقمي، مدير السلامة والصحة المهنية، مدير الشئون المالية، مدير إدارة الموارد البشرية، مدير المكتب الفني، مدير التخطيط والمشروعات، مدير الجودة، مدير مكافحة العدوى، مدير التسويق، مدير الإدارة القانونية، مدير المراجعة الداخلية، مدير رضا المتعاملين، مدير الامداد، مدير الرعاية الأولية، ومدير الرعاية الثانوية والثلاثية.
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