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جامعة المنصورة تعفي أبناء الشهداء من المصروفات

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
قرر مجلس جامعة المنصور، إعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة من المصروفات الدراسية للكليات الملتحقين بها في المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي الحالي. ووافق المجلس، في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، على إعفاء طلاب الدراسات العليا ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تحسين الخدمة المقررة بكلية الآداب، كما وافق المجلس على تعديلات لائحة الدراسات العليا التي تقدم بها قطاع الدراسات العليا بعد تقدم المعيدين والمدرسين المساعدين ببعض الاقتراحات لتعديل اللائحة ودراسة المقترحات بما يساعد النهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة.
كما ناقش المجلس الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019-2020، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث شملت بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول 21/9/2019، وتكون فترة الدراسة بالفصل الدراسي الأول خمسة عشر أسبوعا وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول الخميس 21/2020، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من السبت
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رئيس الوزراء: «حياة كريمة» على رأس أولويتنا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة، ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

شاكر: مصر تنشئ أول مشروع للخلايا الشمسية في العالم

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مع لينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين. وأكد شاكر، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية. وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018.
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«الأعلى للإعلام» يرد على بيان القضاء بشأن الطفلة جنة

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإنه سيتم مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية من صحف وشاشات وإذاعات ومواقع إلكتروينة لتنفيذ ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء بشان تناول التحقيقات التي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة أو أمام الجهات القضائية. وأهاب الأعلى للإعلام بوسائل الإعلام المختلفة الالتزام بعدم تناول أي موضوعات منظورة أمام سلطات التحقيق إلا ما يصدر عن الجهات المعنية بالتحقيق حفاظا على المراكز القانونية للمتهمين بالإضافة إلى حماية الرأي العام من المعلومات المغلوطة، وذلك تنفيذا لقانون السلطة القضائية وكذلك المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن.
جامعة الفيوم

إجراء تحليل المخدرات شرط الإقامة بالمدن الجامعية بالفيوم

قال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، إنه من الشروط الأساسية للإقامة في المدن الجامعية التأكد من عدم تعاطي الطلاب للمخدرات من خلال حملة للكشف على تعاطي المخدرات. جاء ذلك خلال ندوة "أنت أقوى من المخدرات" التي نظمتها الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالجامعة اليوم الإثنين بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ومركز النيل للإعلام بالمحافظة وذلك بالمكتبة المركزية في حضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث القائم بتسيير أعمال شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

قانون حماية الآثار.. مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة منها الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار. وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
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بيبلعهم من 6 شهور.. حكاية 24 ملعقة وأشياء أخرى في بطن مريض

دخلت سيدة تصرخ في المركز الهضمي بجامعة المنصورة، تستغيث لإنقاذ حياة نجلها البالغ من العمر 20 عامًا، حيث يعاني من ألم شديد في البطن ويصرخ دون أن تفهم ما به من ألم، وعندما خضع الشاب للفحوصات والأشعة اللازمة، تبين وجود أجسام غريبة بكثافة في الأمعاء، وعلى الفور تشكل فريق جراحي بالمركز تحت إشراف الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، وعضوية كلا من الدكتور محمد عبد الجواد والدكتور أمجد زغلول، والدكتور عماد الحفناوي، تحت إشراف الدكتور محمد الشوبري مدير المركز.
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24 ملعقة و7 فرش.. مريض يبتلع «النيش» في المنصورة

نجح فريق جراحي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، في استخراج عدد كبير من أدوات المائدة تنوعت بين 24 ملعقة وشوكة مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل، و7 فرش أسنان وأجسام أخرى غريبة، من أمعاء مريض بإعاقة ذهنية، إذ ابتلع تلك الأدوات دون وعي حتى أصيب بإعياء شديد، وترأس الفريق الجراحي الدكتور أمجد فؤاد، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، وعضوية كلا من الدكتور محمد عبد الجواد والدكتور أمجد زغلول، والدكتور عماد الحفناوي، تحت إشراف الدكتور محمد الشوبري مدير المركز.
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