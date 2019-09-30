رياضة

زكريا السيد رئيسًا مؤقتًا لنادي إنبي

تحرير:محمد حسن صيام ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م
إنبي
إنبي
أعلن مجلس إدارة إنبى، اعتماد تكليف زكريا السيد نائب رئيس النادى البترولى قائمًا بأعمال رئيس النادى، نظرًا لبلوغ المهندس علاء خشب رئيس النادى، سن المعاش، حيث أوضح مجلس إدارة إنبى بشكل رسمى أن تكليف السيد زكريا السيد بالقيام بأعمال رئيس النادى البترولى لحين إجراء انتخابات تكميلية أو استكمال مدة المجلس طبقا للائحة. وبدأ فريق إنبى هذا الموسم بخسارة من بيراميدز برباعية نظيفة فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ثم نجح الفريق البترولى فى التعادل مع طلائع الجيش، بهدف لمثله، فى الجولة الثانية من منافسات البطولة.
ويستعد الفريق البترولى حاليًّا تحت قيادة على ماهر المدير الفني للفريق لمواجهة فريق نادي سموحة الذي يقوده فنيًّا حسام حسن فى مباراة الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 4 من شهر أكتوبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الإسكندرية. ويحتل
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