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بـ70 ألف جنيه| حوِّل سيارتك «البنزين» إلى «كهربائية»

منافسة محتدمة بين شركات السيارات لإنتاج سيارات كهربائية، وتسعى مصر لدخول هذا السباق.. فهل تتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة هذه السيارات؟ أم يظل الحلم حبرًا على ورق؟
تحرير:كريم ربيع ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
هل ينتعش سوق السيارات الكهربائية
هل ينتعش سوق السيارات الكهربائية
مع انتشار السيارات الكهربائية في العالم، وإجراءات الحكومة بإلغاء الجمارك عنها، تشجع عدد كبير من المصريين لاقتناء سيارة كهربائية، إلا أن ارتفاع أسعارها الكبير ظل حائلا بينهم وبين أحلامهم، إلا أن إمكانية تحويل سياراتهم البنزين القديمة إلى سيارات كهربائية مثلت بارقة أمل لديهم، فما تكلفة هذا التحويل؟ وما السيارات الأنجح في هذا التحويل؟، وكيف يتم؟، وما مميزاته وعيوبه؟ واتجهت غالبية شركات السيارات في العالم إلى توفير أجيال جديدة من السيارات صديقة البيئة «السيارات الكهربائية»، وظهرت حالة كبيرة من التنافس بينها.
مميزات كثيرة.. ولكن يروى المهندس أحمد عمر مرعى، واحد ممن حولوا سيارتى بنزين قديمة -فولكس فاجن بيتلز، فيات 126-، إلى العمل بالطاقة الكهربائية، تجربته مع تعديل هاتين السيارتين، بداية من طريقة التعديل مرورًا بتكلفته وصولا إلى الصيانات الدورية لهما، قائلا: «مميزات التحويل كثيرة للغاية، منها التوفير
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سامسونج نوت 10 ‎ (1)

خدمات جديدة لمستخدمي هواتف Galaxy Note 10 و Note 10+

بعد أن أطلقت هاتفي Galaxy Note 10 وNote 10+ أغسطس الماضي، أعلنت شركة سامسونج مصر عن إطلاق باقة من أحدث العروض والخدمات الحصرية لمستخدمي هواتف Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10+ في جميع محافظات مصر. ويأتي هاتفي Galaxy Note 10 وNote 10+ ليقدما أحدث المواصفات التكنولوجية التي يبحث عنها العملاء، حيث يقدم Galaxy Note 10 شاشة 6.3 بوصة وبطارية 3500 ملي أمبير، أما Galaxy Note 10+ فيأتي مع شاشة 6.8 بوصة وبطارية 4300 ملي أمبير وكلاً منهما سيعتمد على نفس الشرائح ونفس وحدات الكاميرا الثلاثي، من أجل تجربة متميزة من حيث إلتقاط الصور.
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«إنفينكس» تستعد لطرح هاتف HOT 8 أكتوبر المقبل

تستعد شركة Infinix لطرح هاتفها الجديد INFINIX HOT 8 مطلع شهر أكتوبر المقبل، في السوق المصرية، والمتوقع أن يأتي بمواصفات قوية وسعر تنافسي في متناول يد شريحة كبيرة من المستخدمين في مصر، ويعد HOT 8 الجيل القادم من هواتف INFINIX HOT 7 الذي تم إطلاقه بداية العام الجاري وحقق طفرة كبيرة في فئته مجتاحا السوق المصرية، حيث إنه الهاتف الأول بالسوق في فئة الـ2000 جنيه المزود بكاميرات أمامية وخلفية مزدوجة، وسعة تخزين 64 جيجابت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجارام وهو ما جعل الهاتف يشهد طلبًا قويا على الشراء، خاصة من الشباب وأولئك المتحمسين للتكنولوجيا.
شركة جوجل تحتفل بمرور 21 عاما على إنشائها

«جوجل» تحتفل بمرور 21 عاما على إنشائها

احتفل محرك البحث الأشهر على شبكة الإنترنت، بمرور 21 عاما على إنشاء شركة «جوجل». وجاء احتفال «جوجل» بالذكرى الـ21 على إنشائها من خلال تغيير واجهة محرك البحث الخاص بها على الإنترنت، إذ تضمن صورة لجهاز كمبيوتر، يظهر على شاشته محرك البحث ومكتوب عليها «Google»، كما كتب على الصورة من الأسفل تاريخ تأسيس الشركة فى السابع والعشرين من شهر سبتمبر عام 1998. وما إن يقف مستخدم الإنترنت على الصورة دون النقر على أية أزرار، تظهر عبارة «مرور 21 عامًا على إنشاء Google».
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هوندا سيفك 2019

عمرها الافتراضي طويل.. سيارات ستبقى معك للأبد

لا شك أن الجمهور بطبيعة الحال يميل إلى السيارات ذات الكفاءة الفنية والقدرات الفاخرة، إلا أن ذلك يجب أن يقترن بالعديد من الشروط والعوامل، على رأسها قدرتها على الاستمرار بصورة جيدة لفترات طويلة، ومن ثم الاحتفاظ بكفاءتها الفنية في الأسواق العالمية. الاستمرار بحالة جيدة في الأسواق العالمية المختلفة لا شك أنه يخلق شرائح واسعة من الجماهير في البلدان المختلفة ترغب في الحصول على تلك الموديلات ذات الشعبية الواسعة، الأمر الذي بدوره يجعلها من بين السيارات الأكثر طلبًا ووجودًا في الأسواق العالمية المختلفة.
بريليانس V6

بفارق 10000 جنيه.. تشتري «تيفولي» أم «بريليانس V6»

بفارق أقل من 10 آلاف جنيه، تتنافس سيارتان SUV كروس أوفر رياضيتان متعددتا الاستخدامات هما «بريليانس V6، وسانج يونج تيفولي»، ليكشفا الصراع المحتدم بين شركات السيارات بالسوق المصري من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد. وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعارا تنافسية. ونرصد في التقرير التالي مواصفات وإمكانات اثنتين من أهم السيارات الكروس أوفر الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات لتكون الصورة النهائية لكل واحدة منهما واضحة عبر المقارنة بينهما.
فيات اكس 500

سيارات أسرع مما تبدو عليه في الحقيقة

على مدى سنوات طويلة، وضعت الشركات العالمية المصنعة للسيارات خططًا لتطوير العشرات من الإصدارات والموديلات التي تمتلك شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها دومًا مطلوبة خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ. التطوير الذي تضيفه الشركات العالمية المصنعة للسيارات إلى تلك الموديلات في الغالب ما يكون الأداة الرئيسة لإقناع الجمهور أو استمرار إقباله على تلك السيارات بشكل ملحوظ، ولا شك أن السرعة هي إحدى أهم هذه العوامل التي تتحكم في مدى إعجاب الجمهور بتلك السيارات.
زوتي-زد 300 (2)

سبتمبر يغير الخريطة.. أرخص 10 سيارات في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوعين الماضيين من شهر سبتمبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي»، إلا أننا رصدنا أرخص 10 سيارات، تجميع محلي ومستورد من الخارج، وفي التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، وجلوري 330 أس».
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