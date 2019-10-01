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أحمد موسى: «اللي اتحذف من التموين هيرجع يصرف»

تحرير:محمد عودة ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص
أحمد موسى
أحمد موسى
علق الإعلامى أحمد موسى، على ما كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حين طمأن محدودى الدخل بشأن صرف التموين لهم دون وقفه. كان الرئيس السيسى قد كتب : «فى إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».
وقال موسى، خلال حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «كلام جميل وعظيم لأن صوت الرئيس مع الناس وللناس.. الرئيس يعترف إن فيه إجراءات سلبية غلط اتاخدت.. ألا كان يجب على الحكومة أو وزارة التموين أن يعترفوا بهذا الخطأ قبل رئيس الجمهورية؟
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أحمد موسى

أحمد موسى: تحديد سعر البنزين اليوم.. والتخفيض وارد

قال الإعلامى أحمد موسى، إن من المقرر الإعلان عن أسعار البنزين، اليوم الثلاثاء، موضحا أنه كل 3 أشهر تجتمع لجنة لتحديد السعر. وأضاف موسى، خلال حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «رئيس الوزراء شكل لجنة تجتمع كل 3 شهور علشان تحدد سعر البنزين، هتشوف سعر البنزين كام وسعر الدولار قد إيه، وتعمل الحسبة وتقول الأسعار»، لافتا إلى أنه حتى الإثنين تم ربط موازنة 2019 - 2020 على 68 دولارا للبرميل، ولم يزد السعر سوى يومين حينما تم ضرب منشآت أرامكو، ووصل إلى 71 دولارا تقريبا، ثم هبط بعد ذلك إلى 62 دولارا للبرميل.
هجوم حركة الشباب الإرهابية بالصومال

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 10 مسلحين في الصومال

أعلن الجيش الأمريكي، الإثنين، أن قواته وقوات معاونة لها قتلت 10 مسلحين، ودمرت مركبة، بعد أن شن متطرفون صوماليون هجوما عنيفا على قاعدة تتولى فيها القوات الأمريكية الخاصة تدريب أفراد كوماندوس صوماليين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بيان عسكري أمريكي: «ردا على هذا الهجوم ودفاعا عن النفس، نفذت القيادة الأمريكية بإفريقيا ضربتين جويتين، واستخدمت نيران الأسلحة الصغيرة ضد إرهابي حركة الشباب». وتابع: «التقديرات تشير إلى أن القوات الأمريكية وقوات مشاركة لها قتلت 10 إرهابيين ودمرت مركبة شاركت في الهجوم».
الموظف

بعد إقالته.. موظف بالدقهلية يمارس عمله من الشارع (صور)

احتج موظف بإدارة الجمالية التعليمية بمحافظة الدقهلية ويدعى "مختار مختار بدوي"، 57 سنة، مدير الشئون المالية والإدارية، اليوم الإثنين، على إهانة وكيل الإدارة له بطرده من المكتب المشترك بينهما في نفس الغرفة لرغبة الوكيل في الانفراد بالغرفة في المبنى بمفرده، ومنعه من الدخول وأصدر قرار إداري بإقالته من منصبه دون سابق تحقيق أو إنذار، بالمخالفة لقواعد العمل في وزارة التنمية المحلية، فما كان من "بدوي" إلا نقل مكتب عمله خارج المبنى في الشارع المقابل للإدارة وممارسة عمله.
الطفلة سما

عمة الطفلة سما بالدقهلية: «والدتها عذبتها وجسمها كله حروق»

قالت منى عبد الظاهر، عمة الطفلة سما 7 سنوات، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ضحية انفصال الأبوين بعد زواج 27 يومًا، إنهم تسلموا الطفلة منذ 10 شهور من والدتها بتسوية النزاعات في محكمة الأسرة بحالة سيئة، وأنهم تكفلوا بعلاج كسر ذراعها إذ أخبرتهم الطفلة أنه بسبب التدافع مع زملائها في المدرسة وأجري لها العناية اللازمة بمستشفى المنصورة العام الجديد، مضيفة: "تسلمنها من قبل بكسر في الذراع الأيمن وبها حرق عند الكوع، ولم نتهمها بتعذيبها أو إهمالها".
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السيسي (2)

ملتزمون بحقوقكم.. السيسي يطمئن على محدودي الدخل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين، موضحًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها، أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: مصر تقف في الصفوف الأمامية لمحاربة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، بمقر إقامته في نيويورك، وفدا يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أكد حرص مصر على تعزيز جسور التواصل والتفاهم مع مختلف أطياف المجتمع الأمريكي للتصدي للتحديات التي تواجه البلدين، وأكد الرئيس أيضا حرص مصر على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، وأن يتم تنفيذ ذلك من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع، بهدف ترسيخ تلك المبادئ والقيم.
قمة السيسي ورئيسي الصومال وكينيا 1

بوساطة مصرية.. لجنة ثنائية لتسوية الخلافات بين كينيا والصومال

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بنيويورك، في قمة ثلاثية مع كل من محمد عبد الله فارماجو، رئيس جمهورية الصومال، وأوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية جاءت استجابة لطلب الصومال وكينيا، انطلاقا من الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، والعلاقات المتميزة التي تربط مصر بكلا الدولتين، وذلك لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين، والعمل على ألا تؤثر تلك الملفات على علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين الشقيقين.
قمة ثلاثية بين مصر وجيبوتي وكينيا 3

قمة ثلاثية للرئيس السيسي مع زعيمي جيبوتي وكينيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاربعاء، بنيويورك، في قمة ثلاثية مع كلٍ من إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، وأوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية جاءت تلبيةً لطلب كل من جيبوتي وكينيا، انطلاقًا من رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وكذا العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بكلا الدولتين، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية الخاصة بالطرفين والعمل على تقريب وجهات النظر بينهما.
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