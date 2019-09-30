رياضة

التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020. دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني تحسن أداء الجانرز بقيادة مدربهم الإسباني أوناي إيمري، وتمكنوا من السيطرة على زمام الأمور، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58 بطريقة رائعة، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو، حيث قام الحكم المساعد برفع رايته، لكن الـVAR أثبت صحة
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أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
الخطيب

مستشار الأهلي: حصانة مرتضى منصور لن تدوم

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن إساءة رئيس نادي الزمالك، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمرًا غير مقبول، ولا يرضي أي أحد، مشددًا أن النادي الأحمر سيتقدم بشكوى جديدة للجنة الانضباط، وللنائب العام. وشدد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، معلقًا: «لا توجد حصانة تدوم، فهناك دورة جديدة للبرلمان، ستقام في الصيف المقبل، ولن تكون هناك حصانة يملكها رئيس النادي الأبيض».
عدلي-القيعي

القيعي: جينيراسيون يستحق الشكر في أزمته مع الزمالك

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن نادي جينيراسيون فوت السنغالي، يستحق الشكر في التصرف الذي فعله خلال الأيام الماضية على خلفية موعد وملعب مباراته مع نادي الزمالك، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن إشادة مسؤولي جينيراسيون فوت، بحالة الانضباط والاستقرار الأمني في الشارع المصري، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وكان أفضل دعاية إيجابية لصالح البلاد.
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وست-هام‎

مانشستر يونايتد يسقط بثنائية أمام وست هام

واصل فريق مانشستر يونايتد سلسة السقوط فى الدورى الإنجليزي بخسارة جديدة أمام فريق وست هام يونايتد فى المباراة التى جمعتهم اليوم الأحد فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة البريميرليج، والتى أقيمت على ملعب النادى الأوليمبي، وسجل لصالح وست هام كل من أندرى يارمولينكو وارون كريسويل. وخاض الشياطين الحمر تحت إدارة سولشاير 6 مبارايات فاز فى مبارتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهم. ويعد هذا الفوز الخامس لوست هام فى تاريخ لقاءاته أمام اليونايتد على ملعب وست هام.
ليفربول - تشيلسي (5)

قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي في الدوري اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة التي يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج، عندما يستقبل تشيلسي نظيره ليفربول في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر ليفربول جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، ويملك الليفر سجلا مميزًا من النتائج في الدوري أمام تشيلسي في الآونة الأخيرة، إذ اكتفى البلوز بتحقيق انتصار وحيد في آخر 9 مباريات أمام الريدز في الدوري، كما حقق الليفر 5 انتصارات في آخر 11 زيارة له لملعب ستامفورد بريدج في البريميرليج.
مانشستر يونايتد

يونايتد يحقق فوزا صعبا على أستانا بالدوري الأوروبي

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا صعبا على حساب ضيفه إف سي أستانا بطل كازاخستان، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ12، بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. بدأ الشياطين الحمر، بقيادة النرويجي أولي سولشاير، اللقاء بتشكيل قوامه بالكامل من اللاعبين البدلاء باستثناء ماركوس راشفورد، وفرض الفريق سيطرته على مجريات اللعب، لكن دفاع أستانا كان في الموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
لاعبى-ارسنال (2)

أرسنال يتعثر أمام واتفورد في البريميرليج

سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي، أمام مضيفه واتفورد بهدفين لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيكارج رود» ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020. جاء الهدف الأول للجانرز في الدقيقة 21 عن طريق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بتمريرة من كولاسينيتش سددها في شباك فوستر حارس مرمى واتفورد، وفي الدقيقة 32 تمكن اوباميانج من مضاعفة النتيجة بتمريرة أكثر من رائعة لمسعود أوزيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.
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