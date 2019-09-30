رياضة

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
ميسي
ميسي
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
ووفقًا للحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي شاركا في جزء من الحصة التدريبية الجماعية التي قام بها الفريق الكتالوني، صباح اليوم الإثنين. ولم يشارك ميسي كثيرًا منذ بداية الموسم، حيث تعرض لإصابة في الحصة التدريبية الأولى له عقب عودته من الإجازة،
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إصابة ميسي

برشلونة يكشف حجم إصابة ميسي في بيان رسمي

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، للكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، في مباراة فياريال، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020، وقال النادي الكتالوني، إن ميسي يعاني من الإصابة بتمدّد في العضلة المقربة للفخذ الأيسر، مشيرًا إلى أن تلك الإصابة ستبعد اللاعب عن المباريات حاليًا، على أن يتم تحديد الفترة التي سيغيبها بالكامل لاحقًا.
برشلونة

فالفيردي يطالب برشلونة بالتألق بعيدا عن «الكامب نو»

أعرب إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن سعادته بالانتصار الذي حققه العملاق الكتالوني، أمس الثلاثاء، على حساب فياريال بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، مطالبًا لاعبيه بتطوير المستوى في المباريات التي يخوضها الفريق خارج ميدانه. وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المعتاد بالنسبة لنا هو الفوز، وأعتقد أننا لعبنا مباريات جيدة في ملعبنا، واليوم كان صعبًا، كان لدينا لحظات صعبة في الشوط الأول، لكننا نواصل السير بشكل جيد في المباريات على أرضنا، ونريد أن نواصل تحقيق هذه النتائج في الخارج".
برشلونة‎

جريزمان: كنت أعرف أن التألق مع برشلونة لن يكون سهلا

أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن سعادته بفوز فريقه على حساب ضيفه فياريال، مؤكدا أن الفريق لم يستغل الفرص العديدة التي سنحت له طوال الـ90 دقيقة. واعترف جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، بهبوط مستواه في الشوط الثاني، معلقا: «لا أعرف ما الذي حدث لي، لكن علينا مواصلة العمل وبذل الجهد لتحقيق النتائج التي نسعى إليها». وتابع: «علينا أن نظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة، لأننا مازلنا بعيدين عن المستوى المنتظر والذي نأمل إليه حقا، لكننا بكل تأكيد سنتحسن، وبالنسبة لي فأنا كنت اعرف جيدا أن التألق ليس سهلا».
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سواريز يكشف عن حلمه الأغلى مع برشلونة هذا الموسم

أكد الأورجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن أكثر ما يفتقده مع النادي الكتالوني هو التتويج مرة أخرى بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، موضحًا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الإثنين، أن أهم هدف يتمنى تحقيقه مع برشلونة هذا الموسم هو التأهل لنهائي دوري الأبطال والتتويج باللقب مثلما حدث في نسخة 2015. وسجل سواريز 179 هدفا مع البلوجرانا في أقل من خمسة مواسم رسمية، حيث ظهر مع الفريق الأول مرة في نهاية شهر أكتوبر لعام 2014 في «سانتياجو بيرنابيو»، بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حينها.
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