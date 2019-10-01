أحمد موسى: «اللي اتحذف من التموين هيرجع يصرف»

تحرير:محمد عودة ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

أحمد موسى

علق الإعلامى أحمد موسى، على ما كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حين طمأن محدودى الدخل بشأن صرف التموين لهم دون وقفه. كان الرئيس السيسى قد كتب : «فى إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».

وقال موسى، خلال حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «كلام جميل وعظيم لأن صوت الرئيس مع الناس وللناس.. الرئيس يعترف إن فيه إجراءات سلبية غلط اتاخدت.. ألا كان يجب على الحكومة أو وزارة التموين أن يعترفوا بهذا الخطأ قبل رئيس الجمهورية؟