رياضة

احتجاز رئيس جينيراسيون في مطار القاهرة

تحرير:علي الزيني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
جينيراسيون
جينيراسيون
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن رئيس نادي جينيراسيون فوت السنغالي، خضع للتفتيش الدقيق في مطار القاهرة، قبل العودة لبلاده، بعد رفضه مواجهة نظيره الزمالك على ملعب الجيش ببرج العرب، أمس الأحد، في إياب مواجهات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما كان مقررًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، وتم نقله لدواعٍ أمنية، وقال موقع "wiw sport" السنغالي، إن الشرطة المصرية احتجزت مادي توريه، رئيس جينيراسيون، لمدة نصف ساعة، بعد صعوده إلى الطائرة، من أجل تفتيشه بسبب بلاغات قُدمت ضده، قبل أن يتم إخلاء سبيله.
ووصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت، يوم السبت، بعد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقًا، ورفضوا التوجه إلى الإسكندرية من أجل خوض اللقاء، بعدما أصدر الاتحاد الإفريقي قرارًا، بنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لأسباب أمنية. ونزل الزمالك أرض الملعب، وانتظر وصول
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أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
الخطيب

مستشار الأهلي: حصانة مرتضى منصور لن تدوم

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن إساءة رئيس نادي الزمالك، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمرًا غير مقبول، ولا يرضي أي أحد، مشددًا أن النادي الأحمر سيتقدم بشكوى جديدة للجنة الانضباط، وللنائب العام. وشدد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، معلقًا: «لا توجد حصانة تدوم، فهناك دورة جديدة للبرلمان، ستقام في الصيف المقبل، ولن تكون هناك حصانة يملكها رئيس النادي الأبيض».
عدلي-القيعي

القيعي: جينيراسيون يستحق الشكر في أزمته مع الزمالك

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن نادي جينيراسيون فوت السنغالي، يستحق الشكر في التصرف الذي فعله خلال الأيام الماضية على خلفية موعد وملعب مباراته مع نادي الزمالك، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن إشادة مسؤولي جينيراسيون فوت، بحالة الانضباط والاستقرار الأمني في الشارع المصري، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وكان أفضل دعاية إيجابية لصالح البلاد.
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مرتضى منصور (4)

مرتضى يغري لاعبي الزمالك لتخطي عقبة جينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في موعدها يوم الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية. واعترف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، بأن المباراة تواجه بعض الصعوبات، وأن اتحاد الكرة يجري محاولات لإقناع الجانب السنغالي بالموافقة على نقل المباراة إلى برج العرب لتقام يوم الأحد بدلا من غد السبت في بترو سبورت، كما كشف عن أن الزمالك سيقوم ببيع التذاكر وتوزيعها اليوم في النادي بدايةً من الساعة 2 ظهرا كما هو متفق عليه.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: الزمالك سيواجه جينيراسيون بحضور 5 آلاف مشجع

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مواجهة الفريق الأبيض أمام منافسه جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب، بحضور 5 آلاف مشجع وفقا للموافقة الأمنية التي وصلت ناديه. ويستضيف الزمالك، حامل لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، الأحد المقبل، بعد أيام من الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف. وأوضح مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم»، أنه سيسعى لزيادة عدد الجماهير في تلك المباراة إلى 20 ألف مشجع.
مرتضى منصور (4)

الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.
ميتشو

ميتشو يتغنى بخالد بوطيب ويتحدث عن غياب شيكا وبن شرقي

أكد الصربي ميلوتين سيردجوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في أولى جولات الدوري الممتاز، وأضاف أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، موضحاً أن الفريق عانى من عدة غيابات في مركز الوسط المدافع بإصابة محمود عبد العزيز ومحمد حسن وإيقاف طارق حامد. وقال ميتشو: "بعد خسارة كأس السوبر ضد الأهلي، بذلنا مجهودًا كبيرًا لتقديم بداية قوية في بطولة الدوري وتحقيق الفوز أمام منافس عنيد، وبدأنا المباراة جيدًا وسجلنا مبكرًا وحاولنا الاستحواذ لتسجيل الهدف الثاني ولكننا عانينا من سوء الحظ وغياب الفاعلية على المرمى".
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