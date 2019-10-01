أحمد موسى: تحديد سعر البنزين اليوم.. والتخفيض وارد

تحرير:محمد عودة ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ ص

أحمد موسى

قال الإعلامى أحمد موسى، إن من المقرر الإعلان عن أسعار البنزين، اليوم الثلاثاء، موضحا أنه كل 3 أشهر تجتمع لجنة لتحديد السعر. وأضاف موسى، خلال حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «رئيس الوزراء شكل لجنة تجتمع كل 3 شهور علشان تحدد سعر البنزين، هتشوف سعر البنزين كام وسعر الدولار قد إيه، وتعمل الحسبة وتقول الأسعار»، لافتا إلى أنه حتى الإثنين تم ربط موازنة 2019 - 2020 على 68 دولارا للبرميل، ولم يزد السعر سوى يومين حينما تم ضرب منشآت أرامكو، ووصل إلى 71 دولارا تقريبا، ثم هبط بعد ذلك إلى 62 دولارا للبرميل.

وتابع موسى أن هناك تقريرا مهما عن أسعار البترول خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث أجرت وكالة «رويترز» مسحة عمل تضمنت 53 خبيرا اقتصاديا فى العالم، قالوا إن أسعار البترول ستظل مستقرة على الأرجح حتى نهاية هذا العام، وهناك توقعات أن تتراوح بين 64 إلى 65 دولارا فى مختلف دول العالم، و57 أو 58 للبترول الأمريكى.وأوضح