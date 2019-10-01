أزمة كبيرة في لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية

تحرير:أحمد بركات ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

جمال الغندور وعمرو الجنايني

?انتهت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، من إعداد القائمة الدولية للحكام عن الموسم الجديد (2019 - 2020)، وعلمت «التحرير»، أن القائمة الدولية تضم كلًا من: «جهاد جريشة، إبراهيم نور الدين، محمود البنا، أمين عمر، محمد معروف، أحمد الغندور، محمد عادل»، كما علمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية أن القائمة الدولية فجرت أزمة كبيرة داخل لجنة الحكام، وتتمثل فيما يلي: الأزمة الأولى: اشتعلت مع الحكام الذين كانوا مرشحين للانضمام للقائمة الدولية وهم: محمد الصباحي، طارق مجدي، محمد الحنفي، ومن المساعدين سامي هلهل وهاني خيري».

وتتمثل الأزمة في أن لجنة الحكام قررت إرسال نفس القائمة الدولية الخاصة بالموسم الماضي، ما يعني عدم وجود فرصة لانضمام الحكام الخمسة الذين أبدوا غضبهم الشديد واستفسروا من جمال الغندور عن السبب والذي أكد لهم أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق هو من وضع القائمة لأنه كان الأكثر دراية بمستوى الحكام



وتتمثل الأزمة في أن لجنة الحكام قررت إرسال نفس القائمة الدولية الخاصة بالموسم الماضي، ما يعني عدم وجود فرصة لانضمام الحكام الخمسة الذين أبدوا غضبهم الشديد واستفسروا من جمال الغندور عن السبب والذي أكد لهم أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق هو من وضع القائمة لأنه كان الأكثر دراية بمستوى الحكام الموسم الماضي، وعندما توجه الحكم إلى عبد الفتاح أكد أن الغندور لم يتصل به لأخذ رأيه وهو المسئول الأول عن وضع القائمة.



أما الأزمة الثانية، فتتمثل في ترتيب الحكام بالقائمة، حيث علم «التحرير» أن لجنة الحكام تضع إبراهيم نور الدين الحكم الدولي رقم 1 في القائمة بدلًا من جهاد جريشة الذي تقرر وضعه في المركز السادس أو السابع بالقائمة، مما آثار حالة من الجدل داخل الوسط التحكيمي في الساعات القليلة الماضية.