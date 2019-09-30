التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

مانشستر يونايتد

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020. دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الجانرز بقيادة مدربهم الإسباني أوناي إيمري، وتمكنوا من السيطرة على زمام الأمور، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58 بطريقة رائعة، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو، حيث قام الحكم المساعد برفع رايته، لكن الـVAR أثبت صحة