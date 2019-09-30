بعد إقالته.. موظف بالدقهلية يمارس عمله من الشارع (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

الموظف

احتج موظف بإدارة الجمالية التعليمية بمحافظة الدقهلية ويدعى "مختار مختار بدوي"، 57 سنة، مدير الشئون المالية والإدارية، اليوم الإثنين، على إهانة وكيل الإدارة له بطرده من المكتب المشترك بينهما في نفس الغرفة لرغبة الوكيل في الانفراد بالغرفة في المبنى بمفرده، ومنعه من الدخول وأصدر قرار إداري بإقالته من منصبه دون سابق تحقيق أو إنذار، بالمخالفة لقواعد العمل في وزارة التنمية المحلية، فما كان من "بدوي" إلا نقل مكتب عمله خارج المبنى في الشارع المقابل للإدارة وممارسة عمله.

وأكد بدوي، في الشكوى المقدمة منه، على أنه مارس كافة مهام عمله في الشارع أمام المواطنين، وحرر محضر إثبات حالة لدى أمن الإدارة ومديرية التربية والتعليم، لأن ما فعله وكيل الإدارة مخالفة للقانون.وأوضح أن الوكيل يتعنت معه ومنعه من ممارسة عمله وأصدر قرارًا ظهر اليوم، بإقالته من منصبه كمدير شئون مالية وإدارية