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في مثل هذا اليوم..تشييع جنازة الرئيس جمال عبد الناصر

تحرير:محمد عودة ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
في مثل هذا اليوم 1 أكتوبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1970: تم تشييع جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وفي عام 1958: انضمام تونس والمغرب إلى جامعة الدول العربية. وفي عام 1985: غارة إسرائيلية تدمر مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس. وفي عام 1963: تأميم ممتلكات المستوطنين الفرنسيين في الجزائر. وفي عام 1891: افتتاح جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وفي عام 1931: الحكومة الإسبانية توافق على منح المرأة حق التصويت في الانتخابات.وفي عام 1898: القيصر نيكولاس الثاني يطرد اليهود من كبرى المدن الروسية.وفي عام 1938: القوات الألمانية تجتاح منطقة السوديت التي يقيم فيها الناطقون باللغة الألمانية في تشيكوسلوفاكيا.وفي عام 1940: القوات الألمانية تغرق السفينة
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في مثل هذا اليوم.. توفي الرئيس جمال عبد الناصر

في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1970: توفي الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس مصر الأسبق. وفي عام 1970: محمد أنور السادات يتسلم رئاسة مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وذلك كونه يتولى منصب نائب الرئيس. وفي عام 2000: بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد دخول وزير الدفاع الإسرائيلي أرئيل شارون لحرم المسجد الأقصى.
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في مثل هذا اليوم.. توفي الزعيم أحمد عرابي

في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1911: توفي الزعيم أحمد عرابي. وفي عام 1792: إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في فرنسا. وفي عام 1970: الرؤساء العرب يتوافدون على القاهرة لعقد قمه طارئه حول الحرب الأهلية الأردنية - الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود. وفي عام 1979: انقلاب عسكري في إفريقيا الوسطى يزيح جان بيدل بوكاسا عن الحكم.
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في مثل هذا اليوم.. ولد شيخ الأزهر الأسبق محمد الفحام

في مثل هذا اليوم 18 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1894: ولد الإمام الأكبر محمد محمد الفحام، شيخ الجامع الأزهر الأسبق. وفي عام 1851: الإصدار الأول لجريدة نيويورك تايمز. وفي عام 1906: إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونج كونج يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة. وفي عام 1932: مملكة نجد والحجاز تصبح المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود.
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في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1978: التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وفي عام 1917: ولد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. وفي عام 2010: إسرائيل تغتال إياد شلباية أحد قياديي كتائب عز الدين القسام في منزله بمخيم نور شمس في طولكرم. وفي عام 1961: إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.
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