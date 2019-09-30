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هبوط اضطراري لطائرة أسترالية بعد انفجار أحد إطاراتها

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م
طائرة أسترالية
طائرة أسترالية
اضطرت طائرة ركاب أسترالية إلى العودة إلى مطار الإقلاع بعد حدوث انفجار لأحد إطاراتها في الجو وذلك أثناء رحلة داخلية. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الليلة أن الطائرة التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية - كانت في طريقها من برسبن إلى شرق أستراليا عندما انفجر الإطار وأدى إلى حدوث تلفيات في أحد الأجنحة، مما دفع قائدها إلى الطيران في الجو لمدة ساعة ونصف للتخلص من الوقود، ثم الهبوط في مطار برسبن.
وصرح متحدث باسم الشركة بأن جميع الركاب 76 شخصًا، بسلام ولم يتعرضوا لأي أذى.

بريطانيا-والاتحاد-الأوروبي

بريطانيا: نحن في حرب إلكترونية دائمة مع روسيا والصين

اعتبر رئيس الأركان البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، أن بلاده في حالة حرب دائمة بسبب الهجمات الإلكترونية من أراضي روسيا والصين ودول أخرى. ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن كارتر قوله إن "الطبيعة المتغيرة للأعمال العدائية تظهر أن الحدود بين السلام والحرب بين الدول أصبحت غير واضحة. كل ذلك لأن تنافس القوى الكبرى وصراع الأفكار مع الهياكل والمجموعات غير الحكومية يهددنا كل يوم". واعتبر أن التهديد الرئيسي حاليا يرتبط بحروب الفضاء المعلوماتي، خاصة تلك الآتية من أراضي روسيا والصين.
حريق في مصنع

19 قتيلا جراء حريق في مصنع شرق الصين

لقي 19 شخصا مصرعهم جراء حريق اندلع في مصنع للسلع الاستهلاكية في شرق الصين، بينما تم إنقاذ 8 أشخاص بينهم 3 أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى. وذكرت السلطات المحلية، اليوم الإثنين، أن الحريق اندلع أمس الأحد في مقاطعة تشيجيانغ ويجري التحقيق في أسبابه، وفقا لما أفادته وكالة "شينخوا" الصينية. وتشهد الصين كثيرًا حوادث صناعية، حيث وقع آخر انفجار بمصنع كيميائي بمقاطعة جيانغسو شرق البلاد في مارس الماضي وأسفر عن 78 قتيلا على الأقل، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى.
تظاهرات نسائية في تركيا

«الحكومة عاجزة عن حمايتنا».. تظاهرات نسائية في تركيا

تظاهرت عشرات النساء في إسطنبول اليوم السبت، احتجاجا على أعمال العنف التي تستهدف النساء، فيما نددن بعجز الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة التي تواصل الازدياد، وذكر راديو "مونت كارلو"، أن المتظاهرات سارت في حي "كاديكوي" في القسم الآسيوي من المدينة، وأطلقن هتافات "أوقفوا قتل النساء"، و"لا تتفرجوا على هذا العنف، افعلوا شيئا لوقفه"، جدير بالذكر أنه خلال الأشهر الثمانية الأخيرة قتلت 284 امرأة في تركيا بينهن 40 خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال العام المنصرم، وذلك بحسب تعداد لمجموعة مدافعة عن حقوق النساء في تركيا.
أكرم-إمام-أوغلو

بشفرة حلاقة.. إحباط محاولة اغتيال رئيس بلدية إسطنبول

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، عن تعرض أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، لمحاولة اغتيال فاشلة في مكتبه بمقر البلدية الرئيسي بحي الفاتح في المدينة التركية. ووفقا لوسائل الإعلام، فقد "نجح حراس أكرم إمام أوغلو في إفشال محاولة الاغتيال التي أقدم عليها شاب تركي"، موضحة أن الحراس الشخصيين لرئيس البلدية تمكنوا من منع شاب يدعى إبراهيم أي، يبلغ من العمر 27 عامًا، من اقتحام مكتب رئيس البلدية في إسطنبول، عبر شرفة مكتبه، أمس الجمعة، لا سيما في ظل عداء النظام الحاكم لأوغلو.
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جان-ايف-لودريان-مع-جواد-ظريف

فرنسا: المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي «هشة»

علَق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، على المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران بشأن الاتفاق النووي. ووصف لودريان في تصريحات صحفية، المفاوضات بأنها "هشة للغاية"، متابعًا: "ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا يزال الأمر هشًا للغاية"، وفقا لـ"فرانس 24". يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام المقبلة. وعبّر روحاني عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا: "ليس لدينا قرار في هذا الصدد.. سيكون جوابنا دائما الرفض".
نتنياهو

نتنياهو يعتزم عقد قمة ثلاثية مع روسيا وأمريكا بالقدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساعي حثيثة لعقد قمة ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية في القدس. وأضاف نتنياهو على هامش اجتماع الحكومة أن مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي بإسرائيل، وروسيا، والولايات المتحدة في القدس في الأسابيع المقبلة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى أن القمة الثلاثية وراء سبب إلغاء ننتياهو زيارته للهند، حيث قال: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية لتحقيق أهدافنا".
طالبان

روسيا تعلن مشاركتها ضامنا للاتفاق بين واشنطن وطالبان

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بجانب عدد من الدول ستكون ضامنة للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية. وأعرب كابولوف عن اعتقاد موسكو بأن انسحاب القوات الأمريكية من عدد من المقاطعات في أفغانستان يجب أن يؤدي إلى انخفاض مستوى العنف هناك، وقال: "إذا غادروا سيختفي عامل استفزاز، ووفقا للمنطق يجب أن يتراجع العنف هناك". وأضاف: "إذا توافقت طالبان مع الأمريكيين، فسوف يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، على الأقل من قبل الأمريكيين والقوات الأجنبية وطالبان".
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

ناقلة النفط الإيرانية توقف مرصد تتبعها وتختفي

في تحد جديد من قبل إيران تجاه العقوبات الأمريكية، أوقفت ناقلة النفط الإيرانية، التي تترصدها واشنطن، مرشد التتبع الخاص بها لأكثر من 13 ساعة، مما أدى إلى تجدد التخمينات بأنها بصدد التوجه إلى سوريا. ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فإن الناقلة "أدريان داريا 1"، التي كانت تعرف باسم "جريس 1"، قامت بإغلاق نظام التعريف التلقائي الخاص بها أمس الإثنين، ولم يتم تشغيله بعد ذلك. وأظهر موقع تتبع السفن، مارين ترافيك دوت كوم، في وقت سابق، الناقلة وهي قبالة السواحل اللبنانية في مسار لها نحو ميناء طرطوس السوري.
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