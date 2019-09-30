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بعد إقالته.. موظف بالدقهلية يمارس عمله من الشارع (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
الموظف
الموظف
احتج موظف بإدارة الجمالية التعليمية بمحافظة الدقهلية ويدعى "مختار مختار بدوي"، 57 سنة، مدير الشئون المالية والإدارية، اليوم الإثنين، على إهانة وكيل الإدارة له بطرده من المكتب المشترك بينهما في نفس الغرفة لرغبة الوكيل في الانفراد بالغرفة في المبنى بمفرده، ومنعه من الدخول وأصدر قرار إداري بإقالته من منصبه دون سابق تحقيق أو إنذار، بالمخالفة لقواعد العمل في وزارة التنمية المحلية، فما كان من "بدوي" إلا نقل مكتب عمله خارج المبنى في الشارع المقابل للإدارة وممارسة عمله.
وأكد بدوي، في الشكوى المقدمة منه، على أنه مارس كافة مهام عمله في الشارع أمام المواطنين، وحرر محضر إثبات حالة لدى أمن الإدارة ومديرية التربية والتعليم، لأن ما فعله وكيل الإدارة مخالفة للقانون.وأوضح أن الوكيل يتعنت معه ومنعه من ممارسة عمله وأصدر قرارًا ظهر اليوم، بإقالته من منصبه كمدير شئون مالية وإدارية
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الطفلة سما

عمة الطفلة سما بالدقهلية: «والدتها عذبتها وجسمها كله حروق»

قالت منى عبد الظاهر، عمة الطفلة سما 7 سنوات، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ضحية انفصال الأبوين بعد زواج 27 يومًا، إنهم تسلموا الطفلة منذ 10 شهور من والدتها بتسوية النزاعات في محكمة الأسرة بحالة سيئة، وأنهم تكفلوا بعلاج كسر ذراعها إذ أخبرتهم الطفلة أنه بسبب التدافع مع زملائها في المدرسة وأجري لها العناية اللازمة بمستشفى المنصورة العام الجديد، مضيفة: "تسلمنها من قبل بكسر في الذراع الأيمن وبها حرق عند الكوع، ولم نتهمها بتعذيبها أو إهمالها".
عبد الهادي القصبي

تجديد الثقة في عبد الهادي القصبي رئيسا لائتلاف دعم مصر

أعلنت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر بحضور جميع أعضاء المكتب السياسي، تجديد الثقة في الدكتور عبد الهادي القصبي رئيسا لائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية للعام الثاني. وقال القصبي في بيان عقب تجديد الثقة به رئيسا للائتلاف للعام الثاني وفوزه بالتزكية، إن ائتلاف دعم مصر لديه ثوابت وطنية وسوف يبذل كل الجهد المتوقع لمساندة الدولة المصرية.. مضيفا " لن نتهاون في استخدام كافة الأدوات الرقابية والتشريعية فيما يتعلق بمصلحة المواطن التي تكفل له حياة كريمة مع ضمان حصوله على حقه في الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية بما يحقق العدالة المجتمعية".
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رئيس الوزراء: «حياة كريمة» على رأس أولويتنا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة، ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
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شاكر: مصر تنشئ أول مشروع للخلايا الشمسية في العالم

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مع لينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين. وأكد شاكر، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية. وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018.
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شاروبيم يحيل وكيل مدرسة للتحقيق بسبب سلفة صيانة

أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإيقاف وكيل مدرسة ميت الفرماوي التجارية، عن العمل، وإحالته إلى التحقيق للتقاعس عن أداء مهام عمله، وذلك عقب اكتشافه سوء حال دورات المياه بالمدرسة التي تخدم نحو 1000 طالب على فترتين، وتكسير المقاعد وواجهات الشبابيك وتأخيرهم في طلب سلفة الصيانة للمدرسة، وذلك في أثناء تفقده المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جولة مفاجئة، وعنف شاروبيم، وكيل المدرسة، قائلا: "إزاي الطلبة هيدخلوا الحمامات دي". وتفقد شاروبيم الفصول واكتشف تكسير المقاعد وزجاج الشبابيك، وتساءل عن أسباب عدم إجراء المدرسة للصيانة قبل الدراسة.
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السيسي عن «مستقبل التعليم»: «متخافوش على أولادكم»

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولياء الأمور بشأن مستقبل التعليم في مصر. وقال الرئيس خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة: «الدكتور طارق شوقي كان ماسك المجموعة المهتمة بالتعليم من 2014 وكانت دراسات خدت وقتها، وهو مرضيش يمسك وزير لغاية ما أحرجته قدامكم وتولى المنصب ده وأطلقنا المشروع، لأنه مشروع طموح وقوي ونجاحه بالدولة والأسر، ومتخافوش على أولادكم لأننا مش هنضيعهم».
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سيدة تضع مولودها على بلاط حمام مستشفى بالدقهلية

قال الدكتور أحمد الدسوقي، مدير مستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، إن السيدة التي وضعت مولودها على بلاط حمام المستشفى، اليوم السبت، حالتها مستقرة إذ وصلت المستشفى الساعة السادسة صباحًا، ووضعت طفلها بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الطفل دخل الحضانة لعدة ساعات ثم خرج معها الساعة 11 صباحًا، بعد الاطمئنان على صحته وصحة الأم، وانتهاء الإجراءات اللازمة للتطعيمات وغيرها، نافيا ما تردد عن غياب الأطباء بالمستشفى أو ورفض إدارة المستشفى استقبال الحالة ورعايتها.
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بعد رحلة بحث.. الآلاف يشيعون جثمان «أحمد مجدي» بالدقهلية

شيع الآلاف من أهالي قرية ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، فجر اليوم السبت، جثمان الطالب "أحمد مجدي"، طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، إلى مقابر أسرته، وسط حزن ودموع أهالي القرية، والذي غرق منذ ثلاثة أيام، في بحر مدينة دمياط الجديدة أثناء التنزه مع أحد أصدقائه. وخرج الجثمان من مسجد قرية ميت طاهر عقب وصوله من مستشفى الأزهر بدمياط، حيث استغرق أكثر من 9 ساعات لانتشاله من أسفل صخور كان معلقا بالقرب من هيئة الميناء، وفي حالة تعفن وانتفاخ.
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