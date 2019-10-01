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من واشنطن.. الهند تدافع عن حقها في شراء أسلحة روسية

تحرير:وكالات ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ ص
وزير الخارجية الهندي
وزير الخارجية الهندي
دافع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن حق بلاده في شراء نظام دفاع جوي روسي، في خطوة تهدد واشنطن بالرد عليها بفرض عقوبات على نيودلهي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الوزير الهندي للصحفيين قبيل لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو: "«قد قلنا دائما إن ما نشتريه، مصدر معداتنا العسكرية، هو قرار سيادي». وأضاف: «لا نريد أن تملي علينا دولة، أيا تكن، ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، بنفس الطريقة التي لا نريد فيها أن تملي علينا أي دولة، أيا تكن، ماذا نشتري أو لا نشتري من أمريكا».
ودعا الوزير إلى «الاعتراف» بحق بلاده في «حرية الاختيار».وكانت نيودلهي قد وافقت العام الماضي على شراء 5 أنظمة روسية للدفاع الصاروخي من طراز إس-400 مقابل 5.2 مليار دولار.ولكن الولايات المتحدة أقرت في 2017 قانونا ينص على فرض عقوبات شبه تلقائية على أي بلد يبرم صفقات تسلّح ضخمة مع روسيا.ويهدف هذا القانون
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هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة أسترالية بعد انفجار أحد إطاراتها

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كورت فولكر

المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا يتقدم باستقالته

قدم المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا، كورت فولكر، الجمعة، استقالته إثر تلقيه استدعاء من الكونجرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أعلن مصدر طلب عدم كشف هويته. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المصدر حصول هذه الاستقالة، التي كانت كشفت عنها في بادئ الأمر صحيفة الطلاب بجامعة أريزونا، حيث يدير فولكر أحد المعاهد. وأمر الكونجرس بمثول فولكر، الخميس المقبل، لاستجوابه. وفولكر دبلوماسي مخضرم كان سفيرا للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي خلال عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.
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