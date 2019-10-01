جميلة عوض عن جائزة أفضل ممثلة: هؤلاء أصحاب الفضل
تحرير:ريهام عبد الوهاب
٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
جميلة عوض
أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «الضيف» بمهرجان «نيو فيجن» السينمائي الدولي، الذي أقيم بهولندا، في العاصمة أمستردام، وقالت "جميلة" فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، «احب اشكر كل اللي ساهم في نجاحي ونجاح (فيلم الضيف) للوصول لتلك الجائزة، المخرج هادي الباجوري، المهندس نجيب ساويرس، والكاتب الكبير إبراهيم عيسى، فهم لهم الفضل في الحصول على تلك الجائزة»، كما توجهت بالشكر لمن ساهم في تقديمها للعمل الفني في الأساس، وجعل منها ممثلة.
وأضافت جميلة عوض، «كمان احب اشكر كل الناس اللي ساعدتني ودعمتني علشان اكون ممثلة، تامر محسن، نيللي كريم».
وتدور أحداث «الضيف» حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويشارك بطولة الفيلم، «خالد الصاوى وأحمد مالك وشيرين رضا»،
وأضافت جميلة عوض، «كمان احب اشكر كل الناس اللي ساعدتني ودعمتني علشان اكون ممثلة، تامر محسن، نيللي كريم».
وتدور أحداث «الضيف» حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويشارك بطولة الفيلم، «خالد الصاوى وأحمد مالك وشيرين رضا»، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول ومحمود الليثى كضيوف شرف الفيلم.
كان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان «تالين بلاك نايتس السينمائى» فى إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، وشارك أيضا فى عدة مهرجانات من بينها؛ «مهرجان الفيلم العربي بروتردام، مهرجان منارات للسينما المتوسطية فى تونس».
جدير بالذكر أن جميلة عوض هي أخر عنقود الموهوبين في عائلة «عوض» الفنية، بعد والدها المخرج عادل عوض، وجدها الفنان الراحل محمد عوض.