تجديد الثقة في عبد الهادي القصبي رئيسا لائتلاف دعم مصر
تحرير:أ.ش.أ
٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
عبد الهادي القصبي
أعلنت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر بحضور جميع أعضاء المكتب السياسي، تجديد الثقة في الدكتور عبد الهادي القصبي رئيسا لائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية للعام الثاني.
وقال القصبي في بيان عقب تجديد الثقة به رئيسا للائتلاف للعام الثاني وفوزه بالتزكية، إن ائتلاف دعم مصر لديه ثوابت وطنية وسوف يبذل كل الجهد المتوقع لمساندة الدولة المصرية.. مضيفا " لن نتهاون في استخدام كافة الأدوات الرقابية والتشريعية فيما يتعلق بمصلحة المواطن التي تكفل له حياة كريمة مع ضمان حصوله على حقه في الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية بما يحقق العدالة المجتمعية".
وتابع: "لدينا عمل يحتاج إلى تكاتف جميع النواب لمواجهة ما تمر به مصر وما يحاك بها من فتن ومؤامرات"، مؤكدا تأييده الكامل للقيادة السياسية الوطنية الشريفة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحمل عبء استعادة الدولة المصرية واستعادة مكانتها الدولية والإقليمية.وأكد دعم الائتلاف لاستقرار الوطن وحماية
وتابع: "لدينا عمل يحتاج إلى تكاتف جميع النواب لمواجهة ما تمر به مصر وما يحاك بها من فتن ومؤامرات"، مؤكدا تأييده الكامل للقيادة السياسية الوطنية الشريفة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحمل عبء استعادة الدولة المصرية واستعادة مكانتها الدولية والإقليمية.
وأكد دعم الائتلاف لاستقرار الوطن وحماية أمنه القومي بجميع أبعاده.. وقال "نؤيد تماما قواتنا المسلحة الباسلة خير أجناد الأرض، ونقدر جهود أبناء مصر من رجال وزارة الداخلية، ونرفض العنف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله".
وشدد رئيس ائتلاف دعم مصر على رفضه لسياسات التشكيك والتخوين وبث الإحباط والخوف لدى الشعب المصري العظيم، مؤكدا سعي الائتلاف خلال دور الانعقاد القادم عبر التشريعات دفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاستثمار المحلي والأجنبي.. مضيفا "لدينا مهمة وهى مواجهة مشكلات حادة مثل البطالة وضبط الأسعار والزيادة السكانية وتوصيل المرافق ووصول الدعم لمستحقيه".
وقال رئيس ائتلاف دعم مصر إنه "يجب علينا متابعة ما صدر من قوانين تهم المواطن مثل التصالح في مخالفات البناء والمعاقين وحقوق أصحاب المعاشات"، لافتا إلى أن دور الانعقاد القادم للبرلمان سيشهد تقديم عدة مشروعات قوانين منها مجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والمرور والبناء الموحد وتنظيم الفتوى وغيرها من مشروعات القوانين.