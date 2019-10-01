بـ70 ألف جنيه| حوِّل سيارتك «البنزين» إلى «كهربائية»

منافسة محتدمة بين شركات السيارات لإنتاج سيارات كهربائية، وتسعى مصر لدخول هذا السباق.. فهل تتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة هذه السيارات؟ أم يظل الحلم حبرًا على ورق؟

تحرير:كريم ربيع ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

هل ينتعش سوق السيارات الكهربائية

مع انتشار السيارات الكهربائية في العالم، وإجراءات الحكومة بإلغاء الجمارك عنها، تشجع عدد كبير من المصريين لاقتناء سيارة كهربائية، إلا أن ارتفاع أسعارها الكبير ظل حائلا بينهم وبين أحلامهم، إلا أن إمكانية تحويل سياراتهم البنزين القديمة إلى سيارات كهربائية مثلت بارقة أمل لديهم، فما تكلفة هذا التحويل؟ وما السيارات الأنجح في هذا التحويل؟، وكيف يتم؟، وما مميزاته وعيوبه؟ واتجهت غالبية شركات السيارات في العالم إلى توفير أجيال جديدة من السيارات صديقة البيئة «السيارات الكهربائية»، وظهرت حالة كبيرة من التنافس بينها.

مميزات كثيرة.. ولكن يروى المهندس أحمد عمر مرعى، واحد ممن حولوا سيارتى بنزين قديمة -فولكس فاجن بيتلز، فيات 126-، إلى العمل بالطاقة الكهربائية، تجربته مع تعديل هاتين السيارتين، بداية من طريقة التعديل مرورًا بتكلفته وصولا إلى الصيانات الدورية لهما، قائلا: «مميزات التحويل كثيرة للغاية، منها التوفير