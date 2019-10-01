مستشار الأهلي: حصانة مرتضى منصور لن تدوم

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

محمود الخطيب

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن إساءة رئيس نادي الزمالك، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمرًا غير مقبول، ولا يرضي أي أحد، مشددًا أن النادي الأحمر سيتقدم بشكوى جديدة للجنة الانضباط، وللنائب العام. وشدد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، معلقًا: «لا توجد حصانة تدوم، فهناك دورة جديدة للبرلمان، ستقام في الصيف المقبل، ولن تكون هناك حصانة يملكها رئيس النادي الأبيض».

وأضاف: «سنتقدم بشكوى جديدة للجنة الانضباط والنائب العام، وذلك بعدما تم التطرق للخوض في الأعراض، وذكر اسم شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومدير النادي محمد مرجان». وواصل حديثه: «لم يصدر أي قرار تجاه رئيس الزمالك رغم الشكاوى التي تم تقديمها ضده خلال الفترة الماضية، بسبب الحملة