رياضة

براءة ميسي ووالده من تهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
قضت المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية مدريد، ببراءة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، من تهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال المتعلقة بمؤسسته الخاصة. وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن القاضي ماريا تاردون، رفض الدعوى القضائية المرفوعة من قبل موظف سابق في مؤسسة "ميسي"، ضد اللاعب ووالده وشقيقه.. مضيفة أن القاضي لفت إلى أن الشكوى لم يتواجد بها أي أدلة، بل كانت تستند فقط إلى معلومات من مقالات في الصحف.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي قرر إغلاق القضية بموجب المادة 637 من قانون الإجراءات الجنائية، لأنها لا ترى أي ضرورة لاستمرار القضية، أو أي شبهة لعمل إجرامي.

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