من واشنطن.. الهند تدافع عن حقها في شراء أسلحة روسية

تحرير:وكالات ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ ص

وزير الخارجية الهندي

دافع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن حق بلاده في شراء نظام دفاع جوي روسي، في خطوة تهدد واشنطن بالرد عليها بفرض عقوبات على نيودلهي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الوزير الهندي للصحفيين قبيل لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو: "«قد قلنا دائما إن ما نشتريه، مصدر معداتنا العسكرية، هو قرار سيادي». وأضاف: «لا نريد أن تملي علينا دولة، أيا تكن، ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، بنفس الطريقة التي لا نريد فيها أن تملي علينا أي دولة، أيا تكن، ماذا نشتري أو لا نشتري من أمريكا».

ودعا الوزير إلى «الاعتراف» بحق بلاده في «حرية الاختيار».وكانت نيودلهي قد وافقت العام الماضي على شراء 5 أنظمة روسية للدفاع الصاروخي من طراز إس-400 مقابل 5.2 مليار دولار.ولكن الولايات المتحدة أقرت في 2017 قانونا ينص على فرض عقوبات شبه تلقائية على أي بلد يبرم صفقات تسلّح ضخمة مع روسيا.ويهدف هذا القانون