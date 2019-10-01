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أحمد موسى: تحديد سعر البنزين اليوم.. والتخفيض وارد

تحرير:محمد عودة ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ ص
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامى أحمد موسى، إن من المقرر الإعلان عن أسعار البنزين، اليوم الثلاثاء، موضحا أنه كل 3 أشهر تجتمع لجنة لتحديد السعر. وأضاف موسى، خلال حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «رئيس الوزراء شكل لجنة تجتمع كل 3 شهور علشان تحدد سعر البنزين، هتشوف سعر البنزين كام وسعر الدولار قد إيه، وتعمل الحسبة وتقول الأسعار»، لافتا إلى أنه حتى الإثنين تم ربط موازنة 2019 - 2020 على 68 دولارا للبرميل، ولم يزد السعر سوى يومين حينما تم ضرب منشآت أرامكو، ووصل إلى 71 دولارا تقريبا، ثم هبط بعد ذلك إلى 62 دولارا للبرميل.
وتابع موسى أن هناك تقريرا مهما عن أسعار البترول خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث أجرت وكالة «رويترز» مسحة عمل تضمنت 53 خبيرا اقتصاديا فى العالم، قالوا إن أسعار البترول ستظل مستقرة على الأرجح حتى نهاية هذا العام، وهناك توقعات أن تتراوح بين 64 إلى 65 دولارا فى مختلف دول العالم، و57 أو 58 للبترول الأمريكى.وأوضح
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هجوم حركة الشباب الإرهابية بالصومال

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 10 مسلحين في الصومال

أعلن الجيش الأمريكي، الإثنين، أن قواته وقوات معاونة لها قتلت 10 مسلحين، ودمرت مركبة، بعد أن شن متطرفون صوماليون هجوما عنيفا على قاعدة تتولى فيها القوات الأمريكية الخاصة تدريب أفراد كوماندوس صوماليين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بيان عسكري أمريكي: «ردا على هذا الهجوم ودفاعا عن النفس، نفذت القيادة الأمريكية بإفريقيا ضربتين جويتين، واستخدمت نيران الأسلحة الصغيرة ضد إرهابي حركة الشباب». وتابع: «التقديرات تشير إلى أن القوات الأمريكية وقوات مشاركة لها قتلت 10 إرهابيين ودمرت مركبة شاركت في الهجوم».
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أحمد موسى: «اللي اتحذف من التموين هيرجع يصرف»

علق الإعلامى أحمد موسى، على ما كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حين طمأن محدودى الدخل بشأن صرف التموين لهم دون وقفه. كان الرئيس السيسى قد كتب : «فى إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».
الموظف

بعد إقالته.. موظف بالدقهلية يمارس عمله من الشارع (صور)

احتج موظف بإدارة الجمالية التعليمية بمحافظة الدقهلية ويدعى "مختار مختار بدوي"، 57 سنة، مدير الشئون المالية والإدارية، اليوم الإثنين، على إهانة وكيل الإدارة له بطرده من المكتب المشترك بينهما في نفس الغرفة لرغبة الوكيل في الانفراد بالغرفة في المبنى بمفرده، ومنعه من الدخول وأصدر قرار إداري بإقالته من منصبه دون سابق تحقيق أو إنذار، بالمخالفة لقواعد العمل في وزارة التنمية المحلية، فما كان من "بدوي" إلا نقل مكتب عمله خارج المبنى في الشارع المقابل للإدارة وممارسة عمله.
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عمة الطفلة سما بالدقهلية: «والدتها عذبتها وجسمها كله حروق»

قالت منى عبد الظاهر، عمة الطفلة سما 7 سنوات، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ضحية انفصال الأبوين بعد زواج 27 يومًا، إنهم تسلموا الطفلة منذ 10 شهور من والدتها بتسوية النزاعات في محكمة الأسرة بحالة سيئة، وأنهم تكفلوا بعلاج كسر ذراعها إذ أخبرتهم الطفلة أنه بسبب التدافع مع زملائها في المدرسة وأجري لها العناية اللازمة بمستشفى المنصورة العام الجديد، مضيفة: "تسلمنها من قبل بكسر في الذراع الأيمن وبها حرق عند الكوع، ولم نتهمها بتعذيبها أو إهمالها".
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أحمد موسى

أحمد موسى: «اللي اتحذف من التموين هيرجع يصرف»

علق الإعلامى أحمد موسى، على ما كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حين طمأن محدودى الدخل بشأن صرف التموين لهم دون وقفه. كان الرئيس السيسى قد كتب : «فى إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».
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أحمد موسى للمطالبين بإعدامه في ميدان التحرير: تعالوا راجل لراجل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمثل الأمن القومي العربي، مطالبا الأشقاء بدعم مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "قوة مصر من قوة العرب، وأى مخاطر على مصر ستتعرض الأمة العربية للمخاطر"، ثم سخر خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، من هاشتاج يطالب بإعدامه/ مشيرا إلى أنه دشن عبر من أسماهم "أعداء الوطن"، قائلا: "بكرة هجيب شحنة قلل وأروح التحرير"، مضيفا: "بيقولوا أول حاجة هيعملوها هيعدموني في ميدان التحرير الجمعة.. طيب أنا جاي التحرير وتعالوا راجل لراجل.. أنا مستنيكم لوحدي وعارف مش هشوف حد.. أنتم عايشين في الوهم".
الرئيس-السيسى

لأول مرة.. ياسر رزق يكشف عن محاولة اغتيال السيسي

كشف الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، معلومات لأول مرة قائلًا: "كان هناك معلومات أن هناك شيء يعد لاغتيال قيادات القوات المسلحة الذين يستمعون لخطاب محمد مرسي في قاعة المؤتمرات، لولا أن أحد كبار معاوني الفريق عبد الفتاح السيسي أرسل لواء من القوات الخاصة لحماية قيادات القوات المسلحة في ذلك الوقت"، مشيرًا إلى أن القيادة التي نبهت الرئيس السيسي مازال أحد أكبر معاونيه الآن. وقال رزق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع حياته وحياة أسرته وأحفاده على المحك؛ من أجل الدولة المصرية في ثورة 30 يونيو.
المستشار عماد أبو هاشم

عماد أبوهاشم:الإخوان بيعملوا زبيبة الصلاة بـ«المكوه»

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادى الإخوانى العائد من تركيا، إن الإسلام فى مفهوم جماعة الإخوان الإرهابية مجرد طقوس وحركات ومظاهر تستخدم فقط للدعايا. وأوضح أبو هاشم فى لقائه ببرنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، والذى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «لو واحد عنده تجارة بيربى دقنه ويعمل زبيبة الصلاة اللى بيعملوها دى لمجرد إنه هو يروج التجارة بتاعته». وأضاف: «بيطيلوا زبيبة الصلاة ن طريق الكى، يعنى هى بتكون مصطنعة، وبيقولوا من استطاع أن يطيل غرته فليفعل».
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