رياضة

القيعي: جينيراسيون يستحق الشكر في أزمته مع الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن نادي جينيراسيون فوت السنغالي، يستحق الشكر في التصرف الذي فعله خلال الأيام الماضية على خلفية موعد وملعب مباراته مع نادي الزمالك، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن إشادة مسؤولي جينيراسيون فوت، بحالة الانضباط والاستقرار الأمني في الشارع المصري، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وكان أفضل دعاية إيجابية لصالح البلاد.
وشدد أن النادي الأهلي تحمل الكثير من التجاوزات في حقه، من جانب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لكنه لن ينساق وراء مهاترات، متسائلا: «ماذا كان سيحدث لو كان هناك شخص آخر يتحدث بنفس أسلوب رئيس الزمالك؟». وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا حول أزمة مباراة الزمالك ونظيره جينيراسيون
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أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
الخطيب

مستشار الأهلي: حصانة مرتضى منصور لن تدوم

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن إساءة رئيس نادي الزمالك، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمرًا غير مقبول، ولا يرضي أي أحد، مشددًا أن النادي الأحمر سيتقدم بشكوى جديدة للجنة الانضباط، وللنائب العام. وشدد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، معلقًا: «لا توجد حصانة تدوم، فهناك دورة جديدة للبرلمان، ستقام في الصيف المقبل، ولن تكون هناك حصانة يملكها رئيس النادي الأبيض».
مانشستر يونايتد

التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020. دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
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ميتشو

ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من خدعة جينيراسيون

حذر المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للزمالك، لاعبي الفارس الأبيض من مفاجأة جينيراسيون فوت السنغالي، مؤكدًا أن الاستعداد للمباراة يسير بشكل طبيعي، مطالبا إياهم بالتركيز وعدم الانشغال بالأحداث التي تدور بخصوص المباراة. جاء ذلك خلال المعسكر الحالي ببرج العرب استعدادًا لمواجهة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "حضور الفريق السنغالي وارد في أي وقت، وعليكم أن تكونوا في كامل تركيزكم وجاهزيتكم من أجل خوض المباراة".
الزمالك-وجينراسيون ‎ (1)

الزمالك يتحدى جينيراسيون فوت في موقعة المصير المجهول

يعد مصير مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، مجهولًا حتى الآن، وأصبح قريبًا من إلغاء المباراة، بعدما فشلت جميع المحاولات مع الجانب السنغالي، وفي حالة إقامة اللقاء بشكل طبيعي، يلعب الفارس الأبيض أمام الفريق السنغالي، في الثامنة مساءً على أون سبورت، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، بقيادة الحكم المالي محمدوا كيتا، ويعاونه بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، وجاوزو كاني حكمًا رابعًا، ومراقب المباراة التشادي قدري.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور: الأهلي لم يفوز بالسوبر.. ورمضان صبحي زملكاوي

يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني، أهدى بطولة السوبر للغريم التقليدي الأهلي، وهو ما دفعه لمحاسبة الجهاز الفني مساء السبت، معلقا: "الأهلي ما كسبش السوبر، الزمالك هو اللي خسر". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يُهاجم حسام عاشور: أخدت 40 بطولة بالحكام

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الأخير صرح بأنه حصل على 12 بطولة، قائلًا: "إنت أخدت 40 بطولة بالحكام، ومش أنا اللي قلت ده تركي آل الشيخ، قال إن بطولة الزمالك بـ100 بطولة". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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