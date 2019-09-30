جريمة

بحجة إرضاعه.. تفاصيل اختطاف طفلة من مستشفى بأسيوط (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
قوات الشرطة - أرشيفية
قوات الشرطة - أرشيفية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل أحد المستشفيات بأسيوط وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة وإعادة الطفلة لأهليتها. تلقى قسم شرطة أول أسيوط من ربة منزل مقيمة بقرية الحواتكة بدائرة مركز شرطة منفلوط بقيام سيدة "منتقبة" ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة بمستشفى أسيوط الجامعى بدائرة القسم بخطف كريمة ابنها "طفلة حديثة الولادة" بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها وذلك حال تواجدها بالمستشفى صحبة زوجة نجلها. فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط
أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة إدارية بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة البداري ومقيمة بذات الدائرة. بتقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها بمسكنها وبصحبتها الطفلة المختطفة، بمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وقررت بسابقة حملها ووفاة الجنين وإخفائها ذلك الأمر عن زوجها وإيهامه باستمرار الحمل وعقدها
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تسمم

ضحايا الفسيخ.. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم في الشرقية

أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ"، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق العام بمدينة الزقازيق، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وأخذ عينات من القيء والإسهال لتحليلها. وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لجميع الحالات مشيرا إلى أن الوضع الصحي للحالات مستقرة.
مطار-القاهرة (5)

إحباط محاولة تهريب 218 ألف جنيه بمطار القاهرة

في ضربة جديدة أحبطت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تهريب مبالغ مالية بحوزة راكب خلال سفره لدبي، وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي تفيد بتمكن أحد الأشخاص من حجز تذكرة سفر بتاريخ 30 سبتمبر الجاري على طائرة مصر للطيران المتجهة لدبي، تم ترقب الراكب أثناء تواجده لإنهاء الإجراءات وبتفتيش حقائبه، عثر على مبلغ مالي قدره 218 ألف و400 جنيه مصري مخبأة بداخل مجموعة من الكاتالوجات بالمخالفة لقانون البنك المركزى بشأن انتقال النقد بحوزة المسافرين. وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محكمة

تجديد حبس المتهم المتورط في حادث معهد الأورام

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس حسام عادل المقبوض عليه في قضية حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات. كانت وزارة الداخلية قد كشفت عن هوية الخلية الإرهابية التي ينتمي لها منفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة في أغسطس الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها، أن الخلايا الإرهابية تتبع حركة حسم الإرهابية المنبثقة بدورها عن جماعة الإخوان المسلمين. وقالت الوزارة إن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة.
حادثة

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم نهاية كوبري التسعين

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بنهاية كوبري التسعين في التجمع، فيما نتج عن الحادث توقف حركة المرور ما دفع مدير المرور بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث لحين عودة الحركة إلى طبيعتها. وانتقلت على الفور سيارات الأسعاف وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق التسعين لالتجمع بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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قوات-الشرطة (3)

ضبط صاحب مكتب رحلات بـ100 طربة حشيش (فيديو)

في ضربة أمنية جديدة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن مطروح، في القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها بالقاهرة، حيث تابعت إدارة مكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع بمحافظة القاهرة، وتم رصده، إذ أكدت التحريات أنه صاحب مكتب رحلات، مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية مخدرات.
ورشة-سلاح

من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.
طعنات-سكين-جريمة

وصلة مزاح انتهت بجريمة.. سيدة تقتل زوجها في الجيزة

أصوات ضحك مرتفعة تبعتها مشادة كلامية حادة وتراشق بألفاظ "خارجة" حتى أطبق الصمت على المكان دون مقدمات معلنا وقوع جريمة قتل بطولة ربة منزل وضحيتها الزوج المغلوب على أمره، في نطاق محافظة الجيزة وتحديدا بقطاع الغرب، سجل محضر قسم الشرطة جريمة مؤسفة إذ أقدمت سيدة على قتل زوجها، سددت له طعنات بأماكن متفرقة بالجسم بعد وصلة مزاح امتدت دقائق انتهت بمقتل "رب البيت" ممزق الجسد، وفي أقل من ساعة نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على المتهمة.
محكمة-ارشفية

تجديد حبس المتهمين في قضية «فتاة العياط»

جدد قاضي غرفة المشورة في محكمة العياط، اليوم السبت، حبس "وائل. م"، و"إبراهيم. م" المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وفي وقت سابق قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" والمعروفة بـ"أميرة"، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات، وقالت دينا المقدم محامية «طفلة العياط» إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة لنظر القضية.
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