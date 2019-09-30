بسبب الإجهاض.. السجن لابنة شقيق رئيس الاتحاد القطري العالمي

تحرير:التحرير ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

يوسف القرضاوي

قضت محكمة في العاصمة المغربية الرباط، الإثنين، بالسجن النافذ لابنة شقيق أحمد الريسوني الذي نصب مؤخرا رئيسا للاتحاد القطري العالمي لاتحاد المسلمين، خلفا ليوسف القرضاوي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وحكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على الصحفية هاجر الريسوني بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة 500 درهم بتهمة "الإجهاض غير القانوني"، إلى جانب ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية، كما قضت بالحكم ذاته في حق خطيبها السوداني. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بإلقاء الشرطة القبض على هاجر مع خطيبها بإحدى العيادات في الرباط بتهمة إجراء عملية إجهاض ممنوعة قانونا في البلاد.

كما حكمت المحكمة بالحبس النافذ سنتين في حق طبيب هاجر مع غرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي، ومنعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين ابتداء من يوم الإفراج عنه، وفق ما ذكر موقع "هسبريس". وأدانت المحكمة الممرض المخدر في ذات القضية بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما حكمت على موظفة