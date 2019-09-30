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عمة الطفلة سما بالدقهلية: «والدتها عذبتها وجسمها كله حروق»

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م
الطفلة سما
الطفلة سما
قالت منى عبد الظاهر، عمة الطفلة سما 7 سنوات، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ضحية انفصال الأبوين بعد زواج 27 يومًا، إنهم تسلموا الطفلة منذ 10 شهور من والدتها بتسوية النزاعات في محكمة الأسرة بحالة سيئة، وأنهم تكفلوا بعلاج كسر ذراعها إذ أخبرتهم الطفلة أنه بسبب التدافع مع زملائها في المدرسة وأجري لها العناية اللازمة بمستشفى المنصورة العام الجديد، مضيفة: "تسلمنها من قبل بكسر في الذراع الأيمن وبها حرق عند الكوع، ولم نتهمها بتعذيبها أو إهمالها".
وأشارت لـ "التحرير" إلى أن الطفلة مدللة لدى جدها وجدتها لأبيها، وحريصين على اصطحابها في كل نزهة، مؤكدة أن العلامات الموجودة في جسم سما لدغات قنديل البحر من آخر مرة ذهبت معهم إلى الشاطئ، وعلامات حروق سبق وأخبرتهم الطفلة أن والدتها عذبتها لتأديبها.وأوضحت أن شقيقتها "إيمان"، انفصلت منذ 5 سنوات عن زوجها
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بعد إقالته.. موظف بالدقهلية يمارس عمله من الشارع (صور)

احتج موظف بإدارة الجمالية التعليمية بمحافظة الدقهلية ويدعى "مختار مختار بدوي"، 57 سنة، مدير الشئون المالية والإدارية، اليوم الإثنين، على إهانة وكيل الإدارة له بطرده من المكتب المشترك بينهما في نفس الغرفة لرغبة الوكيل في الانفراد بالغرفة في المبنى بمفرده، ومنعه من الدخول وأصدر قرار إداري بإقالته من منصبه دون سابق تحقيق أو إنذار، بالمخالفة لقواعد العمل في وزارة التنمية المحلية، فما كان من "بدوي" إلا نقل مكتب عمله خارج المبنى في الشارع المقابل للإدارة وممارسة عمله.
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رئيس الوزراء: «حياة كريمة» على رأس أولويتنا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة، ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
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شاكر: مصر تنشئ أول مشروع للخلايا الشمسية في العالم

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مع لينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين. وأكد شاكر، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية. وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018.
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أثار تعذيب أماني شقيقة الطفلة جنة

بعد تعذيب جنة.. محامون يرفضون الدفاع عن «الجدة الشريرة»

رفض المحامون بمركز شربين بمحافظة الدقهلية تولي الدفاع عن "صفاء. ع"، 40 عامًا، من قرية بساط الدين دائرة المركز، جدة الطفلتين "جنة" 5 سنوات، و"أماني"، 6 سنوات، ضحايا تعذيبهما بالكي بالنار في أماكن حساسة وتشويه أعضائهم التناسلية ادعاء التبول اللإرادي وتأديبهم على شقاوتهم الطفولية، واتفقوا على رفض توليهم الدفاع عنها ومقاطعة كل من يوافق الحضور مع الجدة أو غيرها من المتهمين في القضية، باستثناء من انتدبته المحكمة لتصحيح الإجراءات.
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أطفال ونساء وشيوخ يتقدمون جنازة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

?خرج أهالي قرية بساط الدين كريم التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، في جنازة تشييع جثمان الطفلة "جنة محمد سمير"، 5 أعوام، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بالنار في أماكن حساسة بحجة عقابها على التبول اللا إرادي، ما أدى إلى إصابتها بغرغرينة في أعضائها التناسلية، وتسببت في بتر القدم اليسرى من أعلى الركبة، أثر كسر بالساق لم يتم علاجه منذ 10 أيام قبل اكتشاف الواقعة، ولفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة فجر اليوم، متأثرة بحروقها وتسمم في الدم وتوقف عضلة القلب.
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300 تلميذ تعرضوا للتعذيب في مدرسة دينية بنيجيريا

أعلنت الشرطة في نيجيريا، أمس الجمعة، أنها أنقذت أكثر من 300 تلميذ، بينهم قاصرون، تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي في مدرسة دينية في كادونا شمال البلاد، بحسب "فرانس برس". وخلال عملية دهم لمقر في حي ريغاسا، عثرت الشرطة على أكثر من 300 تلميذ وطالب «من جنسيات مختلفة» مسجونين ومقيدين في مدرسة دينية داخلية، أطلقت وسائل الإعلام عليها تسمية «منزل الرعب». وقال الناطق باسم شرطة ولاية كادونا ياكوكو سابو، إن المسؤولين عن المدرسة كانوا يرغمون الشبان على العيش في «ظروف إنسانية مهينة وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحهم».
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«احنا معاك يا سيسي».. مسيرات مؤيدة للرئيس بالمحافظات

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