بحجة إرضاعه.. تفاصيل اختطاف طفلة من مستشفى بأسيوط (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

قوات الشرطة - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل أحد المستشفيات بأسيوط وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة وإعادة الطفلة لأهليتها. تلقى قسم شرطة أول أسيوط من ربة منزل مقيمة بقرية الحواتكة بدائرة مركز شرطة منفلوط بقيام سيدة "منتقبة" ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة بمستشفى أسيوط الجامعى بدائرة القسم بخطف كريمة ابنها "طفلة حديثة الولادة" بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها وذلك حال تواجدها بالمستشفى صحبة زوجة نجلها. فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط

أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة إدارية بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة البداري ومقيمة بذات الدائرة. بتقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها بمسكنها وبصحبتها الطفلة المختطفة، بمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وقررت بسابقة حملها ووفاة الجنين وإخفائها ذلك الأمر عن زوجها وإيهامه باستمرار الحمل وعقدها