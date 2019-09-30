القيعي: جينيراسيون يستحق الشكر في أزمته مع الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

عدلي القيعي

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن نادي جينيراسيون فوت السنغالي، يستحق الشكر في التصرف الذي فعله خلال الأيام الماضية على خلفية موعد وملعب مباراته مع نادي الزمالك، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن إشادة مسؤولي جينيراسيون فوت، بحالة الانضباط والاستقرار الأمني في الشارع المصري، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وكان أفضل دعاية إيجابية لصالح البلاد.

وشدد أن النادي الأهلي تحمل الكثير من التجاوزات في حقه، من جانب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لكنه لن ينساق وراء مهاترات، متسائلا: «ماذا كان سيحدث لو كان هناك شخص آخر يتحدث بنفس أسلوب رئيس الزمالك؟». وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا حول أزمة مباراة الزمالك ونظيره جينيراسيون