ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.

ووفقًا للحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي شاركا في جزء من الحصة التدريبية الجماعية التي قام بها الفريق الكتالوني، صباح اليوم الإثنين. ولم يشارك ميسي كثيرًا منذ بداية الموسم، حيث تعرض لإصابة في الحصة التدريبية الأولى له عقب عودته من الإجازة،