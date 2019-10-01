بـ70 ألف جنيه| حوِّل سيارتك «البنزين» إلى «كهربائية»

بـ70 ألف جنيه| حوِّل سيارتك «البنزين» إلى «كهربائية»
منافسة محتدمة بين شركات السيارات لإنتاج سيارات كهربائية، وتسعى مصر لدخول هذا السباق.. فهل تتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة هذه السيارات؟ أم يظل الحلم حبرًا على ورق؟
تحرير:كريم ربيع
٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
هل ينتعش سوق السيارات الكهربائية
مع انتشار السيارات الكهربائية في العالم، وإجراءات الحكومة بإلغاء الجمارك عنها، تشجع عدد كبير من المصريين لاقتناء سيارة كهربائية، إلا أن ارتفاع أسعارها الكبير ظل حائلا بينهم وبين أحلامهم، إلا أن إمكانية تحويل سياراتهم البنزين القديمة إلى سيارات كهربائية مثلت بارقة أمل لديهم، فما تكلفة هذا التحويل؟ وما السيارات الأنجح في هذا التحويل؟، وكيف يتم؟، وما مميزاته وعيوبه؟
واتجهت غالبية شركات السيارات في العالم إلى توفير أجيال جديدة من السيارات صديقة البيئة «السيارات الكهربائية»، وظهرت حالة كبيرة من التنافس بينها.
مميزات كثيرة.. ولكن
يروى المهندس أحمد عمر مرعى، واحد ممن حولوا سيارتى بنزين قديمة -فولكس فاجن بيتلز، فيات 126-، إلى العمل بالطاقة الكهربائية، تجربته مع تعديل هاتين السيارتين، بداية من طريقة التعديل مرورًا بتكلفته وصولا إلى الصيانات الدورية لهما، قائلا: «مميزات التحويل كثيرة للغاية، منها التوفير
مميزات كثيرة.. ولكن
يروى المهندس أحمد عمر مرعى، واحد ممن حولوا سيارتى بنزين قديمة -فولكس فاجن بيتلز، فيات 126-، إلى العمل بالطاقة الكهربائية، تجربته مع تعديل هاتين السيارتين، بداية من طريقة التعديل مرورًا بتكلفته وصولا إلى الصيانات الدورية لهما، قائلا: «مميزات التحويل كثيرة للغاية، منها التوفير بشكل كبير فى تكلفة التشغيل بعد الاستغناء عن الوقود، بجانب انخفاض تكلفة الصيانة لأكثر من 70%، ناهيك بتقليل التلوث السمعى الناتج عن ارتفاع صوت محرك البنزين، بالإضافة إلى حماية البيئة م»، أن العائق الرئيسى فى انتشار السيارات الكهربائية فى مصر هو ارتفاع سعرها بشكل كبير مقارنة بأسعار مثيلاتها من الوقود، حيث إن سعر السيارة اليابانية تويوتا كورولا العاملة بالبنزين يبدأ من 370 ألف جنيه، فى المقابل نفس السيارة التى تعمل بالكهرباء يتراوح بين 700 إلى 800 ألف جنيه، وهو فرق سعرى كبير، وهو سعر لا ين عوادم السيارات.
وأضاف مرعى لـ«التحريرعوضه فارق تكلفة التشغيل، وبالتالى فهو لا يحقق أية جدوى اقتصادية.
وعن السيارات العاملة بالبنزين التى قام بتعديلها لتعمل بالكهرباء ومواصفاتها بعد التعديل، أوضح أنه عدل سيارتين حتى الآن، عبر إزالة الموتور البنزين وتركيب الموتور الكهرباء، والإبقاء على الجير بوكس -الفتيس- القديم، وتوصيل الإضاءات من خلال محول كهربائى، أولهما فيات 126 منذ أكثر من عامين ونصف العام، وقد باتت تسير على سرعة 80 كيلو مترا فى الساعة، ويمكنها السير مسافة 200 كيلو متر كل شحنة كهرباء، والسيارة الثانية هى فولكس فاجن بيتلز -الخنفساء- ويمكنها السير بسرعة قصوى 60 كيلو مترا فى الساعة، وهى سرعة أقل نظرًا لثقل وزنها مقارنة بـ126، مسترسلا: «أداء السيارتين أكثر من ممتاز، ولا توجد لهما أية مشكلات».
وفيما يخص التكلفة، أشار المهندس أحمد عمر مرعى، إلى أنه يستورد الموتور ووحدة الكنترول من الصين، سعرها هناك 500 دولار، إضافة إلى قيمة الجمرك الذى ارتفع بشكل غير مبرر ويصل 2800 جنيه، بخلاف سعر الشحن من الصين إلى مصر، لتصل التكلفة الإجمالية للتحويل 100 ألف جنيه تقريبًا، بخلاف ثمن السيارة، وهى تكلفة مرشحة للانخفاض بشكل كبير تصل لـ40%، إذا ما استوردت شركة محترمة قطع الغيار غير المتوفرة فى مصر بكميات كبيرة.
