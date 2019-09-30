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إجراء تحليل المخدرات شرط الإقامة بالمدن الجامعية بالفيوم

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
قال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، إنه من الشروط الأساسية للإقامة في المدن الجامعية التأكد من عدم تعاطي الطلاب للمخدرات من خلال حملة للكشف على تعاطي المخدرات. جاء ذلك خلال ندوة "أنت أقوى من المخدرات" التي نظمتها الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالجامعة اليوم الإثنين بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ومركز النيل للإعلام بالمحافظة وذلك بالمكتبة المركزية في حضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث القائم بتسيير أعمال شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
وأضاف رئيس الجامعة: "شباب مصر هم الأمل والمستقبل بما يملكونه من حماس وقوة ولذلك تحرص جامعة الفيوم على تخريج طالب متميز في النواحي الأكاديمية والثقافية والرياضية عن طريق توفير بيئة تعليمية مثلى وأنشطة طلابية متنوعة تؤهلهم لإدارة كافة المؤسسات والهيئات بكفاءة واقتدار". وأوضح أن جامعة الفيوم تعمل كمنظومة
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء: «حياة كريمة» على رأس أولويتنا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة، ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

شاكر: مصر تنشئ أول مشروع للخلايا الشمسية في العالم

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مع لينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين. وأكد شاكر، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية. وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

«الأعلى للإعلام» يرد على بيان القضاء بشأن الطفلة جنة

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإنه سيتم مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية من صحف وشاشات وإذاعات ومواقع إلكتروينة لتنفيذ ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء بشان تناول التحقيقات التي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة أو أمام الجهات القضائية. وأهاب الأعلى للإعلام بوسائل الإعلام المختلفة الالتزام بعدم تناول أي موضوعات منظورة أمام سلطات التحقيق إلا ما يصدر عن الجهات المعنية بالتحقيق حفاظا على المراكز القانونية للمتهمين بالإضافة إلى حماية الرأي العام من المعلومات المغلوطة، وذلك تنفيذا لقانون السلطة القضائية وكذلك المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة تعفي أبناء الشهداء من المصروفات

قرر مجلس جامعة المنصور، إعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة من المصروفات الدراسية للكليات الملتحقين بها في المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي الحالي. ووافق المجلس، في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، على إعفاء طلاب الدراسات العليا ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تحسين الخدمة المقررة بكلية الآداب، كما وافق المجلس على تعديلات لائحة الدراسات العليا التي تقدم بها قطاع الدراسات العليا بعد تقدم المعيدين والمدرسين المساعدين ببعض الاقتراحات لتعديل اللائحة ودراسة المقترحات بما يساعد النهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة.
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معاشات (3)

التضامن تعلن صرف جميع معاشات أكتوبر غدًا

وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر، وذلك لما يزيد على 3.24 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 4.62 مليار جنيه.
اشرف-صبحى-وزير الرياضة-يكرم -ابطال دورة-الألعاب-الأفريقية-بالفيوم (1)

بـ42 مليون جنيه.. وزير الشباب يتفقد تطوير استاد الفيوم

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، استعرضا خلاله أوضاع مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، وخطة الوزارة نحو تلبية احتياجات المنشآت الشبابية والرياضية بالفيوم، على صعيد تطوير البنية الإنشائية بها من جانب، وإقامة البرامج والمشروعات والأنشطة من جانب آخر، بحضور مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وهدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشؤون مراكز الشباب، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم.
اشرف-صبحى-وزير الرياضة-يكرم -ابطال دورة-الألعاب-الأفريقية-بالفيوم (3)

وزير الرياضة يُكرم أبطال الدورة الإفريقية بالفيوم

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبناء الفيوم الأبطال الحائزين على الميداليات المختلفة بدورة الألعاب الإفريقية التي أُقيمت بالمغرب مؤخرًا، وهم اللاعبة ميسون إيهاب الحاصلة على الميدالية الذهبية في المباراة النهائية في التايكوندو على بطلة تونس، وأحمد عادل السيد الطالب بكلية التربية الرياضية الحاصل على فضيتين بمنافسات وزن 81 كيلو مما ساهم في رفع رصيد مصر من الميداليات وتصدرها ترتيب الدول المشاركة، وأحمد سعد الحائز على ثلاث ميداليات ذهبية في رفع الأثقال.
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انقطاع المياه في الفيوم إثر كسر مفاجئ بخط رئيسي

تسبب كسر في خط مياه شرب رئيسي بشارع النبوي المهندس بمنطقة المسلة، في انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية بمدينة الفيوم، اليوم الإثنين، بعدما غمرت المياه الشارع وعددا من الشوارع الفرعية، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات الكسح لشفط المياه المتجمعة بالشوارع، بالإضافة إلى حفار للكشف عن الخط المكسور وإصلاحه، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة جراء الكسر. وشدد اللواء عصام سعد إسماعيل محافظ الفيوم، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح الكسر، وشفط المياه من الشوارع.
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