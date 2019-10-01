في مثل هذا اليوم..تشييع جنازة الرئيس جمال عبد الناصر

تحرير:محمد عودة ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

في مثل هذا اليوم 1 أكتوبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1970: تم تشييع جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وفي عام 1958: انضمام تونس والمغرب إلى جامعة الدول العربية. وفي عام 1985: غارة إسرائيلية تدمر مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس. وفي عام 1963: تأميم ممتلكات المستوطنين الفرنسيين في الجزائر. وفي عام 1891: افتتاح جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي عام 1931: الحكومة الإسبانية توافق على منح المرأة حق التصويت في الانتخابات.وفي عام 1898: القيصر نيكولاس الثاني يطرد اليهود من كبرى المدن الروسية.وفي عام 1938: القوات الألمانية تجتاح منطقة السوديت التي يقيم فيها الناطقون باللغة الألمانية في تشيكوسلوفاكيا.وفي عام 1940: القوات الألمانية تغرق السفينة