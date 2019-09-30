رياضة

محافظ الغربية يفتتح مدرسة محمد صلاح الصناعية

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
افتتح هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الأحد، مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بمركز بسيون، بعد إعادة تأهيلها وتطويرها بتكلفة 12 مليونًا، و330 ألف جنيه، وتفقد المحافظ، المكتبة، ودورات المياه، ومعمل اللغات، وغرفة تدريب التربية العسكرية، وغرفة التوجيه والإرشاد المهني، وورشة الجرارات، وورشة نجارة الأثاث، وورشة نجارة العمارة. وأشاد محافظ الغربية، بمستوى الانضباط بالتعليم الفني على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن التعليم الفني له دور كبير مع التعليم العالي في المساهمة في نهضة الأمم.
ووجه المحافظ القائمين على المدرسة بالعمل على الاستغلال الأمثل للنظم العلمية الحديثة الموجودة بالمدرسة، التي تعمل على رفع مستوى التعليم ورفع مستوى الطلبة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من بناء 30 مدرسة جديدة خلال العام الماضي بتكلفة 253 مليون جنيه، وجار العمل في 30 مدرسة أخرى خلال العام الحالي بتكلفة 400
اقرأ المزيد
الزمالك-وانبي (14)

زكريا السيد رئيسًا مؤقتًا لنادي إنبي

أعلن مجلس إدارة إنبى، اعتماد تكليف زكريا السيد نائب رئيس النادى البترولى قائمًا بأعمال رئيس النادى، نظرًا لبلوغ المهندس علاء خشب رئيس النادى، سن المعاش، حيث أوضح مجلس إدارة إنبى بشكل رسمى أن تكليف السيد زكريا السيد بالقيام بأعمال رئيس النادى البترولى لحين إجراء انتخابات تكميلية أو استكمال مدة المجلس طبقا للائحة. وبدأ فريق إنبى هذا الموسم بخسارة من بيراميدز برباعية نظيفة فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ثم نجح الفريق البترولى فى التعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله، فى الجولة الثانية من منافسات البطولة.
الزمالك-والجزيرة-في-حضور-شيكابالا‎ (1)

الجزيرة يهزم الزمالك ويتوج بطلا لسوبر السلة

توج فريق الجزيرة لكرة السلة ببطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 93- 83 في المباراة التى جمعت بينهما في صالة مدينة السادس من أكتوبر. وظهر لاعبو الفريقين بروح عالية خلال أحداث اللقاء التي شهدت إثارة كبيرة ورغبة في حصد بطولة كأس السوبر المحلى. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب فريق نادي الزمالك الذى دخل أثناء المباراة؛ ما تسبب في إيقافها أكثر من مرة وفي النهاية رحب مسؤولو الجزيرة بتواجد الجمهور، بشرط الالتزام بالتشجيع المثالى ومساندة فريقها دون التطرق للفريق المنافس.
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد صلاح (1.) (2)

محمود فايز عن صلاح: إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم

علق محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق بجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر على أزمة محمد صلاح وحذفه علم مصر من من حسابه الرسمي على تويتر أن محمد صلاح إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم عالمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم. بيزعل.. بيتنرفز.. بني آدم له مشاعر، تخيل أبوك في حفلة تخرجك قصاد كل الناس تخلى عنك (حتى لو بدون قصد) تخيلت؟ بس خلاص..!! ومحمد اتسرع في إنه شال صفة لاعب منتخب مصر من تويتر.. بس افتكر وبص فوق.. هو إنسان وبشر وممكن يغلط.. والسلام عليكم".
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل مع ليفربول في أغسطس

أعلن نادي ليفربول رسميًا حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في النادي عشر شهر أغسطس بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الريدز" في بداية الموسم الجديد، لتكون ثاني الجوائز بعدما بدأ موسم حصد الجوائز الفردية، بتتويجه بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس، بتسجيله في شباك مرمى أرسنال، بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت، وحصل الدولي المصري على الجائزة بعد استفتاء أجري للجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي، ليتفوق "مو" على جميع لاعبي ليفربول عن شهر أغسطس.
مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (6)

إيتو: سبب وحيد يمنع محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

يرى صامويل إيتو نجم برشلونة والمنتخب الكاميروني الأسبق، أن الكرة الذهبية لم تذهب لأي لاعب أفريقي بسبب عدم احترام أبناء القارة الإفريقية، جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "أكتو كاميرون" قائلًا: "نحن لا نحظى بالاحترام، هذه حقيقة، أتمنى أن أكون على خطأ، لكن الكرة الذهبية المرة المقبلة، لن تذهب إلى محمد صلاح أو ساديو ماني، أريد أن يقوم أحد بتفسير لماذا لا يتمكن ماني، أو صلاح أو أوباميانج من التواجد ضمن أفضل 5 لاعبين، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أقوياء للغاية، لكن هذا الموسم، من فاز بدوري الأبطال؟ إنه ماني وصلاح".
محمد-صلاح

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح عن الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن جماهير ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جماهير الريدز تطالب إدارة ناديها برحيل محمد صلاح من أجل الاستفادة من العائد المادي وإبرام صفقات مميزة على غرار أليسون بيكر وفان دايك واللذان اعتبرتهما جماهير فريق ليفربول بأنهما عامل أساسي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير والتتويج بكأس السوبر الأوروبي أيضًا على حساب تشيلسي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]