جميلة عوض عن جائزة أفضل ممثلة: هؤلاء أصحاب الفضل

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

جميلة عوض

أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «الضيف» بمهرجان «نيو فيجن» السينمائي الدولي، الذي أقيم بهولندا، في العاصمة أمستردام، وقالت "جميلة" فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، «احب اشكر كل اللي ساهم في نجاحي ونجاح (فيلم الضيف) للوصول لتلك الجائزة، المخرج هادي الباجوري، المهندس نجيب ساويرس، والكاتب الكبير إبراهيم عيسى، فهم لهم الفضل في الحصول على تلك الجائزة»، كما توجهت بالشكر لمن ساهم في تقديمها للعمل الفني في الأساس، وجعل منها ممثلة.

وأضافت جميلة عوض، «كمان احب اشكر كل الناس اللي ساعدتني ودعمتني علشان اكون ممثلة، تامر محسن، نيللي كريم». وتدور أحداث «الضيف» حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويشارك بطولة الفيلم، «خالد الصاوى وأحمد مالك وشيرين رضا»،