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تجديد الثقة في عبد الهادي القصبي رئيسا لائتلاف دعم مصر

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
أعلنت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر بحضور جميع أعضاء المكتب السياسي، تجديد الثقة في الدكتور عبد الهادي القصبي رئيسا لائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية للعام الثاني. وقال القصبي في بيان عقب تجديد الثقة به رئيسا للائتلاف للعام الثاني وفوزه بالتزكية، إن ائتلاف دعم مصر لديه ثوابت وطنية وسوف يبذل كل الجهد المتوقع لمساندة الدولة المصرية.. مضيفا " لن نتهاون في استخدام كافة الأدوات الرقابية والتشريعية فيما يتعلق بمصلحة المواطن التي تكفل له حياة كريمة مع ضمان حصوله على حقه في الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية بما يحقق العدالة المجتمعية".
وتابع: "لدينا عمل يحتاج إلى تكاتف جميع النواب لمواجهة ما تمر به مصر وما يحاك بها من فتن ومؤامرات"، مؤكدا تأييده الكامل للقيادة السياسية الوطنية الشريفة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحمل عبء استعادة الدولة المصرية واستعادة مكانتها الدولية والإقليمية.وأكد دعم الائتلاف لاستقرار الوطن وحماية
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