رياضة

أمير مرتضى: جينيراسيون راهن على الخيار الصعب

تحرير:علي الزيني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
أمير مرتضى
أمير مرتضى
أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن أسفه من أزمة مباراة فريقه وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفارس الأبيض ليس طرفًا في الأزمة، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، قائلا: "أرسلنا ملعب استاد القاهرة، أو بتروسبورت أو برج العرب، إلى الاتحاد الإفريقي، وأن تغيير الملعب يتم حسب الظروف.. اتحاد الكرة هو المسؤول عن مخاطبة الأمن لتحديد الملعب وبحث إمكانية حضور الجمهور، كل هذه الخطوات تمت ولكن الأمن رفض خوض أي مباراة لفريق جماهيري داخل القاهرة".
وواصل حديثه، قائلا: "مندوب العلاقات العامة في الزمالك هو من استقبل بعثة جينيراسيون فوت السنغالي، وصلنا ملعب برج العرب بناء على خطاب الكاف، كما حضر مراقب المباراة والحكام، أعتقد أن اللوائح في صف الزمالك". وأضاف أمير مرتضى: "ليس لدينا أي مشكلة في خوض المباراة في أي مكان.. نحن أكبر من افتعال الحيل لتجنب
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أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
الخطيب

مستشار الأهلي: حصانة مرتضى منصور لن تدوم

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن إساءة رئيس نادي الزمالك، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمرًا غير مقبول، ولا يرضي أي أحد، مشددًا أن النادي الأحمر سيتقدم بشكوى جديدة للجنة الانضباط، وللنائب العام. وشدد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، معلقًا: «لا توجد حصانة تدوم، فهناك دورة جديدة للبرلمان، ستقام في الصيف المقبل، ولن تكون هناك حصانة يملكها رئيس النادي الأبيض».
عدلي-القيعي

القيعي: جينيراسيون يستحق الشكر في أزمته مع الزمالك

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن نادي جينيراسيون فوت السنغالي، يستحق الشكر في التصرف الذي فعله خلال الأيام الماضية على خلفية موعد وملعب مباراته مع نادي الزمالك، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن إشادة مسؤولي جينيراسيون فوت، بحالة الانضباط والاستقرار الأمني في الشارع المصري، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وكان أفضل دعاية إيجابية لصالح البلاد.
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ميتشو

ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من خدعة جينيراسيون

حذر المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للزمالك، لاعبي الفارس الأبيض من مفاجأة جينيراسيون فوت السنغالي، مؤكدًا أن الاستعداد للمباراة يسير بشكل طبيعي، مطالبا إياهم بالتركيز وعدم الانشغال بالأحداث التي تدور بخصوص المباراة. جاء ذلك خلال المعسكر الحالي ببرج العرب استعدادًا لمواجهة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "حضور الفريق السنغالي وارد في أي وقت، وعليكم أن تكونوا في كامل تركيزكم وجاهزيتكم من أجل خوض المباراة".
جينيراسيون فوت

جينيراسيون يغيب عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، وحضر مندوب الفارس الأبيض الاجتماع الفني، بينما غاب عنه ممثل الفريق السنغالي، وحضر المراقب التشادي قدري صالح، إلى جانب الحكم المالي محمدو كيتا، وسجل مراقب المباراة غياب مندوب الفريق الضيف عن الاجتماع الفني، كما تم الاتفاق على ارتداء الزمالك اللون الأبيض بشكل طبيعي، وأن يحضر الفريق فى الملعب في تمام الساعة السادسة مساءً.
جينيراسيون فوت

جينيراسيون: الأهلي يدعم موقفنا في أزمة الزمالك

ما زالت أزمة موقعة فريق الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، تتصاعد بعدما أصدر النادي السنغالي بيانا رسميا، أعلن خلاله تمسكه برفضه التام لخوض اللقاء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، بعدما كان مقررًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، وتم نقله لدواعٍ أمنية، وقال النادي في بيانه إن "كاف" وافق على طلب الأمن، وأرسل إليه خطابًا يوم الجمعة 27 سبتمبر، قبل يوم من الموعد المحدد لإقامة المباراة، ورد النادي على الخطاب بأن أمر الدواعي الأمنية الذي تم الاستناد إليه لتغيير ونقل موعد المباراة وهمي.
الزمالك -والاتحاد‎ (4)

الزمالك يعلن وصول مدرب حراس المرمى ويُكرم طاهر

وصل المدرب الصربي، باجيك دراجان، مدرب حراس مرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، لاستلام مهام عمله، بعد رحيل أيمن طاهر، الذي تم اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، ليصبح تشكيل الجهاز الفني للفارس الأبيض مكونا من ميتشو مديرًا فنيًّا ودوسان ستيانوفيتش مساعدًا له وباجيك دراجان مدربًا لحراس المرمى بالإضافة إلى أيمن عبدالعزيز مدربًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا واليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.
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