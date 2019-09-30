إجراء تحليل المخدرات شرط الإقامة بالمدن الجامعية بالفيوم

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

جامعة الفيوم

قال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، إنه من الشروط الأساسية للإقامة في المدن الجامعية التأكد من عدم تعاطي الطلاب للمخدرات من خلال حملة للكشف على تعاطي المخدرات. جاء ذلك خلال ندوة "أنت أقوى من المخدرات" التي نظمتها الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالجامعة اليوم الإثنين بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ومركز النيل للإعلام بالمحافظة وذلك بالمكتبة المركزية في حضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث القائم بتسيير أعمال شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة: "شباب مصر هم الأمل والمستقبل بما يملكونه من حماس وقوة ولذلك تحرص جامعة الفيوم على تخريج طالب متميز في النواحي الأكاديمية والثقافية والرياضية عن طريق توفير بيئة تعليمية مثلى وأنشطة طلابية متنوعة تؤهلهم لإدارة كافة المؤسسات والهيئات بكفاءة واقتدار". وأوضح أن جامعة الفيوم تعمل كمنظومة