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صلاح خاشقجي: لن أقبل استغلال ذكرى والدي للنيل من وطني

تحرير:التحرير ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
خاشقجي
خاشقجي
أكد صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، أنه لن يقبل أن تستغل ذكرى رحيل والده للنيل من بلده، مؤكدا أنه سيبقى وفيا للسعودية وقيادتها "كما كان جمال"، بحسب "سي إن إن عربية. وقال نجل خاشقجي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي". وأضاف صلاح قائلا: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".
وتابع نجل الصحفي السعودي الذي قُتل على يد عناصر من المخابرات السعودية في قنصلية بلاده في تركيا في 2 أكتوبر من عام 2018، قائلا: "أكرر ما قلته سابقا لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا للوطن وقيادته"، على حد تعبيره.وأثارت قضية
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هل يتدخل الجيش الجزائري في اختيار خليفة بوتفليقة؟

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خاشقجي وإيران ولجين| أبرز رسائل بن سلمان في 60 دقيقة

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رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

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الفغم

الشرطة تكشف ملابسات مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

كشفت شرطة مكة المكرمة بالسعودية ملابسات مقتل اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم؛ إثر إطلاق النار عليه أثناء زيارته لأحد أصدقائه بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة. وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"اليوم الأحد، إنه في مساء أمس السبت، أثناء زيارة المجني عليه لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمنزله، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين الفغم، وآل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري؛ ليطلق النار على الجني عليه.
نساء سعوديات - أرشيفية

لدعم السياحة.. السعودية تخفف القيود على الأجنبيات

سوف تتخلى المملكة العربية السعودية عن قواعدها الصارمة الخاصة بالنساء الأجنبيات، حيث تسعى لأول مرة لجذب المصطافين، وتوفير مصدر دخل يمكن أن يساعد في تطوير اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط. قال أحمد الخطيب، رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني والمستشار البارز لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن النساء الأجنبيات لن يضطررن إلى ارتداء العباءة، التي كانت تمثل زيا إجباريا للنساء لعقود من الزمن، إلا أنه سيطلب منهن ارتداء "ملابس محتشمة".
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النفط السعودي في مرمى نيران الحوثيين.. فهل يتأثر؟

لا تزال المنشآت النفطية في السعودية الهدف الأبرز لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، فخلال الآونة الأخيرة شن الحوثيون العديد من الهجمات بواسطة طائرات مسيرة مستهدفين منشآت نفطية سعودية، زاعمين أن ذلك يأتي ردا على غارات التحالف العربي بقيادة المملكة على المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في اليمن. أحدث هذه الهجمات استهداف طائرات "مسيرة" لأكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في المملكة وحقل نفط رئيسي تديره شركة أرامكو السعودية في وقت مبكر، اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في معالج بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية.
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إدانة أمريكية لاستهداف مواقع نفطية سعودية: غير مقبول

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