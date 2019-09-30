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خبير أمريكي: أردوغان جعل «الإخوان» حصان رهانه الوحيد بالمنطقة

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
أردوغان وترامب
أردوغان وترامب
أكد رئيس قسم الدراسات التركية بمعهد واشنطن للدراسات الشرقية البروفيسور سونير كابتجي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ركز جميع السلطات في يده بعد إقدامه على تعديل الدستور قبل عامين، مشيرا إلى إنه خسر أيضا كافة حلفائه الإقليميين باستثناء قطر بعدما جعل الإخوان المسلمين حصان رهانه الوحيد في المنطقة العربية. وقال كابتجي - في ندوة عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية اليوم /الإثنين/ - إن أردوغان قد اختار نموذجا غير تقليدي في حكم تركيا أراد من خلاله أن يجعلها قوة عظمى لا تعتمد على الدعم الغربي ولكنه اتبع سياسات خارجية غير متجانسة في سبيل الوصول إلى هذا الحلم.
وأضاف أن أردوغان حين تولى منصبه لأول مرة عام 2003 ، شعر بأنه محاصر من قبل المؤسسة العلمانية التركية، بما في ذلك الجيش، لذا فقد سعى إلى أن يكون نسخة أفضل من أسلافه أتباع كمال أتاتورك مع تشجيع المزيد من السياسات الدولية المؤيدة للولايات المتحدة، والمؤيدة للاتحاد الأوروبي، حيث تضمنت مبادراته المبكرة محاولات
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ترامب (1)

ترامب يُرحب بمارك ميلي رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بترشيح الجنرال مارك ميلي لشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية. وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الانجليزية، اليوم الإثنين، أن ترامب وصف رئيس الأركان الجديد بـ"الصديق"، مؤكدًا أنه لم يراوده أدنى شك عند ترشيحه لشغل هذا المنصب الهام.
دونالد ترامب

عضو بالكونجرس: سنستمع لمكالمات ترامب مع بوتين وآخرين

قال الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، إن الكونجرس مصمم على الاستماع إلى مكالمات الرئيس دونالد ترامب السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من زعماء العالم الآخرين، مشيرا إلى مخاوف من احتمال أن يكون ترامب عرض الأمن القومي للخطر، مضيفًا: «أعتقد أن هناك حاجة قصوى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة ومعرفة ما إذا كان الرئيس قد قوض أمننا أيضا خلال محادثاته مع زعماء آخرين، وخصوصا بوتين، بطريقة اعتقد هو أنها قد تفيد بصورة شخصية حملته».
دونالد ترامب

من أجل توحيد الأمة.. مرشح رئاسي يدعو ترامب للاستقالة

دعا بيتو أورورك المرشح الرئاسي الديمقراطي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاستقالة من منصبه بسبب الجدل المثار حول الاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس الأوكراني، وطلبه من نظيره الأوكراني خلال المكالمة مساعدته في جمع معلومات من شأنها أن تسيئ إلى منافسه الانتخابي، مؤكدا أن هذه ستكون الفرصة الأمثل من أجل توحيد الأمة الأمريكية، إذ قال أورورك في تصريح له اليوم، إن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها بصورة كبيرة ويزداد هذا الانقسام يوما بعد يوم بسبب الرئيس، وأفضل ما يجمع شتات الأمة هو «استقالة دونالد ترامب».
وزير-الخارجية-الإيراني-محمد-جواد-ظريف

واشنطن لإيران: إطلاق سراح المعتقلين مقابل زيارة ظريف

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها طلبًا من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، لزيارة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة في أحد مستشفيات مدينة نيويورك، حيث يعالج من السرطان، موضحة في الوقت ذاته أنها ستسمح بذلك إذا أفرجت إيران عن أحد الأمريكيين الذين تحتجزهم. بينما قال المتحدث باسم البعثة الإيرانية علي رضا مير يوسفي، إن سفير بلاده مجيد تخت روانجي، يعالج من السرطان في مستشفى قريب في ضاحية أبر إست سايد في مانهاتن، في الوقت الذي يوجد فيه ظريف في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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أرامكو

بعد هجمات أرامكو.. واشنطن تتعهد باستخدام الاحتياطي النفطي

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ إذ لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية. وقالت شايلين هاينز إن وزير الطاقة ريك بيري "مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان. وكان البيت الأبيض قد أكد إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية.
علم+-أمريكا

بينهم حماس.. أمريكا تفرض عقوبات على 11 منظمة «إرهابية»

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي جديد بشأن فرض عقوبات على تنظيمات إرهابية، مضيفًا أن تلك العقوبات تؤكد على "قيادة ترامب الحاسمة في مكافحة الإرهاب العالمي"، موضحًا في مؤتمر صحفي، حضره وزير الخارجية مايك بومبيو، أن العقوبات الجديدة ستحدد هوية مرتكبي الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتعاقبهم وتردعهم، مشيرًا إلى أنها تسمح للولايات المتحدة بـ«استهداف قادة الجماعات الإرهابية بشكل أفضل»، بحسب ما ذكرته س إن إن.
روحان

إيران تحدد موعد انطلاق الخطوة الثالثة من البرنامج النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون اليوم الأربعاء، أن الخطوة الثالثة لإيران في برنامجها النووي ستنطلق بعد غدٍ الجمعة، وتشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف الرئيس الإيراني، في تصريحات مساء اليوم، ”سنتخذ جميع الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية، خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي. سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة“.
براين-هوك

مكافأة أمريكية 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أنشطة لإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة مقدارها 15 مليون دولار لمن يبلغ عن أي أنشطة تخص الحرس الثوري الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة ضد إيران شملت 16 كيانا و10 أفراد، كما وضعت 11 سفينة على قائمة سوداء. براين هوك، أضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات أيضا بحق كل مَن يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.
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