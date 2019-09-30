إحباط تهريب 100 كيلو بانجو عبر قناة السويس (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

قوات الشرطة - أرشيفية

جهود مكثفة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر البانجو. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية "سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية" اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكاناً لتخزين تلك المواد بها تمهيداً لتهريبهاعبر نفق الشهيد أحمد حمدي مستخدما سيارة نقل، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.

بتقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبط المتهم بالسيارة فى كمين أعد له بمنطقة غرب النفق دائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته "عدد 10 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 25 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول". وأسفر تفتيش