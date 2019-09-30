أمير مرتضى: جينيراسيون راهن على الخيار الصعب

تحرير:علي الزيني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

أمير مرتضى

أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن أسفه من أزمة مباراة فريقه وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفارس الأبيض ليس طرفًا في الأزمة، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، قائلا: "أرسلنا ملعب استاد القاهرة، أو بتروسبورت أو برج العرب، إلى الاتحاد الإفريقي، وأن تغيير الملعب يتم حسب الظروف.. اتحاد الكرة هو المسؤول عن مخاطبة الأمن لتحديد الملعب وبحث إمكانية حضور الجمهور، كل هذه الخطوات تمت ولكن الأمن رفض خوض أي مباراة لفريق جماهيري داخل القاهرة".

وواصل حديثه، قائلا: "مندوب العلاقات العامة في الزمالك هو من استقبل بعثة جينيراسيون فوت السنغالي، وصلنا ملعب برج العرب بناء على خطاب الكاف، كما حضر مراقب المباراة والحكام، أعتقد أن اللوائح في صف الزمالك". وأضاف أمير مرتضى: "ليس لدينا أي مشكلة في خوض المباراة في أي مكان.. نحن أكبر من افتعال الحيل لتجنب