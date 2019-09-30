عمة الطفلة سما بالدقهلية: «والدتها عذبتها وجسمها كله حروق»

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

الطفلة سما

قالت منى عبد الظاهر، عمة الطفلة سما 7 سنوات، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ضحية انفصال الأبوين بعد زواج 27 يومًا، إنهم تسلموا الطفلة منذ 10 شهور من والدتها بتسوية النزاعات في محكمة الأسرة بحالة سيئة، وأنهم تكفلوا بعلاج كسر ذراعها إذ أخبرتهم الطفلة أنه بسبب التدافع مع زملائها في المدرسة وأجري لها العناية اللازمة بمستشفى المنصورة العام الجديد، مضيفة: "تسلمنها من قبل بكسر في الذراع الأيمن وبها حرق عند الكوع، ولم نتهمها بتعذيبها أو إهمالها".

وأشارت لـ "التحرير" إلى أن الطفلة مدللة لدى جدها وجدتها لأبيها، وحريصين على اصطحابها في كل نزهة، مؤكدة أن العلامات الموجودة في جسم سما لدغات قنديل البحر من آخر مرة ذهبت معهم إلى الشاطئ، وعلامات حروق سبق وأخبرتهم الطفلة أن والدتها عذبتها لتأديبها.وأوضحت أن شقيقتها "إيمان"، انفصلت منذ 5 سنوات عن زوجها