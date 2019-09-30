5 مهاجمين ينتظرون إشارة مانشستر يونايتد في يناير

مع وجود يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على أمل المضي قدمًا في المراحل الأخيرة بالبطولة، وهو ما يجعل النادي على استعداد للاندماج في السوق للأمام

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

سولشاير

يدخل مانشستر يونايتد، رحلة بحث جديدة عن مهاجم في فترة انتقالات يناير الشتوية المقبلة، ليحل بديلا لروميلو لوكاكو، الذي رحل عن قلعة «أولد ترافورد» إلى إنتر ميلان، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي. ويسعى سولشاير للتعاقد مع لاعب يساعد فريقه على تسجيل الأهداف، خاصة بعد تعثر الفريق في أكثر من مباراة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي وإصابة الفرنسي أنتوني مارسيال. ويناضل يونايتد لجذب المواهب الشابة لدعم الفريق الذي يشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، في الموسم السابع منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن قيادة الفريق.

ولم يكن فيرجسون يخجل أبدًا من جلب لاعب بتعاقد قصير الأجل، أو لدعم لاعب كان لدى قائمة الفريق بالفعل ومنحه الثقة، مثلما فعل سولشاير هذا الموسم مع مارسيال. وأحضر السير أليكس فيرجسون، المهاجم السويدي هنريك لارسون في عام 2007، ونجح أسطورة سيلتيك وبرشلونة السابقة في تقديم مستويات طيبة مع الشياطين، لكن فترة