الجزيرة يهزم الزمالك ويتوج بطلا لسوبر السلة

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

الجزيرة

توج فريق الجزيرة لكرة السلة ببطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 93- 83 في المباراة التى جمعت بينهما في صالة مدينة السادس من أكتوبر. وظهر لاعبو الفريقين بروح عالية خلال أحداث اللقاء التي شهدت إثارة كبيرة ورغبة في حصد بطولة كأس السوبر المحلى. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب فريق نادي الزمالك الذى دخل أثناء المباراة؛ ما تسبب في إيقافها أكثر من مرة وفي النهاية رحب مسؤولو الجزيرة بتواجد الجمهور، بشرط الالتزام بالتشجيع المثالى ومساندة فريقها دون التطرق للفريق المنافس.

لاعبو الجزيرة قدموا عرضًا قويًّا وكانوا الأفضل على فترات المباراة الأربع واستحقوا التتويج باللقب عن جدارة واستحقاق، بعد تألق عمرو الجندي وعمرو طارق بينما تسببت الحالة الفنية المتواضعة للأمريكي ستوجلين في ظهور الزمالك بمستوى متواضع للغاية. وتوّج الجزيرة بطلا للكأس بعد الفوز على الأهلى فى المباراة النهائية،