أما بالنسبة للعوائق التى تواجه عملية التعديل، فتتلخص فى 3 مشكلات، أولاها تكمن فى عدم السماح بترخيص السيارات المحولة للعمل بالكهرباء، ثانى المشكلات هى عدم وجود بطاريات الليثيوم فى مصر، مما يضطره إلى استبدال بطاريات «بطاريات جيل ديب سيكل» بها، والتى يتم استخدامها فى الطاقة الشمسية، الأمر الثالث هو ارتفاع القيمة الجمركية لقطع الغيار المستخدمة فى التحويل.
وأكد المهندس أحمد عمر مرعى، أن مستقبل السيارات الكهربائية فى مصر، مرهون بانخفاض أسعارها بشكل كبير، فيجب ألا يزيد الفارق بين السيارة الكهربائية على 40% مقارنة بنظيرتها من البنزين، كى تكون ذات جدوى اقتصادية.
70 ألف جنيه تكلفة التحويل
قال المهندس أشرف السيسى، صاحب أول مركز فنى لتحويل السيارات من البنزين إلى الكهرباء بمدينة القاهرة الجديدة، إنه يفتتح حاليا مركزًا فنيا لتحويل السيارات العاملة بالبنزين إلى أخرى تعمل بالطاقة الكهربائية، مضيفًا أنه بعد التحويل ستنخفض تكاليف الصيانة بأكثر من 70%، نظرًا لكون صيانة الأجزاء الكهربائية تكاد تكون معدومة، كما أن تكلفة شحنة السيارة كهربائيا لا تزيد قيمتها على 30% فقط من تكلفة السفر بالسيارة البنزين.
وتابع السيسى لـ«التحرير»: «تكلفة التحويل تختلف بحسب حجم السيارة، والسرعة القصوى المطلوبة، ونوعية البطاريات المستخدمة «ليثيوم، أو البطاريات المستخدمة فى الطاقة الشمسية، على أن يكون هناك اختيارات متعددة أمام كل عميل»، ناصحًا الراغبين فى تحويل سياراتهم بالبدء بالسيارات القديمة الصغيرة مثل فولكس بيتلز، الفيات الصغيرة 127 و126 و128، والريتمو، لرخص أسعارها الحالية كى تكون ذات جدوى اقتصادية، على أن تتراوح تكلفة التحويل بين 70 و80 ألف جنيه.
وفيما يخص العوائق التى تواجه الراغبين فى تحويل سياراتهم، أشار المهندس أشرف السيسى، إلى أن موافقة شرطة المرور على ترخيص السيارة تعد أبرز العوائق الحالية، وهناك محاولات للاتفاق على اعتماد ومنح كل موتور كهربائى رقما كوديا، كما نحاول توضيح أن تحويل السيارة القديمة والمسجلة بالفعل فى المرور، بترخيصها نظرًا لكونها مسجلة ومالكها معروف، وما يحدث فقط هو تغيير الموتور فقط.
أزمة الترخيص.. فى طريقها للحل
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فى بيان لها مايو الماضى، منح مالكى السيارات الكهربائية، لوحات مؤقتة ورخصا مؤمنة لحين تقنين إجراءات الترخيص، موضحة «فى إطار حرصها على اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين الذين قاموا باستيراد السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية، صدرت التعليمات لإدارات المرور بمنح مالكى تلك السيارات لوحات وتراخيص، وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية، لحين الانتهاء من وضع الضوابط اللازمة لترخيصها بشكل دائم».
وكشف مصدر مسئول بالإدارة العامة للمرور، صدور القانون النهائى الخاص بترخيص السيارات الكهربائية خلال أسابيع، والذى سيحدد قيمة الضرائب والرسوم المطبقة على هذا النوع من السيارات، مشيرًا إلى أن قرار منح لوحات معدنية مؤقتة ورخص مؤمنة، جاء نتيجة زيادة عدد السيارات الكهربائية فى مصر بعد فتح باب استيرادها.
ويلزم هذا التقنين المؤقت، مالكى السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية بدفع مبلغ التأمين الشامل الخاص بالسيارة بالإضافة إلى 30 جنيها شهريا، كقيمة إيجارية للوحة المؤقتة لحين صدور القانون النهائى وتقدير الرسوم الضريبية.
ومن المُرجح أن تتشابه إجراءات ترخيص السيارات الكهربائية مع إجراءات ترخيص سيارات البنزين، أى تجدد الرخصة سنويا أو بحد أقصى كل 3 سنوات وفقًا لتوقيت الفحص الفنى للسيارة الذى يتم كل 3 سنوات، وقد تكون قيمة الضريبة للسيارات صديقة البيئة أقل من قيمة ضرائب سيارات البنزين.
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