سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

تحرير:علي الزيني ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص

سولسكاير

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.

بهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 9 نقاط، احتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل أرسنال المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق الأهداف عن وست هام صاحب المركز الرابع. وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن مانشستر يونايتد، حصل على 9 نقاط فقط، في أول