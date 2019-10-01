إرهاب

مقتل وإصابة 56 من عناصر داعش في شرق أفغانستان

٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ ص
داعش - صورة أرشيفية
داعش - صورة أرشيفية
سقط ما لا يقل عن 50 من عناصر داعش بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية مستمرة شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 من عناصر داعش سقطوا بين قتيل ومصاب منذ أن بدأت القوات الأمنية الأفغانية العمليات المشتركة في إقليم ننجارهار. وأفاد "فيلق سيلاب 201"، في بيان، بأن 44 من عناصر داعش قتلوا وأصيب 12 آخرون خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية حتى الآن، مضيفا أن قوات الأمن دمرت أيضا مختلف الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال نفس العمليات.
وأوضح "فيلق سيلاب 201"، أن قوات الأمن تمكنت حتى الآن من تطهير 90 % من منطقة أشين من عناصر داعش، لافتا إلى أن قوات الأمن أنشأت أيضا قاعدتين عسكريتين و11 نقطة تفتيش أمنية لضمان تحسين الأوضاع الأمنية في المنطقة.فيما، سقط ما لا يقل عن 33 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح خلال عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية
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طالبان

مقتل وإصابة 33 مسلحا من طالبان في أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 33 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح خلال عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليمي جازني ولوجار في أفغانستان. وأفاد فيلق الرعد 203، في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الإثنين، بأن القوات الأمريكية شنت غارات جوية في منطقة واقعة في ضواحي إقليم غازني، مضيفا أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 17 من مقاتلي طالبان وإصابة 3 آخرين وتدمير 4 دراجات نارية للمقاتلين، وأن القوات الأمريكية شنت أيضا غارات جوية في لوجار، ما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان وجرح متشدد ثالث.
حرب-أفغانستان

6 قتلى من طالبان في عملية أمنية للجيش الأفغاني بكابول

أعلنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 6 من مقاتلي حركة طالبان، واعتقلت آخر خلال عمليات أمنية أجرتها في إقليمي كابول وكابيسا. وقال مسئولون عسكريون: إن "القوات الخاصة ألقت القبض على عنصر متشدد تابع لطالبان في منطقة كابول بالإقليم الذي يحمل نفس الاسم.كما دمرت أيضًا مخبأ للأسلحة خلال نفس العملية"، وفقا لوكالة "خاما برس" الأفغانية. كما قتلت القوات الخاصة 6 من مقاتلي طالبان خلال غارة جوية شنتها في منطقة "كوه باند" التابعة لإقليم كابيسا، ودمرت أيضًا مخبأ صغير للأسلحة خلال الغارة.
الشرطة الماليزية

ماليزيا تعتقل 15 شخصا للاشتباه في صلتهم بداعش

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الخميس، اعتقال 15 شخصًا، معظمهم من إندونيسيا، للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي. وقال أيوب خان مايدين بيتشاي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية، في بيان، إن "المشتبه فيهم اعتقلوا في عدة مداهمات في أنحاء متفرقة من البلاد بين يوليو وسبتمبر"، مضيفا: "من بين المعتقلين إندونيسي عمره 25 عاما يعمل في زراعة النخيل بولاية صباح في بورنيو، تعتقد الشرطة أنه عاون خمسة أفراد من أسرة واحدة نفذوا هجوما انتحاريا على كنيسة في جولو بجنوب الفلبين في ديسمبر 2018".
الجيش العراقي

مقتل 12 داعشيا في عملية عسكرية واسعة بالعراق

قتل نحو 12 مسلحا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، على يد القوات الأمنية العراقية، وذلك خلال عمليات تفتيش شنتها في محافظتي الأنبار وصلاح الدين. وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، أن قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وحشد البونمر، فتشت مناطق شمال الأنبار وغرب صلاح الدين، وفي أثناء التفتيش اشتبكت مع عناصر إرهابية كانوا داخل أحد الأوكار في منطقة أم الطوس، وفقا لـ"السومرية نيوز". وأضاف البيان أن القوة الأمنية تمكنت من قتل 7 عناصر من "داعش"، وحرق 3 سيارات لهم محملة بالأعتدة والمتفجرات.
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طالبان

مقتل وإصابة 33 مسلحا من طالبان في أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 33 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح خلال عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليمي جازني ولوجار في أفغانستان. وأفاد فيلق الرعد 203، في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الإثنين، بأن القوات الأمريكية شنت غارات جوية في منطقة واقعة في ضواحي إقليم غازني، مضيفا أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 17 من مقاتلي طالبان وإصابة 3 آخرين وتدمير 4 دراجات نارية للمقاتلين، وأن القوات الأمريكية شنت أيضا غارات جوية في لوجار، ما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان وجرح متشدد ثالث.
داعش

العراق: إحباط عملية تسلل لداعش جنوب الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمالي البلاد، ومقتل اثنين من عناصر التنظيم، والقبض على اثنين آخرين. وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إنه "بعملية استخبارية نوعية، تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تسلل قام بها الدواعش عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل، وتم نصب كمين لهم، وقُتل اثنان منهم، والقبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها".
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 163 من مسلحي طالبان في غارات بأفغانستان

سقط أكثر من 160 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح، خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر سلسلة من الغارات الجوية شنها الجيش الأفغاني في 3 أقاليم شمالية مختلفة. وأعلن (فيلق شاهين 209) في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن الأفغانية نفذت الغارات الجوية في أقاليم ساري بول وجوزجان وفارياب الليلة الماضية. وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 113 من مسلحي طالبان بينهم العديد من قادتهم المحليين وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين.
تفجير-في-أفغانستان (3)

35 قتيلا في حفل زفاف خلال هجوم للقوات الأفغانية

قال مسؤولان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 35 مدنيا من رواد حفل زفاف لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا، في غارة نفذتها القوات الحكومية على مخبأ للمتشددين في مكان قريب. ويقع المنزل الذي يقول المسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه في تدريب مفجرين انتحاريين على مقربة من قاعة للأفراح تعرضت لإطلاق النار خلال هجوم، مساء أمس الأحد، وذكر عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند: "35 مدنيا قتلوا وأصيب 13، كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في قلعة موسى".
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