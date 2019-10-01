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جميلة عوض عن جائزة أفضل ممثلة: هؤلاء أصحاب الفضل

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
جميلة عوض
جميلة عوض
أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «الضيف» بمهرجان «نيو فيجن» السينمائي الدولي، الذي أقيم بهولندا، في العاصمة أمستردام، وقالت "جميلة" فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، «احب اشكر كل اللي ساهم في نجاحي ونجاح (فيلم الضيف) للوصول لتلك الجائزة، المخرج هادي الباجوري، المهندس نجيب ساويرس، والكاتب الكبير إبراهيم عيسى، فهم لهم الفضل في الحصول على تلك الجائزة»، كما توجهت بالشكر لمن ساهم في تقديمها للعمل الفني في الأساس، وجعل منها ممثلة.
وأضافت جميلة عوض، «كمان احب اشكر كل الناس اللي ساعدتني ودعمتني علشان اكون ممثلة، تامر محسن، نيللي كريم». وتدور أحداث «الضيف» حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويشارك بطولة الفيلم، «خالد الصاوى وأحمد مالك وشيرين رضا»،
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محمد-رمضان (1)

محمد سامي مؤلف ومخرج مسلسل محمد رمضان الجديد

بعد مشاركته فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، يشرع المخرج محمد سامي فى كتابة سيناريو مسلسل النجم محمد رمضان، الجديد، والذى سيخوض به سباق رمضان 2020، ويحمل المسلسل اسم «البرنس» وتتكتم شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي على تفاصيل المشروع الدرامي الجديد، الذي سينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل، فى تعاونه الثاني مع نفس شركة الإنتاج، بعد مسلسل «زلزال» الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، والذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة وشاركت فى بطولته الفنانة حلا شيحة، فى أول عمل فني لها بعد عودتها من الاعتزال الذى استمر نحو 13 عاما.
أوبرا-عايدة

بعد غياب 22 عامًا.. عودة «أوبرا عايدة» في الأقصر

أقيم اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل عرض «أوبرا عايدة»، الذي يعود بعد غياب 22عامًا، وستقام في محافظة الأقصر، وتحديدًا معبد حتشبسوت في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، حيث تستعد ساحة المعبد في البر الغربى بمدينة الأقصر، لاستقبال 150 مغنيًا وعازفًا، يمثلون الأوركسترا السيمفونية والكورال الوطني الأوكراني، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، لتقديم عرضين أوبراليين لأوبرا عايدة القائمة منذ 148 عامًا، من إخراج الألمانى مايكل شتورم، إلى جانب 40 راقصًا مصريًّا، يشاركون فى الفعالية التي تعكس تاريخ وحضارة مصر العظيمة.
أحمد-رزق

«بخط الإيد» ثانى بطولة مطلقة لأحمد رزق فى التليفزيون

يواصل الفنان أحمد رزق تحضيرات مسلسله الجديد «بخط الإيد» بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضية، وينتمى المسلسل الجديد الذي تنتجه شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، إلى فئة المسلسلات الطويلة، إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وهو من تأليف هالة الزغندي وإخراج شيري عادل، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة سوسن بدر والممثلة الشابة ميرنا نور الدين، وجار ترشيح باقى الأبطال، استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن يعرض المسلسل خلال موسم الشتاء بعيدًا عن السباق الرمضاني.
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منى ذكي

مني زكي من الجونة: السينما تحيي إنسانيتنا

قالت الفنانة منى زكي، إنها تشارك في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة، مشيرة إلى أنها ستعقد اتفاقية مع المهرجان تهدف إلى دعم قضايا الأطفال، مضيفة أن مصر لها الريادة دائما في مناقشة القضايا المهمة في الأفلام، وأن "السينما تحيي إنسانيتنا".. وافتتح المهرجان فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان الكوميدي أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
مينا_مسعود

مينا مسعود: سعيد بالعودة إلى «أم الدنيا» عبر الجونة السينمائي

ظهر النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية على مسرح حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وبدأ كلمته متحدثا باللغة العربية -"مكسرة"-، معربا عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكدا أيضا أنه سعيد بالعودة إلى مصر "أم الدنيا"، متوجها بالشكر إلى عمرو منسي ونجيب ساويرس وسميح ساويرس، وكل القائمين علي المهرجان على المجهود الكبير الذي بذلوه ليخرجوا "مهرجان مهم" مثل الجونة السينمائي بهذه الصورة المبهرة، مشيرا إلى أن "آخر مرة له في القاهرة كانت منذ 10 اعوام، وانه مبسوط، لكونه متواجدا الآن بين هؤلاء السينمائين".
انتشال- التميمي

التميمي: نحلم بأن يكون الجونة السينمائي جسرا للعالم

?قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان استطاع أن يكون عامل جذب كبير، مشيرا إلى أنهم يحلموا بأن يصبح المهرجان جسرا لكل العالم، ولفت إلى أنه فخور بالنجاح الذي حققه المهرجان في الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه حرص على أن يكون بالمهرجان هذا العام، أفلام جديدة فازت بجوائز في أكبر المهرجانات بالعالم، وكشف التميمي، أن المهرجان يشهد فعاليات أخري هذا العام تشمل إقامة حفل موسيقي به 70 عازفا من معظم دول العالم، متوجها بالشكر لكل من ساهم في نجاح المهرجان، ونوه بأن العام المقبل سيقام المهرجان في قصر المؤتمرات الذي يتم تحضيره حاليا.
اكرم-فريد

أكرم حسني يسخر من تامر حبيب ويسرا في افتتاح الجونة السينمائي

افتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، منهم شريف منير، يسرا، هشام خرما، وليلي علوي ومعز مسعود وشيري عادل، ولقاء الخميسي، وتامر هجرس، ونيكول سابا، وبسري نصر الله، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان "سيما سيما"، وبعدها قدم كلمة داعب فيها من المؤلف تامر حبيب، مشيرا إلى أنه في كل عام يجب أن يقدم تامر حبيب ويسرا الأغنية، وتابع ساخرا "هو المهرجان مكتوب باسمكم"، معربا عن سعادته بتقديم حفل اليوم، ولم يكن يصدق نفسه حينما تواصل معه المهرجان.
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