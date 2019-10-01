رياضة

مستشار الأهلي: حصانة مرتضى منصور لن تدوم

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن إساءة رئيس نادي الزمالك، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمرًا غير مقبول، ولا يرضي أي أحد، مشددًا أن النادي الأحمر سيتقدم بشكوى جديدة للجنة الانضباط، وللنائب العام. وشدد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، معلقًا: «لا توجد حصانة تدوم، فهناك دورة جديدة للبرلمان، ستقام في الصيف المقبل، ولن تكون هناك حصانة يملكها رئيس النادي الأبيض».
وأضاف: «سنتقدم بشكوى جديدة للجنة الانضباط والنائب العام، وذلك بعدما تم التطرق للخوض في الأعراض، وذكر اسم شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومدير النادي محمد مرجان». وواصل حديثه: «لم يصدر أي قرار تجاه رئيس الزمالك رغم الشكاوى التي تم تقديمها ضده خلال الفترة الماضية، بسبب الحملة
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أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
عدلي-القيعي

القيعي: جينيراسيون يستحق الشكر في أزمته مع الزمالك

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن نادي جينيراسيون فوت السنغالي، يستحق الشكر في التصرف الذي فعله خلال الأيام الماضية على خلفية موعد وملعب مباراته مع نادي الزمالك، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن إشادة مسؤولي جينيراسيون فوت، بحالة الانضباط والاستقرار الأمني في الشارع المصري، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وكان أفضل دعاية إيجابية لصالح البلاد.
مانشستر يونايتد

التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020. دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
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مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: الخطيب نفسه يبقى زيي.. ولن يحضر السوبر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لا يهتم بموقف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مصافحته في مباراة السوبر المصري، المقرر لها غدا الجمعة، مشيرا إلى أنه يستبعد حضور الأخير لمشاهدة اللقاء بملعب برج العرب بالإسكندرية. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، أن الخطيب يسعى لتقليده باستمرار، معلقا: «نفسه يبقى مرتضى منصور» والدليل ما فعله مؤخرا مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر.
مرتضى منصور (2)

تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
تركى-والخطيب (2)

كيف أجبر تركي مجلس الخطيب على اعتزال السوشيال ميديا؟

يومًا بعد الآخر وساعة تلو الأُخرى، ومجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، عالق فى نفس الدائرة وهم يبدؤون يومهم بمتابعة أخبار «السوشيال ميديا»، وعلى الأغلب لا يرضون عنها، ثم ينتقلون لمحاولة تلبية رغبات جماهير النادى، التى كشفت عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، على طريقة برنامج «ما يطلبه المستمعون»، الذى كانت تقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور فى إذاعة الشرق الأوسط، وبالطبع لا يتم إرضاء الجماهير لأنه أمر ليس صعبًا بل مستحيل، ثم تدور الدائرة من جديد وتزداد الأمور سوءًا.
الشوط -الأول‎ (6)

مهنئًا الزمالك بالكأس.. كهربا: مبروك لأخواتي الرجالة

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وفريق أفيس البرتغالي الحالي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب كأس مصر ، بعدما تمكن من التغلب على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، وتفاعل كهربا مع فوز الزمالك بنشر صورة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك وهو يرتدي قميص مكتوب عليه اسم محمود جنش عبر موقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، ، قائلًا: "مبروك لجماهير نادي الزمالك واخواتي الرجالة.. ألف مبروك".
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