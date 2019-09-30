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بسبب الإجهاض.. السجن لابنة شقيق رئيس الاتحاد القطري العالمي

تحرير:التحرير ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
يوسف القرضاوي
يوسف القرضاوي
قضت محكمة في العاصمة المغربية الرباط، الإثنين، بالسجن النافذ لابنة شقيق أحمد الريسوني الذي نصب مؤخرا رئيسا للاتحاد القطري العالمي لاتحاد المسلمين، خلفا ليوسف القرضاوي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وحكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على الصحفية هاجر الريسوني بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة 500 درهم بتهمة "الإجهاض غير القانوني"، إلى جانب ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية، كما قضت بالحكم ذاته في حق خطيبها السوداني. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بإلقاء الشرطة القبض على هاجر مع خطيبها بإحدى العيادات في الرباط بتهمة إجراء عملية إجهاض ممنوعة قانونا في البلاد.
كما حكمت المحكمة بالحبس النافذ سنتين في حق طبيب هاجر مع غرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي، ومنعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين ابتداء من يوم الإفراج عنه، وفق ما ذكر موقع "هسبريس". وأدانت المحكمة الممرض المخدر في ذات القضية بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما حكمت على موظفة
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جمال-خاشقجي

صلاح خاشقجي: لن أقبل استغلال ذكرى والدي للنيل من وطني

أكد صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، أنه لن يقبل أن تستغل ذكرى رحيل والده للنيل من بلده، مؤكدا أنه سيبقى وفيا للسعودية وقيادتها "كما كان جمال"، بحسب "سي إن إن عربية. وقال نجل خاشقجي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي". وأضاف صلاح قائلا: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".
قايد-صالح

هل يتدخل الجيش الجزائري في اختيار خليفة بوتفليقة؟

رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع الجزائري، وبعد إلغاء موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو تحت ضغط الشارع، عاد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لتحديد 12 ديسمبر كموعد جديد للانتخابات، لاختيار خليفة عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية. ويواصل الجزائريون حراكهم من خلال مظاهرات حاشدة بالعاصمة ليجددوا رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الراهنة. ورفع المتظاهرون شعارات ضد رئيسي وزراء سابقين للرئاسة، هما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وعبدالمجيد تبون اللذين أعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية.
محمد-بن سلمان

خاشقجي وإيران ولجين| أبرز رسائل بن سلمان في 60 دقيقة

رغم مرور عام على مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، إلا أنه كان ضمن أبرز القضايا التي تناولها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حواره الذي أجراه مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية. فقد رد ولي العهد السعودي على أسئلة تشغل الكثيرين في السعودية وخارجها خلال الحوار الذي بثته الشبكة الأمريكية، فجر اليوم الإثنين. ولم يقتصر الحديث خلال اللقاء حول مقتل خاشقجي، بل تطرق إلى التوتر المتصاعد بين المملكة وإيران وصولا للحرب في اليمن، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احتجاز ناشطات سعوديات وسجن معارضين.
الحارس الشخصي مع الملك سلمان

أول تعليق من الملك سلمان على مقتل حارسه الشخصي

علق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الاثنين، على مقتل حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم، إذ أثنى على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه، كما عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي "الفغم"، وذلك خلال استقباله لهم، اليوم الإثنين، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم. وعبر والد وأخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، وذلك بحسب م نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
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ابو بكر-عبدالمنعم-رمضان (3)

أهالي تصفا بالقليوبية يشيعون جثمان عالم النووي (صور)

شيع المئات من أهالى قرية تصفا بمحافظة القليوبية، جثمان عالم النووي المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم، الذي وافته المنية في مدينة مراكش المغربية، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسادت حالة من الحزن في أرجاء القرية عقب تشييع الجثمان وتجمع العشرات حول منزل أسرته لتقديم واجب العزاء. وأكد محمود سمير نجل شقيق الدكتور المتوفي، إنه كان هادئ الطباع وحسن الخلق، وكان حريصا على عدم الحديث عن أسرار عمله أو طبيعته أو الخوض فيها مع أى شخص، وأخر مرة رآه فيها خلال قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أخواته وأسرته.
الدكتور-أبو-بكر-رمضان

خطورة مفاعل إسرائيل.. تفاصيل آخر تقرير شارك فيه عالم النووي الراحل

فوجئ العالم المصري الدكتور أبو بكر رمضان عبدالمنعم رمضان، أثناء مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدولة المغرب حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري بالشعور بإرهاق شديد ومغص وضيق تنفس فاستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ إدارة الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى، إلا أنه كان قد توفي. وشغل أبوبكر رمضان، منصب رئيس الشبكة القومية للرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بالإضافة إلى منصب رئيس قسم تحديد المواقع والبيئة.
سيول

مصرع 11 شخصًا في انقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

لقى 11 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية أمس الأحد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت السلطات في بيان إنّ حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي". وأشار البيان إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيما تم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة" نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.
سامح-شكري (2)

أول بيان من الخارجية بعد وفاة عالم النووي المصري

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أول بيان بشأن وفاة عالم النووي الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية، قالت فيه: "تتابع وزارة الخارجية ومن خلال سفارة مصر بالمملكة المغربية إجراءات شحن جثمان الدكتور، الذي وافته المنية بمدينة مراكش بالمغرب مساء يوم الخميس المصري، وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية لطاقة الذرية حول التلوث البحري".
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