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«الأعلى للإعلام» يرد على بيان القضاء بشأن الطفلة جنة

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإنه سيتم مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية من صحف وشاشات وإذاعات ومواقع إلكتروينة لتنفيذ ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء بشان تناول التحقيقات التي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة أو أمام الجهات القضائية. وأهاب الأعلى للإعلام بوسائل الإعلام المختلفة الالتزام بعدم تناول أي موضوعات منظورة أمام سلطات التحقيق إلا ما يصدر عن الجهات المعنية بالتحقيق حفاظا على المراكز القانونية للمتهمين بالإضافة إلى حماية الرأي العام من المعلومات المغلوطة، وذلك تنفيذا لقانون السلطة القضائية وكذلك المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر بيانا أشار فيه إلى وجود معلومات مغلوطة تم نشرها وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادث الطفلة جنى، حيث تم نشر أخبار خاطئة عن اغتصاب الطفلة بواسطة خالها، وهو ما تبين عدم صحته بناء على تحقيقات النيابة العامة.ومن المقرر أن ينظر المجلس في اجتماعه القادم تقريرًا أعدته
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رئيس الوزراء: «حياة كريمة» على رأس أولويتنا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة، ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

شاكر: مصر تنشئ أول مشروع للخلايا الشمسية في العالم

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مع لينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين. وأكد شاكر، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية. وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة تعفي أبناء الشهداء من المصروفات

قرر مجلس جامعة المنصور، إعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة من المصروفات الدراسية للكليات الملتحقين بها في المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي الحالي. ووافق المجلس، في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، على إعفاء طلاب الدراسات العليا ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تحسين الخدمة المقررة بكلية الآداب، كما وافق المجلس على تعديلات لائحة الدراسات العليا التي تقدم بها قطاع الدراسات العليا بعد تقدم المعيدين والمدرسين المساعدين ببعض الاقتراحات لتعديل اللائحة ودراسة المقترحات بما يساعد النهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي بالجامعة.
جامعة الفيوم

إجراء تحليل المخدرات شرط الإقامة بالمدن الجامعية بالفيوم

قال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، إنه من الشروط الأساسية للإقامة في المدن الجامعية التأكد من عدم تعاطي الطلاب للمخدرات من خلال حملة للكشف على تعاطي المخدرات. جاء ذلك خلال ندوة "أنت أقوى من المخدرات" التي نظمتها الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالجامعة اليوم الإثنين بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ومركز النيل للإعلام بالمحافظة وذلك بالمكتبة المركزية في حضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث القائم بتسيير أعمال شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
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أطفال نيجيريا

300 تلميذ تعرضوا للتعذيب في مدرسة دينية بنيجيريا

أعلنت الشرطة في نيجيريا، أمس الجمعة، أنها أنقذت أكثر من 300 تلميذ، بينهم قاصرون، تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي في مدرسة دينية في كادونا شمال البلاد، بحسب "فرانس برس". وخلال عملية دهم لمقر في حي ريغاسا، عثرت الشرطة على أكثر من 300 تلميذ وطالب «من جنسيات مختلفة» مسجونين ومقيدين في مدرسة دينية داخلية، أطلقت وسائل الإعلام عليها تسمية «منزل الرعب». وقال الناطق باسم شرطة ولاية كادونا ياكوكو سابو، إن المسؤولين عن المدرسة كانوا يرغمون الشبان على العيش في «ظروف إنسانية مهينة وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحهم».
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

«الأعلى للإعلام»: رصد 630 خبرا كاذبا بقنوات الإخوان

شهدت الأيام القليلة الماضية، العديد من الشائعات رددتها مجموعة من المواقع التابعة لجماعة الإخوان، إذ قال الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان الرصد بالمجلس رصدت أكثر من 630 خبرًا كاذبًا خلال الـ10 أيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن قناة الجزيرة، مضيفًا أن الشائعات تشبه ماكينة الأكاذيب التي تحرض وتهين الشعب المصري، في سابقة لم يحدث لها مثيل فى تاريخ الإعلام العالمي، مشيرا إلى أن الواقع بالشارع المصرى يكذب ما تبثه وسائل الإعلام الإخوانية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

حجب موقع وإنذار 10.. قرار جديد من «الأعلى للإعلام»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن عدة قرارات جديدة، مشيرا إلى أنه قرر حجب موقع إلكتروني، بسبب نشره "أكاذيب وشائعات على السوشيال ميديا" دون التحقق من صحتها، مضيفا أن الموقع استغل منصته للترويج إلى أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة، كما قام المجلس بتوجيه إنذارات إلى 10 مواقع إلكترونية، لنقلها شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عن أزمة "معلمة بورسعيد"، وذلك بعدما ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس، تقريرا عن التغطية الإعلامية لواقعة إغماء مدرسة بورسعيد، والمخالفات التي تمت.
الصادرات-المصريه

ارتفاع صادرات مصر إلى 29.2 مليار دولار في 2018

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات المصرية للعالم ارتفعت بالتزامن مع تحسن هيكل الواردات، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث وصلت إلى 29.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016 و22 مليار دولار خلال عام 2015، جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره، اليوم الإثنين، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوضح التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التجارة الخارجية المصرية.
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