رياضة

الجزيرة يهزم الزمالك ويتوج بطلا لسوبر السلة

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
الجزيرة
الجزيرة
توج فريق الجزيرة لكرة السلة ببطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 93- 83 في المباراة التى جمعت بينهما في صالة مدينة السادس من أكتوبر. وظهر لاعبو الفريقين بروح عالية خلال أحداث اللقاء التي شهدت إثارة كبيرة ورغبة في حصد بطولة كأس السوبر المحلى. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب فريق نادي الزمالك الذى دخل أثناء المباراة؛ ما تسبب في إيقافها أكثر من مرة وفي النهاية رحب مسؤولو الجزيرة بتواجد الجمهور، بشرط الالتزام بالتشجيع المثالى ومساندة فريقها دون التطرق للفريق المنافس.
لاعبو الجزيرة قدموا عرضًا قويًّا وكانوا الأفضل على فترات المباراة الأربع واستحقوا التتويج باللقب عن جدارة واستحقاق، بعد تألق عمرو الجندي وعمرو طارق بينما تسببت الحالة الفنية المتواضعة للأمريكي ستوجلين في ظهور الزمالك بمستوى متواضع للغاية. وتوّج الجزيرة بطلا للكأس بعد الفوز على الأهلى فى المباراة النهائية،
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الزمالك-وانبي (14)

زكريا السيد رئيسًا مؤقتًا لنادي إنبي

أعلن مجلس إدارة إنبى، اعتماد تكليف زكريا السيد نائب رئيس النادى البترولى قائمًا بأعمال رئيس النادى، نظرًا لبلوغ المهندس علاء خشب رئيس النادى، سن المعاش، حيث أوضح مجلس إدارة إنبى بشكل رسمى أن تكليف السيد زكريا السيد بالقيام بأعمال رئيس النادى البترولى لحين إجراء انتخابات تكميلية أو استكمال مدة المجلس طبقا للائحة. وبدأ فريق إنبى هذا الموسم بخسارة من بيراميدز برباعية نظيفة فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ثم نجح الفريق البترولى فى التعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله، فى الجولة الثانية من منافسات البطولة.
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محافظ الغربية يفتتح مدرسة محمد صلاح الصناعية

افتتح هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الأحد، مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية بمركز بسيون، بعد إعادة تأهيلها وتطويرها بتكلفة 12 مليونًا، و330 ألف جنيه، وتفقد المحافظ، المكتبة، ودورات المياه، ومعمل اللغات، وغرفة تدريب التربية العسكرية، وغرفة التوجيه والإرشاد المهني، وورشة الجرارات، وورشة نجارة الأثاث، وورشة نجارة العمارة. وأشاد محافظ الغربية، بمستوى الانضباط بالتعليم الفني على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن التعليم الفني له دور كبير مع التعليم العالي في المساهمة في نهضة الأمم.
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
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الطفل أدهم الزملكاوي

الزمالك ينعي الطفل أدهم المشجع الزملكاوي

أعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حزنهم الشديد بعد علمهم بإنقلاب أحد السيارات التي كانت تقل مشجعين للزمالك وهي في طريقها لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق في مباراة السوبر ووفاة الطفل ادهم مسعد الكيكي أحد مشجعي النادي، ونعى لاعبو الفريق المشجع مشددين على عدم علمهم بالخبر إلا بعد نهاية المباراة. في الوقت نفسه نعى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين الطفل أدهم داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
مبارة- السوبر (1)

رمضان صبحي: اليوم فرح وغداً التركيز على مواجهة سموحة

كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة من تتويج فريقه بكأس السوبر بعد التغلب علي فريق نادي الزمالك، حيث قال رمضان في تصريحات بعد المباراة:" بطولة السوبر مهمة جداً، وكل الشكر للاعبي الفريق الذين كانوا رجالًا طوال المباراة واستحقوا اللقب". وعن هدفي الزمالك في شباك الأهلي أكد رمضان أن فريقه سيطر على المباراة من أول دقيقة وطبيعي أن يخفض أداء الفريق في أخر المباراة، موضحًا أن اليوم فرح وبداية من غدًا التركيز على لقاء سموحة في الدوري.
مبارة- السوبر (6)

سر رفض لاعبي الزمالك استلام ميداليات السوبر

انسحب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مراسم تسليم ميداليات وجوائز السوبر المصري، بعدما خسر أمام الاهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب برج العرب، بسبب تعرض اللاعبين ورئيس النادي مرتضى منصور وشيكابالا للسباب بشكل شديد من جانب جماهير الأهلي، ما دفع رئيس القلعة البيضاء لمطالبة لاعبيه بعدم الصعود إلى منصة التتويج لإستلام ميداليات المركز الثاني وأستجاب لاعبو الزمالك وغادروا ملعب المباراة. وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري على حساب الزمالك

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كاس السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش المصري ببرج العرب، حيث افتتح فريق النادي الأهلي التسجيل خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجاي واضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع والذي كان مقدرًا بثلاث دقائق وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النادي الأهلي بهدفين دون رد.
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