رياضة

5 مهاجمين ينتظرون إشارة مانشستر يونايتد في يناير

مع وجود يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على أمل المضي قدمًا في المراحل الأخيرة بالبطولة، وهو ما يجعل النادي على استعداد للاندماج في السوق للأمام
تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
سولشاير
سولشاير
يدخل مانشستر يونايتد، رحلة بحث جديدة عن مهاجم في فترة انتقالات يناير الشتوية المقبلة، ليحل بديلا لروميلو لوكاكو، الذي رحل عن قلعة «أولد ترافورد» إلى إنتر ميلان، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي. ويسعى سولشاير للتعاقد مع لاعب يساعد فريقه على تسجيل الأهداف، خاصة بعد تعثر الفريق في أكثر من مباراة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي وإصابة الفرنسي أنتوني مارسيال. ويناضل يونايتد لجذب المواهب الشابة لدعم الفريق الذي يشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، في الموسم السابع منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن قيادة الفريق.
ولم يكن فيرجسون يخجل أبدًا من جلب لاعب بتعاقد قصير الأجل، أو لدعم لاعب كان لدى قائمة الفريق بالفعل ومنحه الثقة، مثلما فعل سولشاير هذا الموسم مع مارسيال. وأحضر السير أليكس فيرجسون، المهاجم السويدي هنريك لارسون في عام 2007، ونجح أسطورة سيلتيك وبرشلونة السابقة في تقديم مستويات طيبة مع الشياطين، لكن فترة
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أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
الخطيب

مستشار الأهلي: حصانة مرتضى منصور لن تدوم

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن إساءة رئيس نادي الزمالك، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمرًا غير مقبول، ولا يرضي أي أحد، مشددًا أن النادي الأحمر سيتقدم بشكوى جديدة للجنة الانضباط، وللنائب العام. وشدد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، معلقًا: «لا توجد حصانة تدوم، فهناك دورة جديدة للبرلمان، ستقام في الصيف المقبل، ولن تكون هناك حصانة يملكها رئيس النادي الأبيض».
عدلي-القيعي

القيعي: جينيراسيون يستحق الشكر في أزمته مع الزمالك

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن نادي جينيراسيون فوت السنغالي، يستحق الشكر في التصرف الذي فعله خلال الأيام الماضية على خلفية موعد وملعب مباراته مع نادي الزمالك، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن إشادة مسؤولي جينيراسيون فوت، بحالة الانضباط والاستقرار الأمني في الشارع المصري، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وكان أفضل دعاية إيجابية لصالح البلاد.
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مانشستر يونايتد

التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020. دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
انتر ميلان

إنتر يعبر سامبدوريا بثلاثية وطرد سانشيز في أول ظهور

واصل فريق إنتر ميلان عروضه القوية، بعدما حقق الفوز على نظيره سامبدوريا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، لينجح النيراتزوري في حصد العلامة الكاملة والفوز في أول ست مباريات، ويصبح كونتي أول مدرب يفوز مع إنتر في أول 6 مواجهات بالكالتشيو، أحرز ستيفانو سينسي، أليكسيس سانشيز وروبيرتو جاليارديني أهداف الإنتر، فيما سجل يعقوب جانكتو هدف سامبدوريا الوحيد، ليرفع إنتر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، وجاء سامبدوريا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
وست-هام‎

مانشستر يونايتد يسقط بثنائية أمام وست هام

واصل فريق مانشستر يونايتد سلسة السقوط فى الدورى الإنجليزي بخسارة جديدة أمام فريق وست هام يونايتد فى المباراة التى جمعتهم اليوم الأحد فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة البريميرليج، والتى أقيمت على ملعب النادى الأوليمبي، وسجل لصالح وست هام كل من أندرى يارمولينكو وارون كريسويل. وخاض الشياطين الحمر تحت إدارة سولشاير 6 مبارايات فاز فى مبارتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهم. ويعد هذا الفوز الخامس لوست هام فى تاريخ لقاءاته أمام اليونايتد على ملعب وست هام.
انتر ميلان‎

إنتر يقهر ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

استطاع إنتر ميلان، باقتدار أن يحسم ديربي الغضب أمام جاره إيه سي ميلان، لصالحه بنتيجة 2-0، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. بدأ اللقاء بين الفريقين بكثير من الحماس والسرعة، قبل أن يتمكن لاعبو النيراتزوري من فرض سيطرتهم بشكل أكبر على مجريات اللعب، لكن جميع المحاولات الهجومية لم تسفر عن أي جديد في النتيجة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.
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