احتجاز رئيس جينيراسيون في مطار القاهرة

تحرير:علي الزيني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

جينيراسيون

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن رئيس نادي جينيراسيون فوت السنغالي، خضع للتفتيش الدقيق في مطار القاهرة، قبل العودة لبلاده، بعد رفضه مواجهة نظيره الزمالك على ملعب الجيش ببرج العرب، أمس الأحد، في إياب مواجهات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما كان مقررًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، وتم نقله لدواعٍ أمنية، وقال موقع "wiw sport" السنغالي، إن الشرطة المصرية احتجزت مادي توريه، رئيس جينيراسيون، لمدة نصف ساعة، بعد صعوده إلى الطائرة، من أجل تفتيشه بسبب بلاغات قُدمت ضده، قبل أن يتم إخلاء سبيله.

ووصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت، يوم السبت، بعد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقًا، ورفضوا التوجه إلى الإسكندرية من أجل خوض اللقاء، بعدما أصدر الاتحاد الإفريقي قرارًا، بنقل المباراة إلى برج العرب وتأجيلها 24 ساعة لأسباب أمنية. ونزل الزمالك أرض الملعب، وانتظر وصول