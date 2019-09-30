5 مهاجمين ينتظرون إشارة مانشستر يونايتد في يناير

مع وجود يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على أمل المضي قدمًا في المراحل الأخيرة بالبطولة، وهو ما يجعل النادي على استعداد للاندماج في السوق للأمام
يدخل مانشستر يونايتد، رحلة بحث جديدة عن مهاجم في فترة انتقالات يناير الشتوية المقبلة، ليحل بديلا لروميلو لوكاكو، الذي رحل عن قلعة «أولد ترافورد» إلى إنتر ميلان، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي.
ويسعى سولشاير للتعاقد مع لاعب يساعد فريقه على تسجيل الأهداف، خاصة بعد تعثر الفريق في أكثر من مباراة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي وإصابة الفرنسي أنتوني مارسيال.
ويناضل يونايتد لجذب المواهب الشابة لدعم الفريق الذي يشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، في الموسم السابع منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن قيادة الفريق.
ولم يكن فيرجسون يخجل أبدًا من جلب لاعب بتعاقد قصير الأجل، أو لدعم لاعب كان لدى قائمة الفريق بالفعل ومنحه الثقة، مثلما فعل سولشاير هذا الموسم مع مارسيال.
وأحضر السير أليكس فيرجسون، المهاجم السويدي هنريك لارسون في عام 2007، ونجح أسطورة سيلتيك وبرشلونة السابقة في تقديم مستويات طيبة مع الشياطين، لكن فترة
ولم يكن فيرجسون يخجل أبدًا من جلب لاعب بتعاقد قصير الأجل، أو لدعم لاعب كان لدى قائمة الفريق بالفعل ومنحه الثقة، مثلما فعل سولشاير هذا الموسم مع مارسيال.
وأحضر السير أليكس فيرجسون، المهاجم السويدي هنريك لارسون في عام 2007، ونجح أسطورة سيلتيك وبرشلونة السابقة في تقديم مستويات طيبة مع الشياطين، لكن فترة إعارته لم تدم أكثر من أشهر قليلة.
ولكن مع وجود يونايتد في دوري أوروبا هذا الموسم، على أمل المضي قدمًا في المراحل الأخيرة بالبطولة، وهو ما يجعل النادي على استعداد للاندماج في السوق للأمام.
ماريو ماندزوكيتش- يوفنتوس
يظل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أحد أهم أهداف مانشستر يونايتد في الخط الهجومي، منذ الصيف الماضي، والذي كان قريبا فيه من الانتقال للشياطين الحمر، لكن المفاوضات لم تنته بالشكل الأمثل مع إدارة ناديه.
وأبدى البيانكونيري استعداده للتنازل في قيمة بيع المهاجم الكرواتي صاحب الـ33 عامًا، خاصة مع اهتمام يونايتد المتكرر بضم اللاعب، وخروجه من حسابات الفريق هذا الموسم.
وسجل ماريو، تسعة أهداف في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، ولكن تم تجميده هذا الموسم، من جانب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني للسيدة العجوز.
وسجل ماندزوكيتش 135 هدفًا بقمصان فولفسبورج، وبايرن ميونيخ، وأتلتيكو مدريد، ولديه سجل حافل في تسجيل الأهداف في دوري أبطال أوروبا.
وأكدت صحيفة «صن» البريطانية، قبل أيام أن ماندزوكيتش مازال على رأس قائمة أهداف يونايتد، وأنهم على استعداد لتقديمه إما لمدة ستة أو 18 شهرًا.
تيمو بوكي- نورويتش
سجل تيمو بوكي، مهاجم نورويتش سيتي، ستة أهداف هذا الموسم مع فريقه العائد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
تألق بوكي ليس جديدا، حيث سجل المهاجم الفنلندي 30 هدفا في جميع المسابقات بالموسم الماضي.
ونجح صاحب الـ29 عامًا، في قيادة فريق الكناري لتحقيق انتصارات مهمة هذا الموسم، في مقدمتها مباراة مانشستر سيتي حامل اللقب قبل أسبوعين، والتي انتهت بنتيجة 3- 2، وأظهر قدرته على التألق في البريميرليج.
كالوم ويلسون- بورنموث
المهاجم الإنجليزي الدولي يعتبر من أبرز الخيارات التي يضعها سولشاير ضمن حساباته، حيث يملك اللاعب الأسمر 38 هدفًا أحرزها في 98 مباراة سجلها خلال خمسة مواسم.
ويعتبر صاحب الـ27 عامًا، واحدا من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ الموسم الماضي، وهو ما جلعه أيضا واحدا من أهم اختيارات جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة.
موسى ديمبيلي- ليون
سجل المهاجم الفرنسي الموسم الماضي مع ليون 15 هدفًا في 33 مباراة، ولديه تسعة أهداف في 28 مباراة في دوري أبطال أوروبا.
يونايتد وضع بوصلته تجاه مهاجم ليون في الميركاتو الصيفي الأخير، لكن سجله هذا الموسم سيكون له دور كبير في تحديد مستقبله.
فيكتور أوسيمين- ليل
اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا غير معروف في إنجلترا، لكنه يقدم أداءً مبهرًا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم.
وسجل أوسيمين، مهاجم فولفسبورج الألماني ستة أهداف هذا الموسم، بعد توقيعه في الصيف الماضي مقابل 10.8 مليون جنيه إسترليني للفريق الفرنسي.