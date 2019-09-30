ضحايا الفسيخ.. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم في الشرقية

تحرير:إسلام الشاذلي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

تسمم - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ"، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق العام بمدينة الزقازيق، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وأخذ عينات من القيء والإسهال لتحليلها. وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لجميع الحالات مشيرا إلى أن الوضع الصحي للحالات مستقرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قام بتفقد الحالات يرافقه الدكتور "أحمد عمر" أستاذ قسم السموم بكلية الطب بجامعة الزقازيق والمشرف على قسم السموم بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.كما استمع إلى المرضى بقسم الاستقبال والطوارئ ، ووجه مدير المستشفى بعمل اللازم لهم ، كما تابع تركيب وتشغيل