السيسي يوجه بتطبيق «التأمين الشامل».. وعلاج مليون إفريقي

عرضت وزيرة الصحة الموقف التنفيذي لمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد والتي تم إطلاقها من خلال 7 مستشفيات و26 مركزا صحيا بالمحاف

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية ؛ لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية وذلك على نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. حاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين مع كلٍ من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان خاصةً فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الجارية حالياً في محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وكذلك خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني.وعرضت وزيرة الصحة، الموقف التنفيذي