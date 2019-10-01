المركزي: مصر ملتزمة بسداد ديونها في مواعيدها المحددة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

البنك المركزي المصري

قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، إن مصر لا تواجه أية مشكلة في سداد ديونها والتزاماتها الخارجية، وأنه يتم سداد كافة الالتزامات في مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد بات قادرًا على توليد موارد بالنقد الأجنبي لتوفير كافة احتياجاته. وأضاف، أن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على توليد موارد لتغطية سداد الالتزامات والاحتياجات من خلال موارد الاقتصاد الطبيعية مثل قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار وغيرها بعد الإجراءات الإصلاحية الناجحة التي تم تنفيذها على مدار السنوات القليلة الماضية.

وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى مستوى 106.2 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل نحو 96.6 مليار دولار، بنهاية العام الماضي 2018، وبالمقارنة بنحو 89 مليار دولار بنهاية عام 2017. وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 115.7 مليار دولار بنهاية يونيو