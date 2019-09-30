تجديد حبس المتهم المتورط في حادث معهد الأورام

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

محكمة - أرشيفية

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس حسام عادل المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات. كانت وزارة الداخلية قد كشفت عن هوية الخلية الإرهابية التي ينتمي لها منفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة في أغسطس الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها، أن الخلايا الإرهابية تتبع حركة حسم الإرهابية المنبثقة بدورها عن جماعة الإخوان المسلمين. وقالت الوزارة إن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن مقتل 17 من عناصر من خلية حركة حسم ومنفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة وضبط آخر يدعى حسام عادل أحمد محمد،وعثر بحوزتهم على أسلحة ألية ودوائر كهربائية وذخائر. وأذاعت الداخلية مقطع فيديو يظهر منفذ الهجموم عبد الرحمن خالد وهو يودع أسرته قبل تنفيذ العملية عقب تلقيه تعليمات من