الجيش الأمريكي يعلن مقتل 10 مسلحين في الصومال

تحرير:وكالات ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ ص

هجوم لحركة الشباب الإرهابية بالصومال

أعلن الجيش الأمريكي، الإثنين، أن قواته وقوات معاونة لها قتلت 10 مسلحين، ودمرت مركبة، بعد أن شن متطرفون صوماليون هجوما عنيفا على قاعدة تتولى فيها القوات الأمريكية الخاصة تدريب أفراد كوماندوس صوماليين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بيان عسكري أمريكي: «ردا على هذا الهجوم ودفاعا عن النفس، نفذت القيادة الأمريكية بإفريقيا ضربتين جويتين، واستخدمت نيران الأسلحة الصغيرة ضد إرهابي حركة الشباب». وتابع: «التقديرات تشير إلى أن القوات الأمريكية وقوات مشاركة لها قتلت 10 إرهابيين ودمرت مركبة شاركت في الهجوم».

وأضاف الجيش أن هجوم حركة الشباب لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية والقوات المشاركة لها.ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر أمني ما قاله في وقت سابق إن هجوما بعبوة ناسفة وقع صباح الإثنين على قاعدة تديرها قوات خاصة أمريكية أعقبه إطلاق نيران من أسلحة صغيرة.وتتولى القوات الأمريكية تدريب قوات خاصة صومالية