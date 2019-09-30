هبوط اضطراري لطائرة أسترالية بعد انفجار أحد إطاراتها

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

طائرة أسترالية

اضطرت طائرة ركاب أسترالية إلى العودة إلى مطار الإقلاع بعد حدوث انفجار لأحد إطاراتها في الجو وذلك أثناء رحلة داخلية. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الليلة أن الطائرة التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية - كانت في طريقها من برسبن إلى شرق أستراليا عندما انفجر الإطار وأدى إلى حدوث تلفيات في أحد الأجنحة، مما دفع قائدها إلى الطيران في الجو لمدة ساعة ونصف للتخلص من الوقود، ثم الهبوط في مطار برسبن.

وصرح متحدث باسم الشركة بأن جميع الركاب 76 شخصًا، بسلام ولم يتعرضوا لأي أذى.



