مقتل وإصابة 56 من عناصر داعش في شرق أفغانستان

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص

داعش - صورة أرشيفية

سقط ما لا يقل عن 50 من عناصر داعش بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية مستمرة شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 من عناصر داعش سقطوا بين قتيل ومصاب منذ أن بدأت القوات الأمنية الأفغانية العمليات المشتركة في إقليم ننجارهار. وأفاد "فيلق سيلاب 201"، في بيان، بأن 44 من عناصر داعش قتلوا وأصيب 12 آخرون خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية حتى الآن، مضيفا أن قوات الأمن دمرت أيضا مختلف الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال نفس العمليات.

وأوضح "فيلق سيلاب 201"، أن قوات الأمن تمكنت حتى الآن من تطهير 90 % من منطقة أشين من عناصر داعش، لافتا إلى أن قوات الأمن أنشأت أيضا قاعدتين عسكريتين و11 نقطة تفتيش أمنية لضمان تحسين الأوضاع الأمنية في المنطقة.فيما، سقط ما لا يقل عن 33 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح خلال عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية