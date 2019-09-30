محافظ الغربية يفتتح مدرسة محمد صلاح الصناعية

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

محمد صلاح

افتتح هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الأحد، مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بمركز بسيون، بعد إعادة تأهيلها وتطويرها بتكلفة 12 مليونًا، و330 ألف جنيه، وتفقد المحافظ، المكتبة، ودورات المياه، ومعمل اللغات، وغرفة تدريب التربية العسكرية، وغرفة التوجيه والإرشاد المهني، وورشة الجرارات، وورشة نجارة الأثاث، وورشة نجارة العمارة. وأشاد محافظ الغربية، بمستوى الانضباط بالتعليم الفني على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن التعليم الفني له دور كبير مع التعليم العالي في المساهمة في نهضة الأمم.

ووجه المحافظ القائمين على المدرسة بالعمل على الاستغلال الأمثل للنظم العلمية الحديثة الموجودة بالمدرسة، التي تعمل على رفع مستوى التعليم ورفع مستوى الطلبة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من بناء 30 مدرسة جديدة خلال العام الماضي بتكلفة 253 مليون جنيه، وجار العمل في 30 مدرسة أخرى خلال العام الحالي بتكلفة 400